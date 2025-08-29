Введите ваш ник на сайте
«Жирона» – «Севилья»: прогноз и ставки на матч 30 августа 2025 с коэффициентом 1.85

29 августа 2025 11:40
Жирона - Севилья
30 авг. 2025, суббота 20:30 | Испания. Примера, 3 тур
1.85
Обе забьют
30 августа на «Монтиливи» пройдет матч третьего тура Ла Лиги, в котором «Жирона» примет «Севилью». Оба коллектива испытывают серьезные трудности на старте сезона: хозяева проиграли два первых матча чемпионата, а гости также начали с двух поражений. Игра обещает быть напряженной, так как для обеих команд это шанс прервать затянувшуюся неудачную серию.

«Жирона»

Каталонский клуб подходит к матчу с серией из четырех поражений в Ла Лиге. В последнем туре «Жирона» потерпела разгромное поражение от «Вильярреала» со счетом 0:5. За последние пять матчей команда забила 6 голов, но при этом пропустила 12, что указывает на серьезные проблемы в обороне. В среднем команда забивает 1.2 мяча за игру, однако пропускает аж 2.4. При этом «Жирона» демонстрирует активность в атаке и способна регулярно создавать моменты, что повышает вероятность гола в предстоящей встрече.

«Севилья»

Андалузцы также не лучшим образом начали сезон, проиграв два стартовых матча – 2:3 «Атлетику» и 1:2 «Хетафе». Тем не менее, в обоих случаях команда забивала, а значит, атака функционирует стабильно. За последние пять встреч «Севилья» оформила 7 голов и пропустила 9. Средний показатель результативности – 1.4 забитого за игру, при этом оборона регулярно допускает ошибки и пропускает в среднем 1.8. Слабое место команды – неустойчивость в защите, что может сыграть решающую роль в матче с «Жироной».

Факты о командах

«Жирона»

  • Проигрывает в 4 последних матчах Ла Лиги
  • Пропускает в среднем 2.40 гола за игру
  • Забивает в среднем 1.20 гола за матч
  • Пропускает в 4 последних матчах

«Севилья»

  • Проигрывает в 4 последних матчах Ла Лиги
  • Забивает в 3 последних матчах
  • В среднем забивает 1.40 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.80 гола за матч

Личные встречи
58% (7)
8% (1)
33% (4)
20
Забитых мячей
12
1.67
В среднем за матч
1
5:1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  3:3
Испания. Примера, 20 тур
Жирона
1 : 2
18.01.2025
Севилья
Испания. Примера, 4 тур
Севилья
0 : 2
01.09.2024
Жирона
Испания. Примера, 21 тур
Жирона
5 : 1
21.01.2024
Севилья
Испания. Примера, 3 тур
Севилья
1 : 2
26.08.2023
Жирона
Испания. Примера, 32 тур
Севилья
0 : 2
01.05.2023
Жирона
Испания. Примера, 17 тур
Жирона
2 : 1
14.01.2023
Севилья
Испания. Примера, 35 тур
Жирона
1 : 0
28.04.2019
Севилья
Испания. Примера, 16 тур
Севилья
2 : 0
16.12.2018
Жирона
Испания. Примера, 23 тур
Севилья
1 : 0
11.02.2018
Жирона
Испания. Примера, 4 тур
Жирона
0 : 1
17.09.2017
Севилья
Испания. Сегунда, 22 тур
Жирона
2 : 0
22.01.2017
Севилья
Испания. Сегунда, 1 тур
Севилья
3 : 3
21.08.2016
Жирона
Прогноз на матч «Жирона» – «Севилья»

Обе команды находятся в кризисе и крайне нуждаются в очках. «Жирона» будет стараться использовать домашний фактор и пробить нестабильную оборону гостей. «Севилья» же обладает более организованной атакой, но также уязвима сзади. С высокой вероятностью обе команды забьют, однако игра вряд ли получится результативной из-за осторожности. Наиболее вероятный исход – ничья или минимальная победа одной из сторон при обмене голами.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.85
  • Ничья – коэффициент 3.30
  • Тотал меньше 3.0 голов – коэффициент 1.75

1.85
Обе забьют
Автор: Ланьков Роман
Испания. Примера Севилья Жирона
Рекомендуем
