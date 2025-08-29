Введите ваш ник на сайте
«Торпедо-БелАЗ» – «Динамо Брест»: прогноз и ставки на матч 30 августа 2025 с коэффициентом 2.90

29 августа 2025 13:54
Торпедо-БелАЗ - Динамо-Брест
30 авг. 2025, суббота 20:30 | Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Перейти в онлайн матча
2.90
Победа «Динамо Брест»
Сделать ставку

30 августа в Жодино состоится матч 20 тура Высшей лиги, в котором «Торпедо-БелАЗ» примет «Динамо Брест». Это встреча прямых конкурентов за места в верхней части таблицы: хозяева занимают 6 позицию, гости расположились на 5-й строчке. Матч обещает напряжeнную борьбу, так как команды находятся рядом в турнирной таблице и имеют схожие амбиции.

«Торпедо-БелАЗ»

Жодинский клуб переживает непростой отрезок – команда не выигрывает уже три тура подряд. В предыдущем туре была зафиксирована ничья с «Арсеналом Дзержинск» (1:1). Несмотря на стабильность в атаке, «Торпедо-БелАЗ» остаeтся одной из самых нестабильных команд в обороне: 11 пропущенных мячей в пяти последних играх. Средний показатель – 2.20 пропущенных гола за матч, что ставит под сомнение их надежность. В атаке дела обстоят скромнее: 4 забитых гола в 5 встречах, что свидетельствует о проблемах с реализацией моментов.

«Динамо Брест»

Брестчане подходят к матчу в чуть более уверенном состоянии. Несмотря на поражение от «Сморгони» (0:1) в прошлом туре, команда демонстрирует более сбалансированные показатели: 7 голов забито и 5 пропущено в последних пяти играх. «Динамо Брест» отличается дисциплиной и компактностью в обороне, а также умением использовать ошибки соперников. Однако команда нестабильна в гостевых встречах – 6 из 8 последних матчей закончились для них с пропущенными мячами. В атаке лидер Егор Корцов остаeтся главным козырем, имея на счету 10 голов в сезоне.

Факты о командах

«Торпедо-БелАЗ»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах

  • Забивает в среднем 0.80 гола за игру (последние 5 матчей)

  • Пропускает в среднем 2.20 гола за игру (последние 5 матчей)

  • Пропускает в 5 последних матчах подряд

«Динамо Брест»

  • Победа в 2 из последних 5 матчей
  • Забивает в среднем 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 1.00 гол за игру (последние 5 матчей)
  • Набрал 32 очка и занимает 5 место в таблице

Личные встречи
29% (11)
18% (7)
53% (20)
40
Забитых мячей
51
1.05
В среднем за матч
1.34
3:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  2:2
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Динамо-Брест
0 : 0
21.04.2025
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Кубок, 1/4 финала
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
08.03.2025
Динамо-Брест
Беларусь. Кубок, 1/4 финала
Динамо-Брест
0 : 0
02.03.2025
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 1
20.10.2024
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Динамо-Брест
0 : 1
24.05.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 2
06.08.2023
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
Динамо-Брест
0 : 1
18.03.2023
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 0
06.11.2022
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
Динамо-Брест
0 : 1
10.07.2022
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
Динамо-Брест
3 : 2
22.08.2021
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 2
17.04.2021
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Динамо-Брест
2 : 3
07.11.2020
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 2
13.06.2020
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
Динамо-Брест
4 : 1
20.07.2019
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 2
31.03.2019
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
Динамо-Брест
2 : 0
16.09.2018
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 0
06.05.2018
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
1 : 0
29.10.2017
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
16.06.2017
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 1
17.09.2016
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Динамо-Брест
3 : 2
30.05.2016
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Динамо-Брест
2 : 1
12.07.2015
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 3
11.04.2015
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Динамо-Брест
2 : 1
28.06.2014
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 0
18.04.2014
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 0
13.07.2013
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Динамо-Брест
2 : 1
28.04.2013
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 0
22.09.2012
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
07.07.2012
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Динамо-Брест
1 : 0
29.04.2012
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 2
25.09.2011
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
13.08.2011
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Динамо-Брест
1 : 3
15.05.2011
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 31 тур
Динамо-Брест
3 : 1
06.11.2010
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 1
09.06.2010
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Динамо-Брест
3 : 2
10.04.2010
Торпедо-БелАЗ
Чемпионат Белоруссии, 19 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 2
19.09.2009
Динамо-Брест
Чемпионат Белоруссии, 6 тур
Динамо-Брест
2 : 2
06.05.2009
Торпедо-БелАЗ
Показать все

Прогноз на матч «Торпедо-БелАЗ» – «Динамо Брест»

Обе команды подходят к матчу с проблемами в обороне, но «Динамо Брест» выглядит более сбалансированным коллективом, способным контролировать игру и использовать ошибки соперника. «Торпедо-БелАЗ» имеет слабое место в защите, и против такой организованной атаки, как у гостей, эти проблемы могут стать решающими. Вероятнее всего, матч получится упорным, но преимущество гостей более очевидно за счeт их текущей формы и стабильности в реализации моментов.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Динамо Брест» – коэффициент 2.90
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.95
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05

2.90
Победа «Динамо Брест»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Беларусь. Высшая лига Динамо-Брест Торпедо-БелАЗ
