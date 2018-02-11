Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Жирона
Севилья - Жирона: обзор матча 11 февраля 2018
Севилья
11.02.2018, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 23 тур
1 : 0
Завершен
Жирона
46'
П. Сарабия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Жирона
ГОЛ! 1:0!
П. Сарабия
46'
45'
+2
Желтая карточка
Адай
43'
Желтая карточка
Б. Гарсия
Желтая карточка
Г. Писсаро
43'
Желтая карточка
Л. Муриэль
40'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
19
Гидо Писсаро
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
6
Алекс Гранель
ЦП
11
Адай
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
10
Порту
ПВ
14
Майкл Олунга
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
4-2-2-2
15
Серхио Рико
18
Эскудеро
25
Меркадо
2
Лангле
16
Навас
15
Н'Зонзи
19
Писсаро
20
Васкес
7
Сарабия
10
Муриэль
32
Корреа
4-1-2-2-1
37
Буну
6
Хуанпе
20
Эспиноcа
22
Рамальо
22
Мохика
8
Понс
6
Гранель
11
Адай
10
Порту
10
Гарсия
14
Олунга
Остались в запасе
Севилья
Жирона
13
Давид Сорья
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
1
Горка Ирайсос
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Кике Альварес
Статистика матча Севилья - Жирона
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Новости команд
Все
Севилья
Жирона
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:32
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:32
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Аякс» купил футболиста сборной Украины
27 августа
1
«Барселона» отдала игрока в аренду «Аяксу»
4 августа
Игрок «Барселоны» перейдет в «Аякс»
3 июля
Тер Стеген определился с новой командой
26 июня
3
204-сантиметровый украинский форвард перешел в «Жирону»
12 июня
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+