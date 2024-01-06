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Расписание матчей
Франция. Кубок
Ницца - Осер
Ницца - Осер: обзор матча 06 января 2024
Ницца
06.01.2024, суббота, 22:45
Франция. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Осер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ницца - Осер
ГОЛ!
Г. Лаборд
4:2
Пенальти не реализован!
А. Онаиву
ГОЛ!
Ж. Лотомба
3:2
Пенальти не реализован!
Г. Перрен
ГОЛ!
П. Росарио
2:2
ГОЛ!
Р. Равелосон
1:2
ГОЛ!
Т. Моффи
1:1
ГОЛ!
Жубал
0:1
Пенальти не реализован!
Э. Гессан
Желтая карточка
П. Росарио
88'
78'
Замена
O. Camara
️️️️
Ф. Айе
Замена
Р. Бамбу
️️️️
Р. Белахьян
75'
Замена
Э. Гессан
️️️️
А. Клод-Морис
64'
17'
Желтая карточка
Жубал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
21
Реда Белахьян
ОП
13
Пабло Росарио
ОП
23
Том Луше
ЦП
9
Терем Моффи
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
(К)
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
5
Жубал
(К)
ЦЗ
92
Клеман Акпа
ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
22
Райан Равелосон
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
7
Готье Эйн
ПВ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
97
Флориан Айе
ЦФ
45
Адо Онаиву
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Ницца
46
Сальваторе Сиригу
ВР
77
Яннис Нахуну
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
44
Amidou Doumbouya
ЦП
22
Иссиага Камара
ЦП
20
Sami Wattel
ЦП
23
Daouda Traore
ЦП
29
Эванн Гессан
ЦФ
26
Каиль Будаш
ЦФ
Осер
16
Донован Леон
ВР
22
Анже-Лоик Н'Гатта
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
8
Nathan Buayi-Kiala
ЦП
32
Rayan Mandengue
ЦФ
97
Саад Агузуль
ЦФ
34
Eros Maddy
ЦФ
17
Кевен Дануа
ЦФ
9
Ousmane Camara
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Булка
88
Амрауи
3
Лотомба
55
Ндайшими
33
Менди
21
Белахьян
13
Росарио
23
Луше
20
Клод-Морис
9
Лаборд
9
Моффи
3-1-1-1-4
40
Де Персен
26
Джоли
92
Акпа
5
Жубал
22
Равелосон
10
Диуссе
7
Эйн
45
Онаиву
97
Айе
12
Пелленар
28
Перрен
21
Белахьян
3
Бамбу
3
Бамбу
21
Белахьян
20
Клод-Морис
29
Гессан
29
Гессан
20
Клод-Морис
97
Айе
9
9
97
Айе
Остались в запасе
Ницца
Осер
46
Сальваторе Сиригу
ВР
77
Яннис Нахуну
ЦЗ
44
Amidou Doumbouya
ЦП
22
Иссиага Камара
ЦП
20
Sami Wattel
ЦП
23
Daouda Traore
ЦП
26
Каиль Будаш
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
16
Донован Леон
ВР
22
Анже-Лоик Н'Гатта
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
8
Nathan Buayi-Kiala
ЦП
32
Rayan Mandengue
ЦФ
97
Саад Агузуль
ЦФ
34
Eros Maddy
ЦФ
17
Кевен Дануа
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
77
Яннис Нахуну
ЦЗ
44
Amidou Doumbouya
ЦП
22
Иссиага Камара
ЦП
20
Sami Wattel
ЦП
23
Daouda Traore
ЦП
26
Каиль Будаш
ЦФ
Остались в запасе
16
Донован Леон
ВР
22
Анже-Лоик Н'Гатта
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
8
Nathan Buayi-Kiala
ЦП
32
Rayan Mandengue
ЦФ
97
Саад Агузуль
ЦФ
34
Eros Maddy
ЦФ
17
Кевен Дануа
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Ницца - Осер
1
1
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
10
3
Нарушения
12
3
Офсайды
1
3
Количество передач
554
455
Сейвы
1
5
Точность передач %
91
90
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
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