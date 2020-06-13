Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Торпедо-БелАЗ - Динамо-Брест
Торпедо-БелАЗ - Динамо-Брест: обзор матча 13 июня 2020
Торпедо-БелАЗ
13.06.2020, суббота, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
0 : 2
Завершен
Динамо-Брест
26'
Д. Лаптев
28'
С. Кисляк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо-БелАЗ - Динамо-Брест
84'
Замена
В. Садовский
️️️️
A. Milevsky
Замена
Д. Левицкий
️️️️
В. Горбачик
78'
71'
Замена
О. Веретило
️️️️
Д. Лаптев
Замена
Д. Юсов
️️️️
Ю. Павлюковец
70'
68'
Желтая карточка
С. Кисляк
67'
Желтая карточка
П. Павлюченко
65'
Вторая желтая
Г. Кики
Желтая карточка
В. Устинов
56'
53'
Желтая карточка
А. Быков
46'
Замена
А. Павловец
️️️️
E. Khacheridi
38'
Желтая карточка
Г. Кики
Желтая карточка
К. Премудров
37'
28'
ГОЛ! 0:2!
С. Кисляк
Пас отдал
А. Нойок
26'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лаптев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
26
Максим Бордачев
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
8
Никита Капленко
ОП
20
Липе Велозо
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
35
Андрей Хачатурян
ЦП
6
Кирилл Премудров
ЦП
19
Виталий Устинов
ЦП
33
Валерий Горбачик
ЦФ
1
Алексей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Динамо-Брест
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
34
Evgeniy Khacheridi
ЦЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
55
Александр Нойок
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
1
Павел Павлюченко
ЦФ
62
Михаил Гордейчук
ЦФ
0
A. Milevsky
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Торпедо-БелАЗ
30
Родион Сямук
ВР
16
Дмитрий Алисейко
ЦЗ
28
Дмитрий Юсов
ЦП
13
Никита Николаевич
ЦП
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
11
Денис Левицкий
ЦФ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
Динамо-Брест
1
Сергей Игнатович
ВР
0
M. Vitus
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
3-1-5-2
18
Щербо
26
Бордачев
88
Яшин
8
Капленко
32
Павлюковец
35
Хачатурян
6
Премудров
19
Устинов
20
Велозо
1
Козлов
33
Горбачик
4-1-2-4
77
Юзепчук
34
15
Кики
2
Печенин
15
Кисляк
55
Нойок
7
Быков
10
Лаптев
0
62
Гордейчук
1
Павлюченко
32
Павлюковец
28
Юсов
28
Юсов
32
Павлюковец
33
Горбачик
11
Левицкий
11
Левицкий
33
Горбачик
10
Лаптев
20
Веретило
20
Веретило
10
Лаптев
34
22
Павловец
22
Павловец
34
0
90
Садовский
90
Садовский
0
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Динамо-Брест
30
Родион Сямук
ВР
16
Дмитрий Алисейко
ЦЗ
13
Никита Николаевич
ЦП
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
1
Сергей Игнатович
ВР
0
M. Vitus
ЦЗ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Остались в запасе
30
Родион Сямук
ВР
16
Дмитрий Алисейко
ЦЗ
13
Никита Николаевич
ЦП
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Игнатович
ВР
0
M. Vitus
ЦЗ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Главный тренер
Владимир Журавель
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Динамо-Брест
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
Стадион:
Торпедо
Новости команд
Все
Торпедо-БелАЗ
Динамо-Брест
«Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:50
Высшая лига: шансы «Ислочи» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
Высшая лига: шансы «Динамо-Брест» и «Нафтана» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
«Минск» – «Динамо-Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:50
Высшая лига: шансы «Ислочи» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «БАТЭ» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Торпедо-БелАЗ» – «Белшина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Высшая лига: шансы «Динамо-Брест» и «Нафтана» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
«Минск» – «Динамо-Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Высшая лига: шансы «Минска» и «Динамо-Бреста» на победу в матче 28 тура
7 ноября
«Динамо-Брест» – «Витебск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Высшая лига: шансы «Динамо-Бреста» и «Витебска» на победу в матче 27-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+