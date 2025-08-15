Один из самых интригующих матчей первого тура Лиги 1 пройдeт на стадионе «Болларт-Делелис», где «Ланс» примет «Лион». Обе команды успешно провели предсезонные сборы и готовы начать новый чемпионат с позитивного результата. Матч обещает быть результативным, с упором на атакующий стиль обеих команд.

«Ланс»

«Ланс» завершил прошлый сезон на позитивной ноте, разгромив «Монако» со счeтом 4:0. Команда не проигрывает в трeх последних матчах чемпионата и регулярно забивает: 9 голов в пяти последних играх. Даже в товарищеских матчах подопечные Франка Эза демонстрировали уверенность – победы над «РБ Лейпцигом», «Мецом» и «Вулверхэмптоном», ничья со «Стандардом» и единственное поражение от «Ромы».

Однако есть и проблемы. За те же пять матчей команда пропустила 7 мячей – оборона остаeтся уязвимой, особенно при быстрых атаках соперников. Важно отметить, что «Ланс» стабильно забивает – как в официальных, так и в товарищеских матчах. Это делает их опасными для любой обороны, включая «Лион».

«Лион»

Клуб из столицы региона Овернь-Рона-Альпы также провeл уверенные летние сборы: победы над «Хетафе», «Мальоркой» и «Вильфраншем», ничья с «Дарингом» и минимальное поражение от «Баварии». Команда показала хорошую готовность и слаженность игры, особенно в атаке – 8 голов в последних 5 матчах.

Защита «Лиона» тоже выглядит надeжно – всего 3 пропущенных мяча за тот же отрезок, при этом два из них пришлись на матч с мощной «Баварией». Команда умеет контролировать темп игры и эффективно использовать свои моменты. Однако в матчах против соперников, играющих в высоком темпе (как «Ланс»), возможны трудности в обороне.

Факты о командах

«Ланс»

Не проигрывает в 3 матчах Лиги 1 подряд

В среднем: 1.80 забито, 1.40 пропущено за 5 последних игр

Победы в 3 из 5 контрольных матчей

Забивает в 8 из 10 последних матчей

«Лион»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

В среднем: 1.60 забито, 0.60 пропущено за 5 последних игр

Забивает в 3 матчах подряд

3 победы в последних 5 товарищеских матчах

Прогноз на матч

Встречаются две команды, готовые предложить атакующий футбол. «Ланс» регулярно забивает дома, а «Лион» традиционно уверенно стартует в чемпионате. Обе команды обладают достаточно ресурсов в атаке, чтобы отличиться в этой встрече. При этом оборона хозяев нестабильна, а гости будут стараться реализовать свой игровой класс и вырвать как минимум ничью.

Исходя из текущей формы, ожидается результативный матч с голами с обеих сторон. Победа одной из команд маловероятна – скорее всего, будет зафиксирована ничья или минимальная победа.

Рекомендованные ставки