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Расписание матчей
Франция. Кубок
Ланс - Лион
Ланс - Лион: обзор матча 04 января 2015
Ланс
04.01.2015, воскресенье, 16:15
Франция. Кубок, 1/32 финала
2 : 3
Завершен
Лион
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