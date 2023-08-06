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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Торпедо-БелАЗ - Динамо-Брест
Торпедо-БелАЗ - Динамо-Брест: обзор матча 06 августа 2023
Торпедо-БелАЗ
06.08.2023, воскресенье, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Динамо-Брест
73'
В. Горбачик
28'
Д. Ковалевич
35'
М. Гордейчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо-БелАЗ - Динамо-Брест
ГОЛ! 1:2!
В. Горбачик
Пас отдал
И. Бурко
73'
68'
Замена
И. Колпачук
️️️️
С. Куадио
66'
Желтая карточка
С. Кисляк
Замена
Э. Эссого
️️️️
А. Батищев
57'
Желтая карточка
А. Батищев
45'
+1
Замена
И. Бурко
️️️️
Н. Пацко
42'
Замена
А. Ксенофонтов
️️️️
А. Ковалев
42'
35'
ГОЛ! 0:2!
М. Гордейчук
Пас отдал
Д. Ковалевич
28'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ковалевич
Пас отдал
С. Куадио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
9
Александр Батищев
ОП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
17
Антон Ковалев
ПВ
29
Никита Пацко
ПВ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
55
Артем Литвяков
ЦЗ
44
Артем Япрынцев
ЦЗ
2
Джордж Муссинга
ЦЗ
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
21
Денис Ковалевич
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
11
Седрик Куадио
ЦФ
Главный тренер
Александр Юревич
Торпедо-БелАЗ
25
Тимофей Юрасов
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
77
Эванс Менса
ЛВ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
11
Егор Мычелкин
ЦП
6
Кирилл Премудров
ЦП
70
Александр Бутько
ЦФ
11
Эммануэль Эссого
ЦФ
Динамо-Брест
35
Глеб Третяк
ВР
59
Илья Колпачук
ЦЗ
77
Илья Богданович
ЦЗ
27
Александр Булычев
АП
88
Никита Люкевич
ПВ
3-1-1-3-2
16
Абрамович
96
Мелько
13
Залеский
3
Глущенков
9
Батищев
11
Лисакович
30
Побудей
17
Ковалев
29
Пацко
21
Шевченко
33
Горбачик
4-1-3-1
16
Козакевич
44
Япрынцев
2
Муссинга
3
Зинович
55
Литвяков
15
Кисляк
62
Гордейчук
21
Ковалевич
25
Бага
11
Куадио
29
Пацко
5
Бурко
5
Бурко
29
Пацко
Лисакович
11
Мычелкин
11
Мычелкин
Лисакович
17
Ковалев
80
Ксенофонтов
80
Ксенофонтов
17
Ковалев
9
Батищев
11
Эссого
11
Эссого
9
Батищев
11
Куадио
59
Колпачук
59
Колпачук
11
Куадио
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Динамо-Брест
25
Тимофей Юрасов
ВР
2
Александр Чиж
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
6
Кирилл Премудров
ЦП
77
Эванс Менса
ЛВ
70
Александр Бутько
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
35
Глеб Третяк
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
27
Александр Булычев
АП
88
Никита Люкевич
ПВ
Главный тренер
Александр Юревич
Остались в запасе
25
Тимофей Юрасов
ВР
2
Александр Чиж
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
6
Кирилл Премудров
ЦП
77
Эванс Менса
ЛВ
70
Александр Бутько
ЦФ
Остались в запасе
35
Глеб Третяк
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
27
Александр Булычев
АП
88
Никита Люкевич
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Александр Юревич
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Динамо-Брест
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
Стадион:
Торпедо
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