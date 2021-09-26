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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Сочи
Краснодар - Сочи: обзор матча 26 сентября 2021
Краснодар
26.09.2021, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
3 : 0
Завершен
Сочи
3'
Э. Сперцян
21'
Р. Кабелла
64'
Г. Крыховяк (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Сочи
Замена
Н. Кривцов
️️️️
Э. Сперцян
90'
+6
88'
Желтая карточка
И. Юрганов
84'
Желтая карточка
Д. Прохин
Вторая желтая
А. Черников
75'
Замена
А. Ионов
️️️️
Д. Кордоба
74'
73'
Замена
Д. Воробьев
️️️️
М. Барач
73'
Замена
Жоаозиньо
️️️️
А. Юсупов
73'
Замена
К. Заика
️️️️
Т. Маргасов
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Г. Крыховяк
64'
Желтая карточка
А. Черников
54'
46'
Замена
И. Юрганов
️️️️
Родригао
45'
+1
Желтая карточка
Н. Бурмистров
44'
Желтая карточка
Родригао
Замена
Е. Сорокин
️️️️
В. Классон
43'
Красная карточка
У. Спайич
39'
Желтая карточка
В. Классон
34'
28'
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
И. Попов
ГОЛ! 2:0!
Р. Кабелла
Пас отдал
Г. Крыховяк
21'
ГОЛ! 1:0!
Э. Сперцян
Пас отдал
Д. Кордоба
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
52
Тонни Вилена
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
8
Эдуард Сперцян
АП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
5
Родригао
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
2
Ираклий Манелов
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Сочи
16
Денис Адамов
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Максим Колмаков
ЛВ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
90
Даниил Павлов
ЦФ
3-2-1-3-1
39
Сафонов
2
Рамирес
31
Кайо
25
Спайич
53
Черников
20
Крыховяк
52
Вилена
7
Классон
8
Сперцян
5
Кабелла
9
Кордоба
3-3-3-1
35
Джанаев
5
Родригао
44
Барач
27
Прохин
34
Маргасов
15
Цаллагов
32
Терехов
16
Нобоа
71
Попов
4
Юсупов
9
Кассьерра
7
Классон
28
Сорокин
28
Сорокин
7
Классон
8
Сперцян
88
Кривцов
88
Кривцов
8
Сперцян
9
Кордоба
11
Ионов
11
Ионов
9
Кордоба
5
Родригао
20
Юрганов
20
Юрганов
5
Родригао
34
Маргасов
27
Заика
27
Заика
34
Маргасов
4
Юсупов
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
4
Юсупов
71
Попов
18
Бурмистров
18
Бурмистров
71
Попов
44
Барач
10
Воробьев
10
Воробьев
44
Барач
Остались в запасе
Краснодар
Сочи
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
1
Евгений Городов
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
10
Максим Колмаков
ЛВ
16
Денис Адамов
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
90
Даниил Павлов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
1
Евгений Городов
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Остались в запасе
10
Максим Колмаков
ЛВ
16
Денис Адамов
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
90
Даниил Павлов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Краснодар - Сочи
2
2
4
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
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