18 мая на стадионе «Сон Моиш» в рамках 37-го тура испанской Ла Лиги состоится встреча середняков сезона – «Мальорки» и «Хетафе». Обе команды не ведут борьбу за еврокубки, но и от вылета обезопасили себя. Однако мотивация завершить сезон достойно, особенно на домашнем стадионе, остаeтся крайне высокой.

«Мальорка»

Команда Хавьера Агирре проводит стабильный сезон и, набрав 47 очков за 36 туров, уверенно закрепилась в середине таблицы. В последних матчах «Мальорка» показывает конкурентоспособный футбол: победа над «Вальядолидом» (2:1), упорные встречи с «Жироной» и «Барселоной», минимальное поражение от «Реала» – 1:2.

Ключевая фигура в атаке – Ведат Мурики, у которого 7 голов в 29 матчах. Однако в последних турах атакующий потенциал команды снижен: лишь 3 гола за 5 матчей. При этом в обороне «Мальорка» выглядит собранной – в среднем команда пропускает 1 гол за матч и редко даeт пространство сопернику на своeм поле.

«Хетафе»

Подопечные Пепе Бордаласа, напротив, переживают серьeзный спад. Команда проиграла шесть матчей подряд, не забив ни одного мяча в последних пяти встречах. Несмотря на наличие в составе Мауро Арамбарри с 9 голами за сезон, атакующая линия команды полностью обескровлена. Показатели последних матчей говорят сами за себя: 0 голов забито, 8 пропущено за 5 игр.

Слабость в атаке сочетается с нестабильной обороной, особенно в матчах против команд, активно использующих фланги и стандартные положения. Даже несмотря на сохранение места в Ла Лиге, «Хетафе» рискует завершить сезон на мажорной ноте лишь при кардинальной трансформации своей игры.

Факты о командах

«Мальорка»

Пропускает в 4 последних матчах

Забивает в среднем 0.60 гола за игру (5 последних матчей)

Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей

Ведат Мурики – 7 голов в 29 играх

«Хетафе»

6 поражений подряд

Не забивает в 5 последних матчах

Пропускает в 6 последних матчах

В среднем 1.60 пропущенных гола за матч

Арамбарри – 9 голов в сезоне

Личные встречи 38% (10) 19% (5) 42% (11) 36 Забитых мячей 41 1.38 В среднем за матч 1.58 4:2 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 4:2 Самая крупная ничья: 3:3 Испания. Примера, 18 тур Хетафе 0 : 1 Мальорка Испания. Примера, 38 тур Хетафе 1 : 2 Мальорка Испания. Примера, 11 тур Мальорка 0 : 0 Хетафе Испания. Примера, 30 тур Мальорка 3 : 1 Хетафе Испания. Примера, 15 тур Хетафе 2 : 0 Мальорка Испания. Примера, 30 тур Хетафе 1 : 0 Мальорка Испания. Примера, 15 тур Мальорка 0 : 0 Хетафе Испания. Примера, 26 тур Мальорка 0 : 1 Хетафе Испания. Примера, 5 тур Хетафе 4 : 2 Мальорка Испания. Сегунда, 42 тур Мальорка 3 : 3 Хетафе Испания. Сегунда, 21 тур Хетафе 1 : 1 Мальорка Товарищеские матчи, Мальорка 2 : 1 Хетафе Испания. Примера, 25 тур Мальорка 1 : 3 Хетафе Испания. Примера, 6 тур Хетафе 1 : 0 Мальорка Испания. Примера, 36 тур Хетафе 1 : 3 Мальорка Испания. Примера, 17 тур Мальорка 1 : 2 Хетафе Испания. Примера, 33 тур Мальорка 2 : 0 Хетафе Испания. Примера, 14 тур Хетафе 3 : 0 Мальорка Испания. Примера, 26 тур Хетафе 3 : 0 Мальорка Испания. Кубок, 1/4 финала Хетафе 0 : 1 Мальорка Испания. Кубок, 1/4 финала Мальорка 1 : 2 Хетафе Испания. Примера, 7 тур Мальорка 3 : 1 Хетафе Испания. Примера, 34 тур Мальорка 2 : 1 Хетафе Испания. Примера, 15 тур Хетафе 4 : 1 Мальорка Испания. Примера, 26 тур Хетафе 3 : 3 Мальорка Испания. Примера, 7 тур Мальорка 4 : 2 Хетафе

Прогноз на матч «Мальорка» – «Хетафе»

Обе команды не мотивированы турнирными задачами, но имеют разный настрой. «Мальорка» уверенно смотрится дома, а «Хетафе» проваливает концовку чемпионата. При всех проблемах хозяева выглядят чуть собраннее и компактнее. Однако атака обеих команд нестабильна, и матч может свестись к минимальному счeту.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Мальорки».

Рекомендованные ставки: