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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Верес
Динамо К - Верес: обзор матча 23 сентября 2017
Динамо К
23.09.2017, суббота, 19:30
Украина. Премьер-лига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Верес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Верес
Желтая карточка
С. Сидорчук
74'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
19
Йосип Пиварич
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
10
Дерлис Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Верес
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
14
Василий Кобин
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Динамо К
1
Артур Рудько
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
19
Владимир Шепелев
ЦП
20
Олег Гусев
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
41
Артем Беседин
ЦФ
Верес
32
Николай Ищенко
ЦЗ
2-4-1-3
35
Коваль
4
Кадар
34
Хачериди
19
Пиварич
8
Сидорчук
29
Буяльский
6
Морозюк
11
Цыганков
10
Гонсалес
18
Мораес
70
Мбокани
2-2-1
3
Адамюк
30
Симинин
14
Кобин
5
Федорчук
7
Сергийчук
Остались в запасе
Динамо К
Верес
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
1
Артур Рудько
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
19
Владимир Шепелев
ЦП
20
Олег Гусев
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
32
Николай Ищенко
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
1
Артур Рудько
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
19
Владимир Шепелев
ЦП
20
Олег Гусев
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
41
Артем Беседин
ЦФ
Остались в запасе
32
Николай Ищенко
ЦЗ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Динамо К - Верес
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
- : -
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Верес
0 : 3
09.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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