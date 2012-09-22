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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Торпедо-БелАЗ - Динамо-Брест
Торпедо-БелАЗ - Динамо-Брест: обзор матча 22 сентября 2012
Торпедо-БелАЗ
22.09.2012, суббота, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
0 : 0
Завершен
Динамо-Брест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Динамо-Брест
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
- : -
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
МЛ Витебск
2 : 0
15.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
- : -
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Арсенал
0 : 1
09.10.2026
Динамо-Брест
Информация о матче
Стадион:
Торпедо
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