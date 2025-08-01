Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Верес» – «Динамо Киев»: прогноз и ставки на матч 2 августа 2025 с коэффициентом 1.57

01 августа 2025 9:30
Верес - Динамо К
02 авг. 2025, суббота 15:30 | Украина. Премьер-лига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.57
Победа «Динамо» Киев
Сделать ставку

Открытие нового сезона Премьер-лиги Украины для «Вереса» и «Динамо Киев» ознаменует старт задач, которые стоят перед командами: для одного – борьба за выживание, для другого – чемпионская гонка. И хотя оба коллектива начали сезон с ничьих, уровень и амбиции клубов отличаются кардинально.

«Верес»

«Верес» завершил прошлый сезон в нижней части таблицы, и старт новой кампании подтверждает проблемы команды. В последнем матче чемпионата клуб сыграл вничью с «ЛНЗ» (1:1), а общая статистика удручает: 5 игр без побед и 8 матчей подряд с пропущенными голами. Тем не менее команда иногда проявляет атакующую инициативу – 7 мячей в 5 последних матчах, в том числе 4 – «Подолью» в контрольной игре. Однако серьeзные провалы в обороне (в среднем 1.40 пропущенных за игру) ставят под сомнение способность «Вереса» конкурировать с топами УПЛ.

«Динамо Киев»

«Динамо» входит в сезон с амбициями и неплохой формой. После трeх подряд ничьих в Премьер-лиге команда уверенно прошла «Хамрун» в Лиге чемпионов (дважды по 3:0), что говорит о готовности к соревновательной борьбе. Команда почти не пропускает (в среднем 0.40 за игру), сохраняя баланс между обороной и атакой. При этом киевляне забивают стабильно – 7 мячей в 5 матчах, несмотря на плотный график. Явное преимущество в классе и глубине состава делает «Динамо» фаворитом встречи.

Факты о командах

«Верес»

  • Не выигрывает 5 матчей подряд в Премьер-лиге
  • Пропускает в 8 последних матчах
  • В среднем: 1.40 забитых и 1.40 пропущенных за игру
  • В товарищеских матчах нестабильные результаты (2 победы, 3 поражения)

«Динамо Киев»

  • Три ничьи подряд в Премьер-лиге
  • В среднем пропускает 0.40 мяча за игру
  • Победы 3:0 в двух матчах Лиги чемпионов
  • В 5 последних играх – 7 забитых и только 2 пропущенных

Личные встречи
8% (1)
15% (2)
77% (10)
6
Забитых мячей
25
0.46
В среднем за матч
1.92
3:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  1:4
Самая крупная ничья:  1:1
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Верес
0 : 1
02.08.2025
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Динамо К
1 : 0
16.12.2024
Верес
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Верес
1 : 2
09.08.2024
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Динамо К
3 : 0
01.05.2024
Верес
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Верес
1 : 1
07.03.2024
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Динамо К
3 : 0
29.05.2023
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Верес
0 : 1
21.11.2022
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Верес
0 : 3
04.12.2021
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Динамо К
4 : 0
01.08.2021
Верес
Украина. Плей-офф, 28 тур
Верес
1 : 4
22.04.2018
Динамо К
Украина. Плей-офф, 23 тур
Динамо К
1 : 0
11.03.2018
Верес
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Верес
3 : 1
25.02.2018
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
0 : 0
23.09.2017
Верес
Показать все

Прогноз на матч

При всей мотивации «Вереса» зацепиться за очки, класс команд несопоставим. «Динамо» на фоне «Вереса» выглядит мощнее как по результатам, так и по организации игры. Киевляне стабильно контролируют темп, почти не допускают ошибок в обороне и регулярно реализуют моменты. Вероятность очередного минимального, но уверенного успеха гостей высока, особенно учитывая проблемную оборону хозяев.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Динамо Киев» – коэффициент 1.57
  • Индивидуальный тотал «Вереса» меньше 1.0 – коэффициент 1.65

1.57
Победа «Динамо» Киев
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Украина. Премьер-лига Динамо К Верес
Другие прогнозы
16.08.2025
14:30
2.05
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Астон Вилла - Ньюкасл
Победа «Астон Виллы»
16.08.2025
15:30
1.83
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Колос - Карпаты
Победа «Карпат» с форой 0
16.08.2025
16:00
1.72
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат - Елимай
Победа «Кайрат»
16.08.2025
16:00
2.15
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кызыл-Жар - Женис
Победа «Жениса»
16.08.2025
17:00
1.61
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Сандерленд - Вест Хэм
победа «Вест Хэма» с форой 0
16.08.2025
17:00
1.72
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Алания - Тюмень
Победа «Алании»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 