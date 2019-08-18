Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Леванте
Алавес - Леванте: обзор матча 18 августа 2019
Алавес
18.08.2019, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 1 тур
1 : 0
Завершен
Леванте
54'
Хоселу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Леванте
Замена
Лукас
️️️️
Хоселу
86'
Замена
Тачи
️️️️
Л. Риоха
83'
78'
Замена
Р. Марти
️️️️
С. Леон
67'
Замена
Р. Рочина
️️️️
Г. Мелеро
67'
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
Н. Вукчевич
Замена
П. Понс
️️️️
М. Гарсия
67'
Желтая карточка
М. Гарсия
65'
ГОЛ! 1:0!
Хоселу
Пас отдал
А. Видаль
54'
45'
Желтая карточка
Г. Мелеро
Желтая карточка
Хоселу
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
19
Ману Гарсия
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Леванте
13
Айтор
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
9
Борха Майорал
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
5
Тачи
ЦЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Леванте
13
Ойер
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
16
Рубен Рочина
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Пачеко
20
Агиррегабирия
19
Эли
3
Марипан
5
Дуарте
22
Видаль
19
Гарсия
17
Пина
22
Вакасо
11
Риоха
13
Хоселу
4-1-2-1-2
13
Айтор
21
Мирамон
21
Рубен Везо
21
Поштиго
3
Гарсия
17
Вукчевич
16
Мелеро
20
Кампанья
10
Барди
11
Леон
9
Майорал
11
Риоха
5
Тачи
5
Тачи
11
Риоха
19
Гарсия
8
Понс
8
Понс
19
Гарсия
13
Хоселу
7
Лукас
7
Лукас
13
Хоселу
16
Мелеро
16
Рочина
16
Рочина
16
Мелеро
17
Вукчевич
25
Моралес
25
Моралес
17
Вукчевич
11
Леон
9
Марти
9
Марти
11
Леон
Остались в запасе
Алавес
Леванте
3
Адриан Марин
ЛЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
1
Антонио Сивера
ВР
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
13
Ойер
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
27
Эрнани
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
3
Адриан Марин
ЛЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
1
Антонио Сивера
ВР
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
27
Эрнани
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Алавес - Леванте
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Сото Градо
Стадион:
Мендисорроса
Новости команд
Все
Алавес
Леванте
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Эльче» на победу в матче 13-го тура
09:12
«Алавес» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 14:50
Ла Лига: шансы «Алавеса» и «Депортиво» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Алавес» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 14:50
Ла Лига: шансы «Алавеса» и «Депортиво» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Примера. «Барселона» поглумилась над «Алавесом» (6:1), Ямаль и Рафинья оформили по дублю
1 ноября
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Эльче» на победу в матче 13-го тура
09:12
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Леванте» и «Атлетико» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+