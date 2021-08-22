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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо-Брест - Торпедо-БелАЗ
Динамо-Брест - Торпедо-БелАЗ: обзор матча 22 августа 2021
Динамо-Брест
22.08.2021, воскресенье, 20:30
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
3 : 2
Завершен
Торпедо-БелАЗ
69'
А. Шестюк
71'
П. Седько
84'
П. Седько
11'
Д. Антилевский
45+1'
Д. Антилевский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо-Брест - Торпедо-БелАЗ
Замена
А. Ануфриев
️️️️
А. Шестюк
90'
+2
Замена
Я. Орешкевич
️️️️
П. Седько
87'
ГОЛ! 3:2!
П. Седько
84'
77'
Пенальти не реализован!
F. Oya
ГОЛ! 2:2!
П. Седько
Пас отдал
А. Слабашевич
71'
ГОЛ! 1:2!
А. Шестюк
69'
68'
Замена
С. Одеойибо
️️️️
Ю. Павлюковец
63'
Замена
А. Антилевский
️️️️
M. Afanasjev
Замена
M. Sanusi
️️️️
С. Лынько
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Д. Антилевский
Желтая карточка
С. Лынько
34'
31'
Желтая карточка
А. Носко
Желтая карточка
В. Милютин
11'
11'
ГОЛ! 0:1!
Д. Антилевский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
25
Роман Степанов
ВР
93
Вадим Милютин
ЦЗ
21
Артур Слабашевич
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
45
Илья Москаленчик
ЦП
89
Сергей Лынько
ЦФ
9
Александр Шестюк
ЦФ
99
Евгений Юдчиц
ЦФ
0
S. Shapoval
ЦФ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Торпедо-БелАЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
2
Алексей Носко
ОП
20
Липе Велозо
ЦП
6
Кирилл Премудров
ЦП
0
M. Afanasjev
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
7
Yuri Gabovda
ЦФ
12
Денис Гружевский
ЦФ
1
Владимир Бушма
ЦФ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Динамо-Брест
18
Владимир Щербо
ЦЗ
8
Александр Ануфриев
ЦП
15
Franck Nunke
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
27
Mukhtar Sanusi
ЦФ
1
Артем Денисенко
ЦФ
96
Валерий Потороча
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
11
Алексей Антилевский
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
16
Евгений Абрамович
ЦФ
0
F. Oya
ЦФ
88
Кирилл Кириленко
ЦФ
99
Шахром Самиев
ЦФ
3-1-1-5
25
Степанов
93
Милютин
21
Слабашевич
27
Усеня
45
Москаленчик
26
Седько
9
Шестюк
55
Аффи
0
99
Юдчиц
89
Лынько
2-1-4-4
5
Бурко
88
Яшин
2
Носко
6
Премудров
0
32
Павлюковец
20
Велозо
90
Антилевский
1
Бушма
12
Гружевский
7
9
Шестюк
8
Ануфриев
8
Ануфриев
9
Шестюк
26
Седько
15
Орешкевич
15
Орешкевич
26
Седько
89
Лынько
27
27
89
Лынько
32
Павлюковец
3
Одеойибо
3
Одеойибо
32
Павлюковец
0
11
Антилевский
11
Антилевский
0
Остались в запасе
Динамо-Брест
Торпедо-БелАЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
15
Franck Nunke
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
1
Артем Денисенко
ЦФ
96
Валерий Потороча
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
21
Анатолий Макаров
ЦП
16
Евгений Абрамович
ЦФ
0
F. Oya
ЦФ
88
Кирилл Кириленко
ЦФ
99
Шахром Самиев
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Остались в запасе
18
Владимир Щербо
ЦЗ
15
Franck Nunke
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
1
Артем Денисенко
ЦФ
96
Валерий Потороча
ЦФ
Остались в запасе
21
Анатолий Макаров
ЦП
16
Евгений Абрамович
ЦФ
0
F. Oya
ЦФ
88
Кирилл Кириленко
ЦФ
99
Шахром Самиев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Главный тренер
Денис Каролик
Статистика матча Динамо-Брест - Торпедо-БелАЗ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Информация о матче
Стадион:
ГОСК "Брестский"
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