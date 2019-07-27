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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Сочи
Краснодар - Сочи: обзор матча 27 июля 2019
Краснодар
27.07.2019, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
3 : 0
Завершен
Сочи
14'
И. Игнатьев
42'
И. Игнатьев
80'
М. Сулейманов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Сочи
Желтая карточка
Р. Камболов
86'
86'
Замена
Я. Казаев
️️️️
И. Цаллагов
82'
Замена
Д. Лагатор
️️️️
Д. Полоз
ГОЛ! 3:0!
М. Сулейманов
Пас отдал
С. Петров
80'
77'
Вторая желтая
Э. Набиуллин
Замена
М. Берг
️️️️
Ари
73'
Замена
К. Ольссон
️️️️
И. Игнатьев
67'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
Ю. Намли
62'
62'
Замена
А. Померко
️️️️
Е. Песегов
53'
Желтая карточка
И. Цаллагов
ГОЛ! 2:0!
И. Игнатьев
42'
Желтая карточка
Ари
32'
25'
Желтая карточка
Э. Набиуллин
ГОЛ! 1:0!
И. Игнатьев
Пас отдал
Вандерсон
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
7
Юнес Намли
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
39
Ари
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
30
Федор Кудряшов
ПАЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
7
Евгений Песегов
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Александр Точилин
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
31
Кайо
ЦЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
9
Андрей Иван
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Сочи
39
Евгений Фролов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
94
Душан Лагатор
ЦП
13
Владимир Обухов
ЦФ
87
Александр Карапетян
ЦФ
4-1-2-3
39
Сафонов
2
Рамирес
14
Мартынович
25
Спайич
98
Петров
88
Камболов
7
Намли
52
Вилена
18
Игнатьев
39
Ари
94
Вандерсон
4-2-1-3
12
Заболотный
45
Миладинович
20
Юрганов
44
Калугин
3
Набиуллин
30
Кудряшов
15
Цаллагов
7
Песегов
18
Бурмистров
77
Мостовой
7
Полоз
18
Игнатьев
8
Ольссон
8
Ольссон
18
Игнатьев
39
Ари
33
Берг
33
Берг
39
Ари
7
Намли
93
Сулейманов
93
Сулейманов
7
Намли
7
Песегов
20
Померко
20
Померко
7
Песегов
15
Цаллагов
53
Казаев
53
Казаев
15
Цаллагов
7
Полоз
94
Лагатор
94
Лагатор
7
Полоз
Остались в запасе
Краснодар
Сочи
33
Станислав Крицюк
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
31
Кайо
ЦЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
47
Даниил Уткин
ЦП
9
Андрей Иван
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
39
Евгений Фролов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
13
Владимир Обухов
ЦФ
87
Александр Карапетян
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Остались в запасе
33
Станислав Крицюк
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
31
Кайо
ЦЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
47
Даниил Уткин
ЦП
9
Андрей Иван
ЦФ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
13
Владимир Обухов
ЦФ
87
Александр Карапетян
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча Краснодар - Сочи
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
Новости команд
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Краснодар
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