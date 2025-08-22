Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ницца» – «Осер»: прогноз и ставки на матч 23 августа 2025 с коэффициентом 2.20

22 августа 2025 9:04
Ницца - Осер
23 авг. 2025, суббота 20:00 | Франция. Лига 1, 2 тур
Перейти в онлайн матча
2.20
Победа «Ниццы»
Сделать ставку

23 августа на «Альянц Ривьера» «Ницца» примет «Осер» во втором туре чемпионата Франции. Обе команды стартовали по-разному: хозяева уступили «Тулузе», тогда как гости минимально переиграли «Лорьян». Теперь соперники выйдут на поле с разными задачами – «Ницце» нужно прерывать серию поражений, а «Осеру» закрепить положительный старт.

«Ницца»

Команда в последние недели выглядит уязвимой. Поражение от «Тулузы» 0:1 стало третьим подряд, включая неудачи в квалификации Лиги чемпионов против «Бенфики». В последних пяти встречах «Ницца» забила лишь 5 мячей и пропустила 8, что отражает проблемы как в атаке, так и в обороне. При этом стоит отметить, что команда регулярно находит возможность отличиться – серия из трeх игр подряд с голами подтверждает наличие потенциала впереди. В то же время оборонительные ошибки стали хроническими: клуб пропускает на протяжении семи матчей подряд, в среднем по 1,6 гола за игру. На домашнем стадионе «Ницца» традиционно играет смелее, но текущая форма заставляет задуматься о перспективах.

«Осер»

Гости, напротив, стартовали удачно: победа над «Лорьяном» 1:0 укрепила уверенность после непростых товарищеских встреч. «Осер» демонстрирует хорошую дисциплину в атаке – команда забивает на протяжении 11 матчей Лиги 1 подряд. За последние пять встреч на счету коллектива 4 забитых и 7 пропущенных мячей, при среднем показателе результативности 0,8 гола за игру. Оборона остаeтся нестабильной, но важно отметить, что команда всe чаще полагается на слаженную игру в центре поля и быструю контратаку. На выезде «Осер» способен создавать моменты, хотя проблемы с реализацией пока сдерживают результативность.

Факты о командах

«Ницца»

  • Поражение от «Тулузы» 0:1 в первом туре
  • Три поражения подряд
  • 5 забитых и 8 пропущенных голов в последних 5 играх
  • Пропускает в 7 последних матчах

«Осер»

  • Победа над «Лорьяном» 1:0 в первом туре
  • Забивает в 11 матчах Лиги 1 подряд
  • 4 забитых и 7 пропущенных в последних 5 встречах
  • В среднем 1,4 гола пропущено за игру

Личные встречи
38% (6)
19% (3)
44% (7)
15
Забитых мячей
18
0.94
В среднем за матч
1.13
3:2
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  1:1
Франция. Лига 1, 26 тур
Ницца
1 : 1
14.03.2025
Осер
Франция. Лига 1, 1 тур
Осер
2 : 1
18.08.2024
Ницца
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ницца
1 : 0
06.01.2024
Осер
Франция. Лига 1, 26 тур
Ницца
1 : 1
03.03.2023
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Осер
1 : 1
16.10.2022
Ницца
Франция. Кубок лиги, 1/16 финала
Ницца
3 : 2
31.10.2018
Осер
Франция. Лига 1, 33 тур
Ницца
1 : 0
21.04.2012
Осер
Франция. Лига 1, 17 тур
Осер
2 : 1
11.12.2011
Ницца
Франция. Лига 1, 27 тур
Ницца
1 : 0
12.03.2011
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Осер
2 : 0
30.10.2010
Ницца
Франция. Лига 1, 21 тур
Ницца
0 : 1
20.01.2010
Осер
Франция. Лига 1, 5 тур
Осер
2 : 0
13.09.2009
Ницца
Франция. Лига 1, 21 тур
Ницца
2 : 0
17.01.2009
Осер
Франция. Лига 1, 3 тур
Осер
0 : 1
24.08.2008
Ницца
Франция. Лига 1, 26 тур
Ницца
1 : 2
23.02.2008
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
2 : 0
15.09.2007
Ницца
Показать все

Прогноз на матч «Ницца» – «Осер»

Обе команды подходят к встрече с разным эмоциональным фоном. «Ницца» нуждается в победе, чтобы снять давление, и наверняка будет активно действовать в атаке дома. Однако слабая игра в обороне оставляет пространство для «Осера», который стабильно забивает и умеет использовать ошибки соперников. Игра обещает быть упорной и результативной, где гости способны навязать борьбу и отобрать очки у фаворита. Вероятнее всего, команды обменяются голами, но чуть выше шансы на успех именно у хозяев за счeт поддержки трибун.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.80
  • Победа «Ниццы» – коэффициент 2.20

Рекомендация: ставка на победу «Ниццы» – коэффициент 2.20

2.20
Победа «Ниццы»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Франция. Лига 1 Осер Ницца
Другие прогнозы
22.08.2025
22:30
1.84
Испания. Примера, 2 тур
Бетис - Алавес
Победа «Бетиса»
23.08.2025
14:30
1.47
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Манчестер Сити - Тоттенхэм
Победа «Манчестер Сити» с форой -1.5
23.08.2025
15:00
1.85
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Сморгонь - Динамо-Брест
Победа «Динамо-Брест»
23.08.2025
15:00
7.50
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Челябинск - Сокол
Прогноз – ничья 1:1
23.08.2025
15:00
1.88
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Челябинск - Сокол
Победа «Челябинска»
23.08.2025
16:00
1.55
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Тобол - Туран
Победа «Тобола»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 