«Ланс» – «Лион»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.80

15 августа 2025 19:54
Ланс - Лион
16 авг. 2025, суббота 18:00 | Франция. Лига 1, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Обе команды забьют
Сделать ставку

Один из самых интригующих матчей первого тура Лиги 1 пройдeт на стадионе «Болларт-Делелис», где «Ланс» примет «Лион». Обе команды успешно провели предсезонные сборы и готовы начать новый чемпионат с позитивного результата. Матч обещает быть результативным, с упором на атакующий стиль обеих команд.

«Ланс»

«Ланс» завершил прошлый сезон на позитивной ноте, разгромив «Монако» со счeтом 4:0. Команда не проигрывает в трeх последних матчах чемпионата и регулярно забивает: 9 голов в пяти последних играх. Даже в товарищеских матчах подопечные Франка Эза демонстрировали уверенность – победы над «РБ Лейпцигом», «Мецом» и «Вулверхэмптоном», ничья со «Стандардом» и единственное поражение от «Ромы».

Однако есть и проблемы. За те же пять матчей команда пропустила 7 мячей – оборона остаeтся уязвимой, особенно при быстрых атаках соперников. Важно отметить, что «Ланс» стабильно забивает – как в официальных, так и в товарищеских матчах. Это делает их опасными для любой обороны, включая «Лион».

«Лион»

Клуб из столицы региона Овернь-Рона-Альпы также провeл уверенные летние сборы: победы над «Хетафе», «Мальоркой» и «Вильфраншем», ничья с «Дарингом» и минимальное поражение от «Баварии». Команда показала хорошую готовность и слаженность игры, особенно в атаке – 8 голов в последних 5 матчах.

Защита «Лиона» тоже выглядит надeжно – всего 3 пропущенных мяча за тот же отрезок, при этом два из них пришлись на матч с мощной «Баварией». Команда умеет контролировать темп игры и эффективно использовать свои моменты. Однако в матчах против соперников, играющих в высоком темпе (как «Ланс»), возможны трудности в обороне.

Факты о командах

«Ланс»

  • Не проигрывает в 3 матчах Лиги 1 подряд
  • В среднем: 1.80 забито, 1.40 пропущено за 5 последних игр
  • Победы в 3 из 5 контрольных матчей
  • Забивает в 8 из 10 последних матчей

«Лион»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • В среднем: 1.60 забито, 0.60 пропущено за 5 последних игр
  • Забивает в 3 матчах подряд
  • 3 победы в последних 5 товарищеских матчах

Личные встречи
35% (7)
15% (3)
50% (10)
24
Забитых мячей
30
1.2
В среднем за матч
1.5
3:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  1:1
Франция. Лига 1, 32 тур
Лион
1 : 2
04.05.2025
Ланс
Франция. Лига 1, 4 тур
Ланс
0 : 0
15.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 24 тур
Лион
0 : 3
03.03.2024
Ланс
Франция. Лига 1, 14 тур
Ланс
3 : 2
02.12.2023
Лион
Франция. Лига 1, 23 тур
Лион
2 : 1
12.02.2023
Ланс
Франция. Лига 1, 9 тур
Ланс
1 : 0
02.10.2022
Лион
Франция. Лига 1, 25 тур
Ланс
1 : 1
19.02.2022
Лион
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
2 : 1
30.10.2021
Ланс
Франция. Лига 1, 31 тур
Ланс
1 : 1
03.04.2021
Лион
Франция. Лига 1, 18 тур
Лион
3 : 2
06.01.2021
Ланс
Франция. Лига 1, 21 тур
Ланс
0 : 2
17.01.2015
Лион
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ланс
2 : 3
04.01.2015
Лион
Франция. Лига 1, 3 тур
Лион
0 : 1
24.08.2014
Ланс
Франция. Кубок, 1/8 финала
Лион
1 : 2
13.02.2014
Ланс
Франция. Лига 1, 30 тур
Лион
3 : 0
10.04.2011
Ланс
Франция. Лига 1, 14 тур
Ланс
1 : 3
21.11.2010
Лион
Франция. Лига 1, 24 тур
Лион
1 : 0
13.02.2010
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
0 : 2
03.10.2009
Лион
Франция. Лига 1, 21 тур
Ланс
3 : 0
20.01.2008
Лион
Франция. Лига 1, 3 тур
Лион
3 : 0
29.09.2007
Ланс
Показать все

Прогноз на матч

Встречаются две команды, готовые предложить атакующий футбол. «Ланс» регулярно забивает дома, а «Лион» традиционно уверенно стартует в чемпионате. Обе команды обладают достаточно ресурсов в атаке, чтобы отличиться в этой встрече. При этом оборона хозяев нестабильна, а гости будут стараться реализовать свой игровой класс и вырвать как минимум ничью.

Исходя из текущей формы, ожидается результативный матч с голами с обеих сторон. Победа одной из команд маловероятна – скорее всего, будет зафиксирована ничья или минимальная победа.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 2.00

1.80
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Франция. Лига 1 Лион Ланс
