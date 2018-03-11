Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Верес
Динамо К - Верес: обзор матча 11 марта 2018
Динамо К
11.03.2018, воскресенье, 20:30
Украина. Плей-офф, группа A, 23 тур
1 : 0
Завершен
Верес
14'
А. Мораес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Верес
51'
Желтая карточка
В. Адамюк
22'
Желтая карточка
С. Симинин
ГОЛ! 1:0!
А. Мораес
Пас отдал
А. Беседин
14'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
19
Йосип Пиварич
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
18
Алуизио Мораес
ЦФ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Верес
30
Сергей Симинин
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
7
Станислав Кулиш
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Динамо К
1
Артур Рудько
ВР
31
Артем Шабанов
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
10
Дерлис Гонсалес
ЦФ
Верес
8
Павел Мягков
ЦЗ
3-4-1-2
71
Бойко
6
Бурда
4
Кадар
94
Кедзиора
19
Пиварич
29
Буяльский
6
Морозюк
19
Шепелев
7
Вербич
41
Беседин
18
Мораес
2-3
30
Симинин
3
Адамюк
7
Кулиш
9
Кожанов
6
Каменюка
Остались в запасе
Динамо К
Верес
11
Виктор Цыганков
ПВ
1
Артур Рудько
ВР
31
Артем Шабанов
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
10
Дерлис Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
8
Павел Мягков
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
11
Виктор Цыганков
ПВ
1
Артур Рудько
ВР
31
Артем Шабанов
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
10
Дерлис Гонсалес
ЦФ
Остались в запасе
8
Павел Мягков
ЦЗ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Динамо К - Верес
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
- : -
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Верес
0 : 3
09.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Новости команд
Все
Динамо К
Верес
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Полесья» и «Вереса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Кривбасс» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Кривбасса» и «Динамо Киев» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Кривбасс» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Кривбасса» и «Динамо Киев» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Динамо Киев» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Премьер-лига Украина: шансы «Полесья» и «Вереса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Премьер-лига: шансы «Вереса» и «Колоса» на победу в матче 10-го тура
22 октября
«Оболонь» – «Верес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 октября 2026
16 октября
«Оболонь» – «Верес»: кто победит в матче 9 тура Премьер-лиги Украины 2026/2027
15 октября
«Верес» – «Шахтер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 9 октября 2026
9 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+