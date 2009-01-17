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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Осер
Ницца - Осер: обзор матча 17 января 2009
Ницца
17.01.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 21 тур
2 : 0
Завершен
Осер
50'
Л. Реми
90'
Х. Бамого
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Осер
ГОЛ! 2:0!
Х. Бамого
Замена
Ж. Сид
️️️️
С. Канте
Замена
С. Ланжиль
️️️️
М. Нэрри
Замена
Т. Каленберг
️️️️
К. Лежен
Желтая карточка
О. Эшуафни
Замена
Д. Никулаэ
️️️️
Ж. Берто
Замена
М. Траоре
️️️️
Э. Мулунгуи
Желтая карточка
С. Грихтинг
ГОЛ! 1:0!
Л. Реми
Замена
Х. Бамого
️️️️
А. Модест
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Давид Оспина
ВР
5
Седрик Канте
ЦЗ
4
Онуекачи Апам
ЦЗ
0
Ольвие Эшуафни
ПЗ
0
Сириль Роль
ЦП
14
Эмерс Фаэ
ЦП
18
Дрисса Диаките
ЦП
8
Давид Эльебюик
ЦП
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
25
Бенуа Педретти
ЦП
4
Мусса Нэрри
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
99
Линель Китамбала
ЦФ
22
Кевин Лежен
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Ницца
0
Лионель Летизи
ВР
0
Жеральд Сид
ЦЗ
8
Махамане Траоре
ОП
15
Кафумба Кулибали
ЦП
19
Сирил Женешам
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
21
Хабиб Бамого
ЦФ
Осер
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
25
Камел Шафни
ЦП
7
Томас Каленберг
ЦП
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
7
Стивен Ланжиль
РФ
3-4-3
1
Оспина
5
Канте
4
Апам
0
Эшуафни
0
Роль
18
Диаките
8
Эльебюик
14
Фаэ
14
Реми
27
Модест
11
Мулунгуи
3-2-3-2
16
Сорен
3
Грихтинг
6
Кулибали
12
Миньо
2
Ангбар
23
Берто
14
Олиеч
4
Нэрри
25
Педретти
22
Лежен
99
Китамбала
27
Модест
21
Бамого
21
Бамого
27
Модест
5
Канте
0
Сид
0
Сид
5
Канте
11
Мулунгуи
8
Траоре
8
Траоре
11
Мулунгуи
22
Лежен
7
Каленберг
7
Каленберг
22
Лежен
23
Берто
21
Никулаэ
21
Никулаэ
23
Берто
4
Нэрри
7
Ланжиль
7
Ланжиль
4
Нэрри
Остались в запасе
Ницца
Осер
0
Лионель Летизи
ВР
15
Кафумба Кулибали
ЦП
19
Сирил Женешам
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
25
Камел Шафни
ЦП
Главный тренер
Жан Фернандес
Остались в запасе
0
Лионель Летизи
ВР
15
Кафумба Кулибали
ЦП
19
Сирил Женешам
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
25
Камел Шафни
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Жан Фернандес
Статистика матча Ницца - Осер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Муниципал Дю Рэй
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