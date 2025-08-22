23 августа на «Альянц Ривьера» «Ницца» примет «Осер» во втором туре чемпионата Франции. Обе команды стартовали по-разному: хозяева уступили «Тулузе», тогда как гости минимально переиграли «Лорьян». Теперь соперники выйдут на поле с разными задачами – «Ницце» нужно прерывать серию поражений, а «Осеру» закрепить положительный старт.

«Ницца»

Команда в последние недели выглядит уязвимой. Поражение от «Тулузы» 0:1 стало третьим подряд, включая неудачи в квалификации Лиги чемпионов против «Бенфики». В последних пяти встречах «Ницца» забила лишь 5 мячей и пропустила 8, что отражает проблемы как в атаке, так и в обороне. При этом стоит отметить, что команда регулярно находит возможность отличиться – серия из трeх игр подряд с голами подтверждает наличие потенциала впереди. В то же время оборонительные ошибки стали хроническими: клуб пропускает на протяжении семи матчей подряд, в среднем по 1,6 гола за игру. На домашнем стадионе «Ницца» традиционно играет смелее, но текущая форма заставляет задуматься о перспективах.

«Осер»

Гости, напротив, стартовали удачно: победа над «Лорьяном» 1:0 укрепила уверенность после непростых товарищеских встреч. «Осер» демонстрирует хорошую дисциплину в атаке – команда забивает на протяжении 11 матчей Лиги 1 подряд. За последние пять встреч на счету коллектива 4 забитых и 7 пропущенных мячей, при среднем показателе результативности 0,8 гола за игру. Оборона остаeтся нестабильной, но важно отметить, что команда всe чаще полагается на слаженную игру в центре поля и быструю контратаку. На выезде «Осер» способен создавать моменты, хотя проблемы с реализацией пока сдерживают результативность.

Факты о командах

«Ницца»

Поражение от «Тулузы» 0:1 в первом туре

Три поражения подряд

5 забитых и 8 пропущенных голов в последних 5 играх

Пропускает в 7 последних матчах

«Осер»

Победа над «Лорьяном» 1:0 в первом туре

Забивает в 11 матчах Лиги 1 подряд

4 забитых и 7 пропущенных в последних 5 встречах

В среднем 1,4 гола пропущено за игру

Прогноз на матч «Ницца» – «Осер»

Обе команды подходят к встрече с разным эмоциональным фоном. «Ницца» нуждается в победе, чтобы снять давление, и наверняка будет активно действовать в атаке дома. Однако слабая игра в обороне оставляет пространство для «Осера», который стабильно забивает и умеет использовать ошибки соперников. Игра обещает быть упорной и результативной, где гости способны навязать борьбу и отобрать очки у фаворита. Вероятнее всего, команды обменяются голами, но чуть выше шансы на успех именно у хозяев за счeт поддержки трибун.

Рекомендованные ставки

Обе команды забьют – коэффициент 1.80

Победа «Ниццы» – коэффициент 2.20

Рекомендация: ставка на победу «Ниццы» – коэффициент 2.20