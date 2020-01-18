Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Алавес
Леванте - Алавес: обзор матча 18 января 2020
Леванте
18.01.2020, суббота, 15:00
Испания. Примера, 20 тур
0 : 1
Завершен
Алавес
64'
А. Видаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Алавес
89'
Желтая карточка
В. Камараса
Желтая карточка
Э. Кабако
87'
70'
Желтая карточка
Р. Дуарте
67'
Желтая карточка
Х. Наварро
64'
ГОЛ! 0:1!
А. Видаль
Пас отдал
Хоселу
Желтая карточка
Г. Мелеро
42'
39'
Желтая карточка
Р. Эли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Айтор
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
19
Ману Гарсия
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
7
Лукас
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Леванте
18
Карлос Клер
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
10
Энис Барди
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
27
Эрнани
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Алавес
5
Тачи
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
18
Бурги
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
3-2-2-3
13
Айтор
23
Кабако
21
Поштиго
22
Радойя
3
Гарсия
23
Коке
20
Кампанья
16
Мелеро
9
Майорал
9
Марти
25
Моралес
3-2-2-1-2
1
Пачеко
22
Видаль
19
Эли
5
Лагвардия
23
Наварро
5
Дуарте
19
Гарсия
6
Камараса
11
Риоха
13
Хоселу
7
Лукас
Остались в запасе
Леванте
Алавес
10
Энис Барди
АП
18
Карлос Клер
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
16
Рубен Рочина
ПВ
27
Эрнани
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
5
Тачи
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
18
Бурги
ЛВ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Остались в запасе
10
Энис Барди
АП
18
Карлос Клер
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
16
Рубен Рочина
ПВ
27
Эрнани
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Остались в запасе
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
5
Тачи
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
18
Бурги
ЛВ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Статистика матча Леванте - Алавес
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
Новости команд
Все
Леванте
Алавес
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Эльче» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:12
«Алавес» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Алавеса» и «Депортиво» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Эльче» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:12
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Леванте» и «Атлетико» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Алавес» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Алавеса» и «Депортиво» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Примера. «Барселона» поглумилась над «Алавесом» (6:1), Ямаль и Рафинья оформили по дублю
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+