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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Ницца - Осер
Ницца - Осер: обзор матча 31 октября 2018
Ницца
31.10.2018, среда, 20:45
Франция. Кубок лиги, 1/16 финала
3 : 2
Завершен
Осер
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ницца - Осер
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Информация о матче
Стадион:
Альянс Ривьера
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