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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сочи - Краснодар
Сочи - Краснодар: обзор матча 26 сентября 2020
Сочи
26.09.2020, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Краснодар
5'
К. Нобоа (П)
59'
С. Петров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Краснодар
Замена
И. Новосельцев
️️️️
Е. Пруцев
90'
+2
88'
Желтая карточка
И. Смольников
Желтая карточка
Э. Набиуллин
84'
82'
Замена
М. Кутовой
️️️️
С. Петров
Замена
Е. Пруцев
️️️️
А. Заболотный
77'
Замена
Д. Пруцев
️️️️
Н. Бурмистров
77'
75'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
М. Берг
71'
Травма
М. Берг
Замена
И. Миладинович
️️️️
Жоаозиньо
60'
59'
ГОЛ! 1:1!
С. Петров
56'
Замена
К. Рамирес
️️️️
Т. Вилена
Вторая желтая
К. Заика
55'
Желтая карточка
К. Заика
53'
Желтая карточка
К. Нобоа
49'
46'
Замена
Ю. Газинский
️️️️
К. Ольссон
Желтая карточка
А. Юсупов
45'
+2
Желтая карточка
А. Заболотный
28'
17'
Желтая карточка
К. Ольссон
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Нобоа
5'
4'
Желтая карточка
С. Петров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
32
Сергей Терехов
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПАЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
22
Жоаозиньо
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
31
Кайо
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
5
Реми Кабелла
РФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
22
Анатолий Немченко
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
11
Егор Пруцев
АП
11
Андрей Боковой
ПВ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
90
Максим Кутовой
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
4-1-2-2-1
35
Джанаев
3
Набиуллин
32
Мевля
2
Маммана
32
Терехов
27
Заика
16
Нобоа
4
Юсупов
22
Жоаозиньо
18
Бурмистров
91
Заболотный
4-3-1-2
39
Сафонов
98
Петров
31
Кайо
14
Мартынович
8
Смольников
8
Ольссон
52
Вилена
47
Уткин
7
Классон
5
Кабелла
33
Берг
91
Заболотный
11
Пруцев
11
Пруцев
91
Заболотный
Пруцев
99
Новосельцев
99
Новосельцев
Пруцев
22
Жоаозиньо
45
Миладинович
45
Миладинович
22
Жоаозиньо
18
Бурмистров
25
Пруцев
25
Пруцев
18
Бурмистров
98
Петров
90
Кутовой
90
Кутовой
98
Петров
52
Вилена
2
Рамирес
2
Рамирес
52
Вилена
8
Ольссон
18
Газинский
18
Газинский
8
Ольссон
33
Берг
93
Сулейманов
93
Сулейманов
33
Берг
Остались в запасе
Сочи
Краснодар
22
Анатолий Немченко
ЦП
11
Андрей Боковой
ПВ
12
Николай Заболотный
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Федотов
15
Алекс Мацукатов
ЦП
88
Андрей Синицын
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
22
Анатолий Немченко
ЦП
11
Андрей Боковой
ПВ
12
Николай Заболотный
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
Остались в запасе
15
Алекс Мацукатов
ЦП
88
Андрей Синицын
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Сочи - Краснодар
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Фишт
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