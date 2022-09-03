Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Сочи
Краснодар - Сочи: обзор матча 03 сентября 2022
Краснодар
03.09.2022, суббота, 18:30
Россия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Сочи
49'
О. Олусегун
52'
Э. Сперцян
66'
Г. Мелкадзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар - Сочи
90'
+3
Желтая карточка
С. Терехов
Замена
В. Якимов
️️️️
Э. Сперцян
88'
84'
Замена
Жоаозиньо
️️️️
Г. Мелкадзе
Замена
И. Ахметов
️️️️
О. Олусегун
83'
Желтая карточка
М. Баньяц
81'
Желтая карточка
Н. Кривцов
81'
Желтая карточка
Д. Кордоба
80'
66'
ГОЛ! 2:1!
Г. Мелкадзе
Пас отдал
Н. Бурмистров
60'
Желтая карточка
И. Юрганов
60'
Желтая карточка
А. Макарчук
Замена
В. Литвинов
️️️️
С. Бородин
56'
56'
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
В. Сарвели
ГОЛ! 2:0!
Э. Сперцян
52'
ГОЛ! 1:0!
О. Олусегун
49'
Замена
М. Баньяц
️️️️
А. Черников
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
8
Эдуард Сперцян
АП
88
Никита Кривцов
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Сочи
16
Денис Адамов
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
32
Сергей Терехов
ЛЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
7
Михайло Баньяц
ЦП
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
7
Даниил Мартовой
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
20
Тимофей Шипунов
АП
23
Кирилл Ушатов
АП
6
Амир Батырев
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
4-1-3-2
39
Сафонов
2
Рамирес
4
Бородин
31
Кайо
82
Волков
53
Черников
8
Сперцян
88
Кривцов
11
Ионов
6
Олусегун
9
Кордоба
3-2-2-2
16
Адамов
40
Юрганов
26
Мещанинов
3
Дркушич
34
Маргасов
32
Терехов
16
Нобоа
4
Юсупов
9
Сарвели
77
Мелкадзе
4
Бородин
4
Литвинов
4
Литвинов
4
Бородин
8
Сперцян
23
Якимов
23
Якимов
8
Сперцян
6
Олусегун
97
Ахметов
97
Ахметов
6
Олусегун
53
Черников
7
Баньяц
7
Баньяц
53
Черников
77
Мелкадзе
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
77
Мелкадзе
9
Сарвели
18
Бурмистров
18
Бурмистров
9
Сарвели
Остались в запасе
Краснодар
Сочи
44
Олег Исаенко
ЛЗ
1
Станислав Агкацев
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
35
Сослан Джанаев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
5
Кирилл Кравцов
ОП
20
Тимофей Шипунов
АП
23
Кирилл Ушатов
АП
6
Амир Батырев
АП
7
Даниил Мартовой
ЛВ
Главный тренер
Александр Точилин
Остались в запасе
44
Олег Исаенко
ЛЗ
1
Станислав Агкацев
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Остались в запасе
35
Сослан Джанаев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
5
Кирилл Кравцов
ОП
20
Тимофей Шипунов
АП
23
Кирилл Ушатов
АП
6
Амир Батырев
АП
7
Даниил Мартовой
ЛВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча Краснодар - Сочи
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин
Денис Березнов
Дополнительные помощники:
VAR – Анастасия Пустовойтова; AVAR – Екатерина Курочкина
Резервный судья:
Юнус Кошко
Инспектор:
Александр Колобаев
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
Новости команд
Все
Краснодар
Сочи
Кордоба высказался о кубковом разгроме «Ахмата»
Вчера, 23:57
Реакция Гусева на избиение «Ахмата» «Краснодаром»
Вчера, 21:03
2
Кубок России. «Краснодар» побил «Ахмат» (3:0) и выиграл группу, грозненцы вылетели
Вчера, 19:58
Определены группы в Зимнем Кубке РПЛ
Вчера, 17:23
2
Генич объяснил неудачи «Краснодара»
Вчера, 15:00
1
Кордоба высказался о кубковом разгроме «Ахмата»
Вчера, 23:57
Реакция Гусева на избиение «Ахмата» «Краснодаром»
Вчера, 21:03
2
Кубок России. «Краснодар» побил «Ахмат» (3:0) и выиграл группу, грозненцы вылетели
Вчера, 19:58
Определены группы в Зимнем Кубке РПЛ
Вчера, 17:23
2
Генич объяснил неудачи «Краснодара»
Вчера, 15:00
1
«Сочи» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Сочи» и «Велеса» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
ФИФА сняла санкции с клуба, претендующего на выход в РПЛ
19 ноября
1
ФИФА сняла трансферный бан с российского клуба
19 ноября
7
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+