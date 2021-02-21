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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Краснодар - Сочи
Краснодар - Сочи: обзор матча 21 февраля 2021
Краснодар
21.02.2021, воскресенье, 17:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
Сочи
81'
Т. Вилена
52'
А. Заболотный
67'
Жоаозиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Краснодар - Сочи
90'
+4
Замена
Э. Набиуллин
️️️️
К. Заика
90'
+3
Замена
М. Дуганджич
️️️️
А. Заболотный
90'
+3
Замена
А. Руденко
️️️️
А. Юсупов
Замена
Ари
️️️️
М. Берг
83'
83'
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
Жоаозиньо
ГОЛ! 1:2!
Т. Вилена
81'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
В. Классон
72'
67'
ГОЛ! 0:2!
Жоаозиньо
Замена
Р. Камболов
️️️️
Ю. Газинский
63'
Замена
Т. Вилена
️️️️
К. Ольссон
63'
Замена
Р. Кабелла
️️️️
А. Ионов
63'
Желтая карточка
М. Берг
55'
Желтая карточка
К. Ольссон
54'
52'
ГОЛ! 0:1!
А. Заболотный
44'
Желтая карточка
С. Терехов
Желтая карточка
Ю. Газинский
43'
Желтая карточка
А. Ионов
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
33
Маркус Берг
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Краснодар
1
Сергей Ещенко
ВР
16
Денис Адамов
ВР
31
Кайо
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
52
Тонни Вилена
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
39
Ари
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
25
Данил Пруцев
ЦП
11
Егор Пруцев
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
45
Марко Дуганджич
ЦФ
14
Максим Барсов
ЦФ
4-2-2-2
1
Городов
23
Чернов
28
Сорокин
14
Мартынович
8
Смольников
8
Ольссон
18
Газинский
7
Классон
11
Ионов
33
Берг
94
Вандерсон
4-2-3-1
35
Джанаев
34
Маргасов
45
Миладинович
32
Мевля
32
Терехов
15
Цаллагов
27
Заика
4
Юсупов
16
Нобоа
22
Жоаозиньо
91
Заболотный
18
Газинский
88
Камболов
88
Камболов
18
Газинский
8
Ольссон
52
Вилена
52
Вилена
8
Ольссон
11
Ионов
5
Кабелла
5
Кабелла
11
Ионов
33
Берг
39
Ари
39
Ари
33
Берг
7
Классон
93
Сулейманов
93
Сулейманов
7
Классон
27
Заика
3
Набиуллин
3
Набиуллин
27
Заика
4
Юсупов
19
Руденко
19
Руденко
4
Юсупов
22
Жоаозиньо
18
Бурмистров
18
Бурмистров
22
Жоаозиньо
91
Заболотный
45
Дуганджич
45
Дуганджич
91
Заболотный
Остались в запасе
Краснодар
Сочи
1
Сергей Ещенко
ВР
16
Денис Адамов
ВР
31
Кайо
ЦЗ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
11
Егор Пруцев
АП
12
Николай Заболотный
ВР
25
Данил Пруцев
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
16
Денис Адамов
ВР
31
Кайо
ЦЗ
20
Евгений Марков
ЦФ
Остались в запасе
11
Егор Пруцев
АП
12
Николай Заболотный
ВР
25
Данил Пруцев
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Краснодар - Сочи
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Помощники судьи:
Алексей Лунев
Роман Усачев
Дополнительные помощники:
VAR - Виталий Мешков AVAR - Игорь Демешко
Резервный судья:
Анатолий Жабченко
Инспектор:
Николай Иванов
Стадион:
Ozon Арена
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