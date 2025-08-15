16 августа на стадионе «Мендисорроса» в Витории-Гастейс «Алавес» примет «Леванте» в матче первого тура Ла Лиги. Обе команды завершили прошлый сезон на положительной ноте и подходят к старту чемпионата с сериями без поражений, что делает встречу особенно интригующей.

«Алавес»

В последнем матче прошлого сезона чемпионата команда сыграла дома с «Осасуной» вничью 1:1, продлив серию без поражений в Ла Лиге до трeх встреч. «Алавес» стабильно забивает в последних трeх играх турнира, но в целом результативность остаeтся скромной – 3 гола в пяти матчах (0.60 в среднем). При этом защита выглядит надeжно: всего 3 пропущенных мяча за пять игр (0.60 в среднем). Предсезонка показала, что команда умеет добиваться результата в матчах с сопоставимыми соперниками – победы над «Кастельоном» и «Атлетиком» подтверждают уверенность в оборонительных построениях.

«Леванте»

Гости финишировали в Сегунде с отличной серией и сохранили стабильность летом. В последних пяти матчах они забили 6 голов (1.20 в среднем) и пропустили лишь 2 (0.40 в среднем), что говорит о сбалансированной игре и крепкой защите. Команда не проигрывает в 10 из 12 последних встреч, а в 6 из 8 матчей не пропускала вовсе. В контрольных играх «Леванте» продемонстрировал умение действовать компактно, добыв «сухие» победы над «Осером» и «Al Suqoor». Единственное поражение в межсезонье случилось с «Кастельоном», но оно не повлияло на общую уверенность коллектива.

Факты о командах:

«Алавес»

Не проигрывает в 3 последних матчах Ла Лиги

Забивает в 3 матчах подряд

Средние показатели (последние 5 матчей): 0.60 забито, 0.60 пропущено

«Леванте»

Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей

Не пропускает в 6 из 8 последних встреч

Средние показатели (последние 5 матчей): 1.20 забито, 0.40 пропущено

Прогноз на матч «Алавес» – «Леванте»

Обе команды подходят к старту сезона с надeжными оборонительными показателями и осторожной манерой игры. «Алавес» хорош дома, но «Леванте» на фоне низкой пропускаемости и длинной серии без поражений выглядит чуть более сбалансированным и способным увезти очки. Вероятен сценарий с минимальным количеством забитых мячей и отсутствием победителя, однако гости могут использовать свои шансы на контратаках. Логично рассмотреть ставку на низкий тотал и ничейный исход, но и осторожная победа «Леванте» не исключена.

Рекомендованные ставки: