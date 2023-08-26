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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Жирона
Севилья - Жирона: обзор матча 26 августа 2023
Севилья
26.08.2023, суббота, 22:30
Испания. Примера, 3 тур
1 : 2
Завершен
Жирона
45+2'
Н. Гудель
16'
Я. Эррера
56'
А. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Севилья - Жирона
Замена
Х. Корона
️️️️
А. Педроса
90'
+7
90'
+7
Замена
П. Торре
️️️️
Савиньо
79'
Замена
В. Фернандес
️️️️
В. Цыганков
78'
Замена
Я. Коуто
️️️️
А. Мартинес
Желтая карточка
К. Салас
77'
Замена
Р. Мир
️️️️
Л. Окампос
77'
Замена
Э. Ламела
️️️️
О. Торрес
71'
64'
Замена
А. Довбик
️️️️
К. Стуани
Желтая карточка
Л. Окампос
58'
56'
ГОЛ! 1:2!
А. Гарсия
Пас отдал
А. Мартинес
46'
Замена
Хуанпе
️️️️
Я. Эррера
ГОЛ! 1:1!
Н. Гудель
45'
+2
37'
Желтая карточка
А. Мартинес
16'
ГОЛ! 0:1!
Я. Эррера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
97
Джибриль Соу
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
10
Сусо
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
23
Иван Мартин
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
17
Савиньо
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Севилья
13
Матиас Арболь
ВР
1
Эрьян Нюланд
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
14
Ману Буэно
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
11
Доди Лукебакио
ПВ
17
Хесус Корона
ПВ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Жирона
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
16
Сильви Клуа
ЦП
20
Пабло Торре
АП
17
Валери Фернандес
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
23
Икер Альмена
ЦФ
14
Ибраима Кебе
ЦФ
3-4-2-1
13
Дмитрович
17
Педроса
5
Баде
16
Навас
97
Соу
8
Торрес
8
Гудель
11
Ракитич
7
Окампос
10
Сусо
21
Эн-Несири
3-1-2-3-1
13
Газзанига
22
Мартинес
17
Блинд
3
Гутьеррес
5
Лопес
24
Гарсия
21
Эррера
17
Савиньо
23
Мартин
11
Цыганков
7
Стуани
8
Торрес
9
Ламела
9
Ламела
8
Торрес
17
Педроса
17
Корона
17
Корона
17
Педроса
7
Окампос
17
Мир
17
Мир
7
Окампос
21
Эррера
6
Хуанпе
6
Хуанпе
21
Эррера
22
Мартинес
27
Коуто
27
Коуто
22
Мартинес
17
Савиньо
20
Торре
20
Торре
17
Савиньо
11
Цыганков
17
Фернандес
17
Фернандес
11
Цыганков
7
Стуани
9
Довбик
9
Довбик
7
Стуани
Остались в запасе
Севилья
Жирона
13
Матиас Арболь
ВР
1
Эрьян Нюланд
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
14
Ману Буэно
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
11
Доди Лукебакио
ПВ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
16
Сильви Клуа
ЦП
23
Икер Альмена
ЦФ
14
Ибраима Кебе
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
13
Матиас Арболь
ВР
1
Эрьян Нюланд
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
14
Ману Буэно
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
11
Доди Лукебакио
ПВ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Остались в запасе
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
16
Сильви Клуа
ЦП
23
Икер Альмена
ЦФ
14
Ибраима Кебе
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Севилья - Жирона
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Жирона
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
Okko
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