30 августа на «Монтиливи» пройдет матч третьего тура Ла Лиги, в котором «Жирона» примет «Севилью». Оба коллектива испытывают серьезные трудности на старте сезона: хозяева проиграли два первых матча чемпионата, а гости также начали с двух поражений. Игра обещает быть напряженной, так как для обеих команд это шанс прервать затянувшуюся неудачную серию.

«Жирона»

Каталонский клуб подходит к матчу с серией из четырех поражений в Ла Лиге. В последнем туре «Жирона» потерпела разгромное поражение от «Вильярреала» со счетом 0:5. За последние пять матчей команда забила 6 голов, но при этом пропустила 12, что указывает на серьезные проблемы в обороне. В среднем команда забивает 1.2 мяча за игру, однако пропускает аж 2.4. При этом «Жирона» демонстрирует активность в атаке и способна регулярно создавать моменты, что повышает вероятность гола в предстоящей встрече.

«Севилья»

Андалузцы также не лучшим образом начали сезон, проиграв два стартовых матча – 2:3 «Атлетику» и 1:2 «Хетафе». Тем не менее, в обоих случаях команда забивала, а значит, атака функционирует стабильно. За последние пять встреч «Севилья» оформила 7 голов и пропустила 9. Средний показатель результативности – 1.4 забитого за игру, при этом оборона регулярно допускает ошибки и пропускает в среднем 1.8. Слабое место команды – неустойчивость в защите, что может сыграть решающую роль в матче с «Жироной».

Факты о командах

«Жирона»

Проигрывает в 4 последних матчах Ла Лиги

Пропускает в среднем 2.40 гола за игру

Забивает в среднем 1.20 гола за матч

Пропускает в 4 последних матчах

«Севилья»

Проигрывает в 4 последних матчах Ла Лиги

Забивает в 3 последних матчах

В среднем забивает 1.40 гола за игру

Пропускает в среднем 1.80 гола за матч

Прогноз на матч «Жирона» – «Севилья»

Обе команды находятся в кризисе и крайне нуждаются в очках. «Жирона» будет стараться использовать домашний фактор и пробить нестабильную оборону гостей. «Севилья» же обладает более организованной атакой, но также уязвима сзади. С высокой вероятностью обе команды забьют, однако игра вряд ли получится результативной из-за осторожности. Наиболее вероятный исход – ничья или минимальная победа одной из сторон при обмене голами.

