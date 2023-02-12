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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Ланс
Лион - Ланс: обзор матча 12 февраля 2023
Лион
12.02.2023, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 23 тур
2 : 1
Завершен
Ланс
23'
А. Ляказетт
64'
Р. Шерки
39'
Д. Машадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лион - Ланс
85'
Желтая карточка
С. Абдул Самед
Замена
Й. Лепенан
️️️️
Р. Шерки
80'
77'
Замена
Р. Лабе Ласкари
️️️️
Ф. Сотока
77'
Замена
М. Айдара
️️️️
Д. Машадо
69'
Замена
Д. Кошта
️️️️
Ж. Гради
Замена
М. Дембеле
️️️️
Б. Барколя
66'
ГОЛ! 2:1!
Р. Шерки
Пас отдал
М. Какере
64'
63'
Замена
Л. Опенда
️️️️
А. Фульини
63'
Замена
П. Франковски
️️️️
Ж. Ле Кардинал
Замена
А. Сарр
️️️️
А. Ляказетт
46'
39'
ГОЛ! 1:1!
Д. Машадо
Пас отдал
Ф. Сотока
ГОЛ! 1:0!
А. Ляказетт
Пас отдал
Р. Шерки
23'
Желтая карточка
К. Люкеба
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
8
Корентен Толиссо
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
10
Райан Шерки
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Ланс
30
Брис Самба
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
7
Флориан Сотока
ЦФ
Лион
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
8
Йоанн Лепенан
ОП
23
Тиаго Мендес
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
11
Секу Лега
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
8
Лукаш Пореба
ОП
14
Жан Онана
ОП
10
Давид Кошта
АП
17
Луа Опенда
ЦФ
3
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Лопеш
23
Люкеба
6
Ловрен
20
Дьоманде
3
Тальяфико
26
Кумбеди
8
Толиссо
8
Какере
29
Барколя
10
Шерки
91
Ляказетт
3-3-2-1-1
30
Самба
24
Гради
4
Дансо
2
Медина
26
Ле Кардинал
99
Самед
20
Машадо
42
Фофана
10
Фульини
28
Томассон
7
Сотока
10
Шерки
8
Лепенан
8
Лепенан
10
Шерки
29
Барколя
9
Дембеле
9
Дембеле
29
Барколя
91
Ляказетт
9
Сарр
9
Сарр
91
Ляказетт
26
Ле Кардинал
95
Франковски
95
Франковски
26
Ле Кардинал
20
Машадо
21
Айдара
21
Айдара
20
Машадо
24
Гради
10
Кошта
10
Кошта
24
Гради
10
Фульини
17
Опенда
17
Опенда
10
Фульини
7
Сотока
3
Лабе Ласкари
3
Лабе Ласкари
7
Сотока
Остались в запасе
Лион
Ланс
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Секу Лега
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
14
Жан Онана
ОП
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Секу Лега
ЦФ
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
14
Жан Онана
ОП
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Лион - Ланс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Групама Стэдиум
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