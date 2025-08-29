30 августа в Жодино состоится матч 20 тура Высшей лиги, в котором «Торпедо-БелАЗ» примет «Динамо Брест». Это встреча прямых конкурентов за места в верхней части таблицы: хозяева занимают 6 позицию, гости расположились на 5-й строчке. Матч обещает напряжeнную борьбу, так как команды находятся рядом в турнирной таблице и имеют схожие амбиции.

«Торпедо-БелАЗ»

Жодинский клуб переживает непростой отрезок – команда не выигрывает уже три тура подряд. В предыдущем туре была зафиксирована ничья с «Арсеналом Дзержинск» (1:1). Несмотря на стабильность в атаке, «Торпедо-БелАЗ» остаeтся одной из самых нестабильных команд в обороне: 11 пропущенных мячей в пяти последних играх. Средний показатель – 2.20 пропущенных гола за матч, что ставит под сомнение их надежность. В атаке дела обстоят скромнее: 4 забитых гола в 5 встречах, что свидетельствует о проблемах с реализацией моментов.

«Динамо Брест»

Брестчане подходят к матчу в чуть более уверенном состоянии. Несмотря на поражение от «Сморгони» (0:1) в прошлом туре, команда демонстрирует более сбалансированные показатели: 7 голов забито и 5 пропущено в последних пяти играх. «Динамо Брест» отличается дисциплиной и компактностью в обороне, а также умением использовать ошибки соперников. Однако команда нестабильна в гостевых встречах – 6 из 8 последних матчей закончились для них с пропущенными мячами. В атаке лидер Егор Корцов остаeтся главным козырем, имея на счету 10 голов в сезоне.

Факты о командах

«Торпедо-БелАЗ»

Не выигрывает в 5 последних матчах

Забивает в среднем 0.80 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 2.20 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в 5 последних матчах подряд

«Динамо Брест»

Победа в 2 из последних 5 матчей

Забивает в среднем 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 1.00 гол за игру (последние 5 матчей)

Набрал 32 очка и занимает 5 место в таблице

Прогноз на матч «Торпедо-БелАЗ» – «Динамо Брест»

Обе команды подходят к матчу с проблемами в обороне, но «Динамо Брест» выглядит более сбалансированным коллективом, способным контролировать игру и использовать ошибки соперника. «Торпедо-БелАЗ» имеет слабое место в защите, и против такой организованной атаки, как у гостей, эти проблемы могут стать решающими. Вероятнее всего, матч получится упорным, но преимущество гостей более очевидно за счeт их текущей формы и стабильности в реализации моментов.

Рекомендованные ставки