Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Алавес» – «Леванте»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 3.10

15 августа 2025 18:19
Алавес - Леванте
16 авг. 2025, суббота 22:30 | Испания. Примера, 1 тур
Перейти в онлайн матча
3.10
Ничья
Сделать ставку

16 августа на стадионе «Мендисорроса» в Витории-Гастейс «Алавес» примет «Леванте» в матче первого тура Ла Лиги. Обе команды завершили прошлый сезон на положительной ноте и подходят к старту чемпионата с сериями без поражений, что делает встречу особенно интригующей.

«Алавес»

В последнем матче прошлого сезона чемпионата команда сыграла дома с «Осасуной» вничью 1:1, продлив серию без поражений в Ла Лиге до трeх встреч. «Алавес» стабильно забивает в последних трeх играх турнира, но в целом результативность остаeтся скромной – 3 гола в пяти матчах (0.60 в среднем). При этом защита выглядит надeжно: всего 3 пропущенных мяча за пять игр (0.60 в среднем). Предсезонка показала, что команда умеет добиваться результата в матчах с сопоставимыми соперниками – победы над «Кастельоном» и «Атлетиком» подтверждают уверенность в оборонительных построениях.

«Леванте»

Гости финишировали в Сегунде с отличной серией и сохранили стабильность летом. В последних пяти матчах они забили 6 голов (1.20 в среднем) и пропустили лишь 2 (0.40 в среднем), что говорит о сбалансированной игре и крепкой защите. Команда не проигрывает в 10 из 12 последних встреч, а в 6 из 8 матчей не пропускала вовсе. В контрольных играх «Леванте» продемонстрировал умение действовать компактно, добыв «сухие» победы над «Осером» и «Al Suqoor». Единственное поражение в межсезонье случилось с «Кастельоном», но оно не повлияло на общую уверенность коллектива.

Факты о командах:

«Алавес»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах Ла Лиги
  • Забивает в 3 матчах подряд
  • Средние показатели (последние 5 матчей): 0.60 забито, 0.60 пропущено

«Леванте»

  • Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей
  • Не пропускает в 6 из 8 последних встреч
  • Средние показатели (последние 5 матчей): 1.20 забито, 0.40 пропущено

Личные встречи
60% (6)
20% (2)
20% (2)
14
Забитых мячей
9
1.4
В среднем за матч
0.9
2:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 37 тур
Леванте
3 : 1
15.05.2022
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
2 : 1
06.11.2021
Леванте
Испания. Примера, 35 тур
Алавес
2 : 2
08.05.2021
Леванте
Испания. Примера, 9 тур
Леванте
1 : 1
08.11.2020
Алавес
Испания. Примера, 20 тур
Леванте
0 : 1
18.01.2020
Алавес
Испания. Примера, 1 тур
Алавес
1 : 0
18.08.2019
Леванте
Испания. Примера, 23 тур
Алавес
2 : 0
11.02.2019
Леванте
Испания. Примера, 7 тур
Леванте
2 : 1
30.09.2018
Алавес
Испания. Примера, 26 тур
Алавес
1 : 0
01.03.2018
Леванте
Испания. Примера, 7 тур
Леванте
0 : 2
30.09.2017
Алавес
Показать все

Прогноз на матч «Алавес» – «Леванте»

Обе команды подходят к старту сезона с надeжными оборонительными показателями и осторожной манерой игры. «Алавес» хорош дома, но «Леванте» на фоне низкой пропускаемости и длинной серии без поражений выглядит чуть более сбалансированным и способным увезти очки. Вероятен сценарий с минимальным количеством забитых мячей и отсутствием победителя, однако гости могут использовать свои шансы на контратаках. Логично рассмотреть ставку на низкий тотал и ничейный исход, но и осторожная победа «Леванте» не исключена.

Рекомендованные ставки:

  • Ничья – коэффициент 3.10
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.65

3.10
Ничья
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Испания. Примера Леванте Алавес
Другие прогнозы
16.08.2025
15:30
1.83
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Колос - Карпаты
Победа «Карпат» с форой 0
16.08.2025
16:00
1.72
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат - Елимай
Победа «Кайрат»
16.08.2025
16:00
2.15
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кызыл-Жар - Женис
Победа «Жениса»
16.08.2025
17:00
1.55
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Тоттенхэм - Бернли
Победа «Тоттенхэма» с форой 1
16.08.2025
17:00
2.20
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Ленинградец - Машук-КМВ
Победа «Машука-КМВ»
16.08.2025
17:00
2.00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Текстильщик - Динамо-2
Победа «Текстильщика»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 