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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Ланс
Лион - Ланс: обзор матча 06 января 2021
Лион
06.01.2021, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 18 тур
3 : 2
Завершен
Ланс
39'
М. Депай
46'
С. Фортеш (АГ)
52'
М. Депай (П)
56'
Ф. Сотока
90'
Ш. Дукур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Ланс
90'
ГОЛ! 3:2!
Ш. Дукур
Пас отдал
А. Калимуэндо
Замена
️️️️
М. Депай
88'
Замена
М. Бар
️️️️
М. Корне
88'
Замена
Ж. Лукас
️️️️
Л. Пакета
88'
86'
Желтая карточка
Л. Баде
83'
Замена
К. Мишелен
️️️️
Ж. Клосс
78'
Замена
А. Калимуэндо
️️️️
И. Ганаго
77'
Замена
С. Банза
️️️️
Ф. Сотока
72'
Замена
И. Силла
️️️️
И. Бура
Замена
М. Какере
️️️️
У. Ауа
71'
Замена
Р. Шерки
️️️️
Л. Дюбуа
66'
56'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Сотока
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. Депай
52'
51'
Желтая карточка
Ж. Лека
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
С. Фортеш
46'
Желтая карточка
У. Ауа
40'
ГОЛ! 1:0!
М. Депай
Пас отдал
Л. Пакета
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
9
Тино Кадевере
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
29
Флориан Сотока
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
8
Максанс Какере
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Райан Шерки
АП
14
Яхья Сумаре
ПВ
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
21
Массадио Айдара
ЛЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
18
Янник Каюзак
ОП
10
Давид Кошта
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Лопеш
15
Дюбуа
20
Дьоманде
64
Денайе
22
Де Шильо
23
Мендес
10
Ауа
70
Корне
11
Пакета
10
Депай
9
Кадевере
3-3-1-1-2
16
Лека
5
Баде
15
Фортеш
24
Гради
92
Клосс
28
Дукур
14
Бура
42
Фофана
5
Какута
37
Ганаго
29
Сотока
10
Ауа
8
Какере
8
Какере
10
Ауа
15
Дюбуа
10
Шерки
10
Шерки
15
Дюбуа
70
Корне
26
Бар
26
Бар
70
Корне
11
Пакета
6
Лукас
6
Лукас
11
Пакета
14
Бура
4
Силла
4
Силла
14
Бура
92
Клосс
22
Мишелен
22
Мишелен
92
Клосс
37
Ганаго
15
Калимуэндо
15
Калимуэндо
37
Ганаго
29
Сотока
24
Банза
24
Банза
29
Сотока
Остались в запасе
Лион
Ланс
14
Яхья Сумаре
ПВ
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
Главный тренер
Руди Гарсия
10
Давид Кошта
АП
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
18
Янник Каюзак
ОП
10
Корентен Жан
ЦФ
Остались в запасе
14
Яхья Сумаре
ПВ
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
Остались в запасе
10
Давид Кошта
АП
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
18
Янник Каюзак
ОП
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Лион - Ланс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Информация о матче
Стадион:
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