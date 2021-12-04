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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Верес - Динамо К
Верес - Динамо К: обзор матча 04 декабря 2021
Верес
04.12.2021, суббота, 15:00
Украина. Премьер-лига, 17 тур
0 : 3
Завершен
Динамо К
21'
Б. Вербич
61'
Б. Вербич
64'
В. Цыганков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верес - Динамо К
Красная карточка
Д. Немчанинов
87'
86'
Замена
А. Караваев
️️️️
В. Цыганков
86'
Замена
К. де Пена
️️️️
Б. Вербич
80'
Замена
В. Кулач
️️️️
Д. Гармаш
79'
Замена
А. Тымчик
️️️️
Т. Кедзиора
Замена
T.
️️️️
Г. Пасич
78'
Замена
С. Шестаков
️️️️
В. Дахновский
78'
Замена
М. Шестаков
️️️️
М. Сергийчук
69'
Замена
R. Hehedosh
️️️️
С. Панасенко
69'
Замена
M. Polyulyakh
️️️️
В. Кучеров
69'
64'
ГОЛ! 0:3!
В. Цыганков
Пас отдал
Д. Гармаш
61'
ГОЛ! 0:2!
Б. Вербич
Пас отдал
Н. Шапаренко
54'
Пенальти не реализован!
В. Цыганков
Желтая карточка
Г. Пасич
50'
Желтая карточка
Р. Гончаренко
32'
25'
Желтая карточка
Н. Шапаренко
21'
ГОЛ! 0:1!
Б. Вербич
Пас отдал
В. Цыганков
Желтая карточка
В. Дахновский
15'
Желтая карточка
С. Панасенко
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верес
47
Богдан Когут
ВР
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
3
Роман Мирошник
ЦЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
32
Сергей Петько
ЦЗ
3
Ihor Soldat
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ЦП
11
Виталий Дахновский
ЦП
29
Валерий Кучеров
ЦП
21
Сергей Панасенко
ЦП
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
29
Виталий Буяльский
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
Главный тренер
Мирча Луческу
Верес
13
Артем Кичак
ВР
24
Ihor Huk
ЦЗ
14
Dmytro Makhniev
ЦЗ
7
Михаил Гечев
ЛВ
77
Mykyta Polyulyakh
ЦП
7
Сергей Шестаков
ЦП
10
Timofeenko
ЦП
9
Михаил Шестаков
ЦФ
88
Robert Hehedosh
ЦФ
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
20
Александр Караваев
ПЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
31
Артем Шабанов
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
10
Владислав Кулач
ЦФ
3-2-4-1
47
Когут
23
Немчанинов
32
Петько
3
3
Мирошник
33
Гончаренко
11
Пасич
29
Кучеров
21
Панасенко
11
Дахновский
7
Сергийчук
4-3-3
1
Бущан
94
Кедзиора
34
Сирота
6
Забарный
16
Миколенко
29
Буяльский
10
Шапаренко
8
Сидорчук
11
Цыганков
19
Гармаш
7
Вербич
29
Кучеров
77
77
29
Кучеров
11
Дахновский
7
Шестаков
7
Шестаков
11
Дахновский
11
Пасич
10
10
11
Пасич
7
Сергийчук
9
Шестаков
9
Шестаков
7
Сергийчук
21
Панасенко
88
88
21
Панасенко
11
Цыганков
20
Караваев
20
Караваев
11
Цыганков
94
Кедзиора
18
Тымчик
18
Тымчик
94
Кедзиора
7
Вербич
14
де Пена
14
де Пена
7
Вербич
19
Гармаш
10
Кулач
10
Кулач
19
Гармаш
Остались в запасе
Верес
Динамо К
7
Михаил Гечев
ЛВ
13
Артем Кичак
ВР
24
Ihor Huk
ЦЗ
14
Dmytro Makhniev
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
71
Денис Бойко
ВР
31
Артем Шабанов
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
7
Михаил Гечев
ЛВ
13
Артем Кичак
ВР
24
Ihor Huk
ЦЗ
14
Dmytro Makhniev
ЦЗ
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
31
Артем Шабанов
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Верес - Динамо К
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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