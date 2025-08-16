Введите ваш ник на сайте
«Брест» – «Лилль»: прогноз и ставки на матч 17 августа 2025 с коэффициентом 2.16

16 августа 2025 8:43
Брест - Лилль
17 авг. 2025, воскресенье 16:00 | Франция. Лига 1, 1 тур
Перейти в онлайн матча
2.16
1Х – «Брест» не проиграет
Сделать ставку

В рамках первого тура Лиги 1 «Брест» принимает «Лилль» на стадионе «Франсис Ле Бле». Обе команды провели насыщенное межсезонье и готовы к старту чемпионата. В межсезонных встречах «Брест» выглядел уверенно, хотя закончил прошлый сезон тяжелым поражением. «Лилль» активно играл в контрольных матчах и показал атакующий потенциал, но нестабильность в защите сохраняется. Учитывая форму команд и статистику, матч обещает быть результативным и напряжeнным.

«Брест»

Команда завершила подготовку к сезону четырьмя спаррингами, в которых не проиграла: победы над «Конкарно», «Гавром» и «Наполи», а также ничья с «Сассуоло». Особенно ценным стал успех над крепким «Наполи» со счeтом 2:1. Последний официальный матч пришeлся на концовку прошлого чемпионата, где «Брест» потерпел тяжeлое поражение от «Ниццы» (0:6). Однако в целом форма команды позитивная – в четырeх последних играх до старта Лиги 1 брестцы стабильно забивали, в среднем по 1.2 мяча за игру, несмотря на слабую оборону (в среднем 1.8 пропущенных за матч). Домашняя серия против «Лилля» также внушает оптимизм: «Брест» не проигрывает этому сопернику дома в пяти матчах подряд.

«Лилль»

«Лилль» подходит к старту сезона после насыщенного календаря товарищеских матчей. Команда провела пять встреч за месяц, где проиграла «Комо» и «Боруссии Д», но уверенно справилась с «Венецией» (3:0) и довела до ничьей матч с «Вест Хэмом». Итоговая победа в официальной игре над «Реймсом» (2:1) говорит о готовности к сезону. В атаке всe стабильно – 10 голов за пять последних матчей (в среднем 2 за игру), однако оборона остаeтся уязвимой: команда пропускает в 6 из 8 последних встреч и не побеждает на выезде в четырeх играх Лиги 1 подряд. Это создаeт почву для того, чтобы матч с «Брестом» стал настоящим испытанием.

Факты о командах

«Брест»:

  • Забивает в 4 матчах подряд
  • В среднем 1.2 гола за игру в последних 5 матчах
  • Пропускает в среднем 1.8 гола за игру
  • Не проигрывает дома «Лиллю» в 5 матчах подряд
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

«Лилль»:

  • Забивает в 5 последних матчах
  • В среднем 2.0 гола за игру в последних 5 матчах
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей
  • Проигрывает в 4 последних выездных матчах Лиги 1

Личные встречи
24% (4)
24% (4)
53% (9)
17
Забитых мячей
22
1
В среднем за матч
1.29
3:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  1:1
Франция. Лига 1, 33 тур
Брест
2 : 0
10.05.2025
Лилль
Франция. Лига 1, 14 тур
Лилль
3 : 1
06.12.2024
Брест
Франция. Лига 1, 26 тур
Брест
1 : 1
17.03.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
22.10.2023
Брест
Франция. Лига 1, 25 тур
Лилль
2 : 1
24.02.2023
Брест
Франция. Лига 1, 18 тур
Брест
0 : 0
11.01.2023
Лилль
Франция. Лига 1, 22 тур
Брест
2 : 0
22.01.2022
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
1 : 1
23.10.2021
Брест
Франция. Лига 1, 25 тур
Лилль
0 : 0
14.02.2021
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
3 : 2
08.11.2020
Лилль
Франция. Лига 1, 17 тур
Лилль
1 : 0
06.12.2019
Брест
Франция. Лига 1, 30 тур
Брест
1 : 2
31.03.2013
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Лилль
1 : 0
10.11.2012
Брест
Франция. Лига 1, 31 тур
Брест
3 : 1
07.04.2012
Лилль
Франция. Лига 1, 15 тур
Лилль
2 : 0
26.11.2011
Брест
Франция. Лига 1, 28 тур
Брест
1 : 2
19.03.2011
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Лилль
3 : 1
07.11.2010
Брест
Показать все

Прогноз на матч

«Лилль» может рассчитывать на свои атакующие ресурсы, но нестабильная оборона и слабость в гостях делает их уязвимыми против мотивированного «Бреста». Хозяева в хорошей форме, особенно на своeм поле. Обе команды регулярно забивают, но также пропускают почти в каждом матче. Поэтому ставка на обмен голами выглядит разумно. Тем не менее, учитывая тренд домашних матчей «Бреста» против «Лилля», ставка на непроигрыш хозяев – более перспективна.

Рекомендованные ставки:

  • 1Х – «Брест» не проиграет – коэффициент 2.16
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.72

2.16
1Х – «Брест» не проиграет
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Франция. Лига 1 Лилль Брест
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 