27 августа на стадионе «Фишт» в Сочи состоится матч третьего тура Пути РПЛ FONBET Кубка России, где хозяева примут «Краснодар». Обе команды подходят к встрече в разных игровых кондициях: «Сочи» продолжает испытывать серьезные трудности, в то время как «Краснодар» находится в отличной форме и демонстрирует одну из самых результативных серий сезона.

«Сочи»

Команда из Черноморского побережья переживает непростой отрезок. В последних пяти играх «Сочи» забил лишь 4 мяча, при этом пропустив 11. Оборона действует нестабильно, регулярно допускает ошибки, что подтверждает серия из 18 матчей подряд с пропущенными голами. Последние результаты также не добавляют уверенности: поражения от «Краснодара» (1:5) и «Балтики» (0:2) показали уязвимость коллектива. При этом стоит отметить, что «Сочи» забивает в большинстве матчей – в 5 из 7 последних встреч, что позволяет рассчитывать хотя бы на гол и в этой игре.

«Краснодар»

«Краснодар» подходит к матчу в статусе одного из лидеров российского футбола. В последних пяти играх команда забила 17 мячей и пропустила лишь 1, демонстрируя практически идеальный баланс. Особенно впечатляет результативность: 3,4 гола в среднем за матч. В Кубке России «быки» разгромили «Динамо» 4:0, а в Премьер-лиге уверенно разобрались с «Крыльями Советов» (6:0). Победа в пяти последних матчах подряд делает «Краснодар» безоговорочным фаворитом, а его атака стабильно поражает ворота соперников.

Факты о командах

«Сочи»

Пропускают в 18 матчах подряд.

В среднем: 0.80 забитого и 2.20 пропущенного за игру (последние 5 матчей).

Забили в 5 из 7 последних матчей.

Пропустили 11 голов за 5 последних игр.

«Краснодар»

Побеждают в 5 последних матчах.

В среднем: 3.40 забитого и 0.20 пропущенного за игру (последние 5 игр).

Забивают в 8 матчах подряд.

Пропустили только 1 гол за последние 5 матчей.

Прогноз на матч «Сочи» – «Краснодар»

С учeтом текущей формы команд можно ожидать, что «Краснодар» продолжит свою победную серию. «Сочи» при всех проблемах может зацепиться за гол благодаря игре на своем поле, но слабая оборона вряд ли устоит перед атакой «быков». Логичным сценарием выглядит победа гостей и высокая результативность матча. Учитывая статистику, стоит рассмотреть вариант с голами обеих команд, однако наиболее надeжной выглядит ставка на победу «Краснодара» и тотал больше 2.5.

Рекомендованные ставки