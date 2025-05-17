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Прогноз на точный счёт матча «Мальорка» – «Хетафе»: Ла Лига, 18 мая 2025

17 мая 2025 10:17
Мальорка - Хетафе
18 мая 2025, воскресенье 20:00 | Испания. Примера, 37 тур
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6.10
Точный счёт 1:0 в пользу «Мальорки»
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18 мая на стадионе «Сон Моиш» в рамках 37-го тура испанской Ла Лиги состоится встреча середняков сезона – «Мальорки» и «Хетафе». Обе команды не ведут борьбу за еврокубки, но и от вылета обезопасили себя. Однако мотивация завершить сезон достойно, особенно на домашнем стадионе, остаeтся крайне высокой.

«Мальорка»

Команда Хавьера Агирре проводит стабильный сезон и, набрав 47 очков за 36 туров, уверенно закрепилась в середине таблицы. В последних матчах «Мальорка» показывает конкурентоспособный футбол: победа над «Вальядолидом» (2:1), упорные встречи с «Жироной» и «Барселоной», минимальное поражение от «Реала» – 1:2.

Ключевая фигура в атаке – Ведат Мурики, у которого 7 голов в 29 матчах. Однако в последних турах атакующий потенциал команды снижен: лишь 3 гола за 5 матчей. При этом в обороне «Мальорка» выглядит собранной – в среднем команда пропускает 1 гол за матч и редко даeт пространство сопернику на своeм поле.

«Хетафе»

Подопечные Пепе Бордаласа, напротив, переживают серьeзный спад. Команда проиграла шесть матчей подряд, не забив ни одного мяча в последних пяти встречах. Несмотря на наличие в составе Мауро Арамбарри с 9 голами за сезон, атакующая линия команды полностью обескровлена. Показатели последних матчей говорят сами за себя: 0 голов забито, 8 пропущено за 5 игр.

Слабость в атаке сочетается с нестабильной обороной, особенно в матчах против команд, активно использующих фланги и стандартные положения. Даже несмотря на сохранение места в Ла Лиге, «Хетафе» рискует завершить сезон на мажорной ноте лишь при кардинальной трансформации своей игры.

Факты о командах

«Мальорка»

  • Пропускает в 4 последних матчах
  • Забивает в среднем 0.60 гола за игру (5 последних матчей)
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей
  • Ведат Мурики – 7 голов в 29 играх

«Хетафе»

  • 6 поражений подряд
  • Не забивает в 5 последних матчах
  • Пропускает в 6 последних матчах
  • В среднем 1.60 пропущенных гола за матч
  • Арамбарри – 9 голов в сезоне

Личные встречи
38% (10)
19% (5)
42% (11)
36
Забитых мячей
41
1.38
В среднем за матч
1.58
4:2
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  3:3
Испания. Примера, 18 тур
Хетафе
0 : 1
21.12.2024
Мальорка
Испания. Примера, 38 тур
Хетафе
1 : 2
26.05.2024
Мальорка
Испания. Примера, 11 тур
Мальорка
0 : 0
28.10.2023
Хетафе
Испания. Примера, 30 тур
Мальорка
3 : 1
23.04.2023
Хетафе
Испания. Примера, 15 тур
Хетафе
2 : 0
30.12.2022
Мальорка
Испания. Примера, 30 тур
Хетафе
1 : 0
02.04.2022
Мальорка
Испания. Примера, 15 тур
Мальорка
0 : 0
27.11.2021
Хетафе
Испания. Примера, 26 тур
Мальорка
0 : 1
01.03.2020
Хетафе
Испания. Примера, 5 тур
Хетафе
4 : 2
22.09.2019
Мальорка
Испания. Сегунда, 42 тур
Мальорка
3 : 3
10.06.2017
Хетафе
Испания. Сегунда, 21 тур
Хетафе
1 : 1
15.01.2017
Мальорка
Товарищеские матчи,
Мальорка
2 : 1
13.08.2014
Хетафе
Испания. Примера, 25 тур
Мальорка
1 : 3
23.02.2013
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Хетафе
1 : 0
01.10.2012
Мальорка
Испания. Примера, 36 тур
Хетафе
1 : 3
28.04.2012
Мальорка
Испания. Примера, 17 тур
Мальорка
1 : 2
17.12.2011
Хетафе
Испания. Примера, 33 тур
Мальорка
2 : 0
24.04.2011
Хетафе
Испания. Примера, 14 тур
Хетафе
3 : 0
05.12.2010
Мальорка
Испания. Примера, 26 тур
Хетафе
3 : 0
13.03.2010
Мальорка
Испания. Кубок, 1/4 финала
Хетафе
0 : 1
28.01.2010
Мальорка
Испания. Кубок, 1/4 финала
Мальорка
1 : 2
20.01.2010
Хетафе
Испания. Примера, 7 тур
Мальорка
3 : 1
18.10.2009
Хетафе
Испания. Примера, 34 тур
Мальорка
2 : 1
03.05.2009
Хетафе
Испания. Примера, 15 тур
Хетафе
4 : 1
14.12.2008
Мальорка
Испания. Примера, 26 тур
Хетафе
3 : 3
02.03.2008
Мальорка
Испания. Примера, 7 тур
Мальорка
4 : 2
07.10.2007
Хетафе
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Прогноз на матч «Мальорка» – «Хетафе»

Обе команды не мотивированы турнирными задачами, но имеют разный настрой. «Мальорка» уверенно смотрится дома, а «Хетафе» проваливает концовку чемпионата. При всех проблемах хозяева выглядят чуть собраннее и компактнее. Однако атака обеих команд нестабильна, и матч может свестись к минимальному счeту.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Мальорки».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:0 в пользу «Мальорки» – коэффициент 6.10
  • Победа «Мальорки» – коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал «Хетафе» меньше 0.5 – коэффициент 2.25

6.10
Точный счёт 1:0 в пользу «Мальорки»
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Автор: Ланьков Роман
Испания. Примера Хетафе Мальорка
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