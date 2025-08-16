В рамках первого тура Лиги 1 «Брест» принимает «Лилль» на стадионе «Франсис Ле Бле». Обе команды провели насыщенное межсезонье и готовы к старту чемпионата. В межсезонных встречах «Брест» выглядел уверенно, хотя закончил прошлый сезон тяжелым поражением. «Лилль» активно играл в контрольных матчах и показал атакующий потенциал, но нестабильность в защите сохраняется. Учитывая форму команд и статистику, матч обещает быть результативным и напряжeнным.

«Брест»

Команда завершила подготовку к сезону четырьмя спаррингами, в которых не проиграла: победы над «Конкарно», «Гавром» и «Наполи», а также ничья с «Сассуоло». Особенно ценным стал успех над крепким «Наполи» со счeтом 2:1. Последний официальный матч пришeлся на концовку прошлого чемпионата, где «Брест» потерпел тяжeлое поражение от «Ниццы» (0:6). Однако в целом форма команды позитивная – в четырeх последних играх до старта Лиги 1 брестцы стабильно забивали, в среднем по 1.2 мяча за игру, несмотря на слабую оборону (в среднем 1.8 пропущенных за матч). Домашняя серия против «Лилля» также внушает оптимизм: «Брест» не проигрывает этому сопернику дома в пяти матчах подряд.

«Лилль»

«Лилль» подходит к старту сезона после насыщенного календаря товарищеских матчей. Команда провела пять встреч за месяц, где проиграла «Комо» и «Боруссии Д», но уверенно справилась с «Венецией» (3:0) и довела до ничьей матч с «Вест Хэмом». Итоговая победа в официальной игре над «Реймсом» (2:1) говорит о готовности к сезону. В атаке всe стабильно – 10 голов за пять последних матчей (в среднем 2 за игру), однако оборона остаeтся уязвимой: команда пропускает в 6 из 8 последних встреч и не побеждает на выезде в четырeх играх Лиги 1 подряд. Это создаeт почву для того, чтобы матч с «Брестом» стал настоящим испытанием.

Факты о командах

«Брест»:

Забивает в 4 матчах подряд

В среднем 1.2 гола за игру в последних 5 матчах

Пропускает в среднем 1.8 гола за игру

Не проигрывает дома «Лиллю» в 5 матчах подряд

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

«Лилль»:

Забивает в 5 последних матчах

В среднем 2.0 гола за игру в последних 5 матчах

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

Проигрывает в 4 последних выездных матчах Лиги 1

Прогноз на матч

«Лилль» может рассчитывать на свои атакующие ресурсы, но нестабильная оборона и слабость в гостях делает их уязвимыми против мотивированного «Бреста». Хозяева в хорошей форме, особенно на своeм поле. Обе команды регулярно забивают, но также пропускают почти в каждом матче. Поэтому ставка на обмен голами выглядит разумно. Тем не менее, учитывая тренд домашних матчей «Бреста» против «Лилля», ставка на непроигрыш хозяев – более перспективна.

Рекомендованные ставки: