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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сочи - Краснодар
Сочи - Краснодар: обзор матча 15 апреля 2023
Сочи
15.04.2023, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 2
Завершен
Краснодар
40'
Ж. Батчи
48'
Н. Кривцов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сочи - Краснодар
90'
+2
Замена
К. Ленини
️️️️
А. Черников
90'
+2
Замена
И. Ахметов
️️️️
Д. Кордоба
Замена
В. Сарвели
️️️️
К. Кравцов
75'
74'
Желтая карточка
Кайо
Замена
И. Цаллагов
️️️️
А. Юсупов
74'
73'
Замена
М. Давид Кобнан
️️️️
Н. Кривцов
73'
Замена
М. Баньяц
️️️️
Ж. Батчи
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
Л. Джорджевич
67'
56'
Замена
А. Ионов
️️️️
К. Боржес
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
Жоаозиньо
56'
Замена
А. Макарчук
️️️️
К. Заика
56'
55'
Желтая карточка
А. Черников
48'
ГОЛ! 0:2!
Н. Кривцов
40'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Батчи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
16
Денис Адамов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
5
Кирилл Кравцов
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
88
Никита Кривцов
АП
8
Эдуард Сперцян
АП
20
Кади Боржес
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
35
Сослан Джанаев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
20
Тимофей Шипунов
АП
6
Амир Батырев
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Краснодар
80
Никита Кокарев
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
7
Михайло Баньяц
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
3-3-3-1
16
Адамов
27
Заика
20
Юрганов
3
Дркушич
32
Терехов
5
Кравцов
34
Маргасов
22
Жоаозиньо
16
Нобоа
4
Юсупов
19
Джорджевич
4-1-3-2
39
Сафонов
98
Петров
31
Кайо
6
Алонсо
2
Рамирес
53
Черников
11
Батчи
20
Боржес
8
Сперцян
9
Кордоба
88
Кривцов
27
Заика
17
Макарчук
17
Макарчук
27
Заика
4
Юсупов
15
Цаллагов
15
Цаллагов
4
Юсупов
19
Джорджевич
18
Бурмистров
18
Бурмистров
19
Джорджевич
5
Кравцов
9
Сарвели
9
Сарвели
5
Кравцов
22
Жоаозиньо
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
22
Жоаозиньо
53
Черников
6
Ленини
6
Ленини
53
Черников
11
Батчи
7
Баньяц
7
Баньяц
11
Батчи
9
Кордоба
97
Ахметов
97
Ахметов
9
Кордоба
88
Кривцов
99
Кобнан
99
Кобнан
88
Кривцов
20
Боржес
11
Ионов
11
Ионов
20
Боржес
Остались в запасе
Сочи
Краснодар
12
Николай Заболотный
ВР
35
Сослан Джанаев
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
20
Тимофей Шипунов
АП
6
Амир Батырев
АП
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
80
Никита Кокарев
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
35
Сослан Джанаев
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
20
Тимофей Шипунов
АП
6
Амир Батырев
АП
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Главный тренер
Владимир Ивич
Статистика матча Сочи - Краснодар
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Валерий Данченко
Арам Петросян
Дополнительные помощники:
VAR – Иван Сиденков; AVAR – Варанцо Петросян
Резервный судья:
Сергей Куликов
Инспектор:
Алексей Резников
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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