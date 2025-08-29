30 августа на «Монтиливи» пройдет матч третьего тура Ла Лиги, в котором «Жирона» примет «Севилью». Оба коллектива испытывают серьезные трудности на старте сезона: хозяева проиграли два первых матча чемпионата, а гости также начали с двух поражений. Игра обещает быть напряженной, так как для обеих команд это шанс прервать затянувшуюся неудачную серию.
«Жирона»
Каталонский клуб подходит к матчу с серией из четырех поражений в Ла Лиге. В последнем туре «Жирона» потерпела разгромное поражение от «Вильярреала» со счетом 0:5. За последние пять матчей команда забила 6 голов, но при этом пропустила 12, что указывает на серьезные проблемы в обороне. В среднем команда забивает 1.2 мяча за игру, однако пропускает аж 2.4. При этом «Жирона» демонстрирует активность в атаке и способна регулярно создавать моменты, что повышает вероятность гола в предстоящей встрече.
«Севилья»
Андалузцы также не лучшим образом начали сезон, проиграв два стартовых матча – 2:3 «Атлетику» и 1:2 «Хетафе». Тем не менее, в обоих случаях команда забивала, а значит, атака функционирует стабильно. За последние пять встреч «Севилья» оформила 7 голов и пропустила 9. Средний показатель результативности – 1.4 забитого за игру, при этом оборона регулярно допускает ошибки и пропускает в среднем 1.8. Слабое место команды – неустойчивость в защите, что может сыграть решающую роль в матче с «Жироной».
Факты о командах
«Жирона»
- Проигрывает в 4 последних матчах Ла Лиги
- Пропускает в среднем 2.40 гола за игру
- Забивает в среднем 1.20 гола за матч
- Пропускает в 4 последних матчах
«Севилья»
- Проигрывает в 4 последних матчах Ла Лиги
- Забивает в 3 последних матчах
- В среднем забивает 1.40 гола за игру
- Пропускает в среднем 1.80 гола за матч
Прогноз на матч «Жирона» – «Севилья»
Обе команды находятся в кризисе и крайне нуждаются в очках. «Жирона» будет стараться использовать домашний фактор и пробить нестабильную оборону гостей. «Севилья» же обладает более организованной атакой, но также уязвима сзади. С высокой вероятностью обе команды забьют, однако игра вряд ли получится результативной из-за осторожности. Наиболее вероятный исход – ничья или минимальная победа одной из сторон при обмене голами.
Рекомендованные ставки
- Обе забьют – коэффициент 1.85
- Ничья – коэффициент 3.30
- Тотал меньше 3.0 голов – коэффициент 1.75