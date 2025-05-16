17 мая на стадионе «Групама» в Лионе состоится матч заключительного тура французской Лиги 1. Хозяева сохраняют шансы зацепиться за еврокубковую зону, в то время как «Анжер» уже обезопасил себя от вылета. При этом обе команды подходят к игре с разной мотивацией и разной формой. «Лион» играет нестабильно, но с мощной атакой, тогда как «Анжер» показывает умеренно уверенный футбол, но с меньшим потенциалом в созидании. Ожидается открытый матч, особенно учитывая нестабильность обороны обеих сторон.

«Лион»

После 33 туров «Лион» идeт на 7-й позиции с 54 очками. В последних пяти турах команда забила 10 мячей, что подтверждает хорошую атакующую форму. Главный бомбардир – Александр Ляказетт, на счету которого 17 голов. Однако оборона остаeтся главной проблемой команды: 12 пропущенных мячей за те же пять матчей и в среднем 2.4 за игру – тревожный показатель.Команда забивает почти в каждом матче – 19 из последних 21, особенно активно действуя на домашнем стадионе. Но при этом часто проваливается в обороне на флангах и при контратаках, чем гости могут воспользоваться.

«Анжер»

Гости занимают 13-е место и набрали 36 очков. Клуб провeл нестабильный сезон, но на финише выглядит достаточно уверенно. За последние пять туров «Анжер» забил 6 мячей и пропустил 5. Эстебан Леполь остаeтся ключевым игроком команды – 13 голов в 30 матчах.Оборона действует плотнее, чем у соперника, но часто допускает ошибки при розыгрышах на своей половине. В выездных матчах команда играет от обороны, стараясь ловить соперников на ошибках. При этом «Анжер» не выглядит безнадeжно в атаке и способен воспользоваться слабостями обороны «Лиона».

Факты о командах:

«Лион»

Забивает в среднем 2.0 гола за матч, пропускает 2.4

10 голов и 12 пропущенных в последних 5 играх

Ляказетт – 17 голов

Пропускает в 8 матчах подряд

54 очка, 7-е место

«Анжер»

В среднем 1.2 гола за матч, 1.0 – пропущенных

6 голов и 5 пропущенных в последних 5 играх

Леполь – 13 голов

36 очков, 13-е место

Личные встречи 75% (12) 13% (2) 13% (2) 39 Забитых мячей 15 2.44 В среднем за матч 0.94 6:0 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 6:0 Самая крупная ничья: 3:3 Франция. Лига 1, 14 тур Анжер 0 : 3 Лион Франция. Лига 1, 25 тур Анжер 1 : 3 Лион Франция. Лига 1, 6 тур Лион 5 : 0 Анжер Франция. Лига 1, 30 тур Лион 3 : 2 Анжер Франция. Лига 1, 2 тур Анжер 3 : 0 Лион Франция. Лига 1, 32 тур Лион 3 : 0 Анжер Франция. Лига 1, 11 тур Анжер 0 : 1 Лион Франция. Лига 1, 2 тур Лион 6 : 0 Анжер Франция. Лига 1, 33 тур Лион 2 : 1 Анжер Франция. Лига 1, 11 тур Анжер 1 : 2 Лион Франция. Лига 1, 20 тур Лион 1 : 1 Анжер Франция. Лига 1, 8 тур Анжер 3 : 3 Лион Франция. Лига 1, 35 тур Анжер 1 : 2 Лион Франция. Лига 1, 19 тур Лион 2 : 0 Анжер Франция. Лига 1, 25 тур Анжер 0 : 3 Лион Франция. Лига 1, 17 тур Лион 0 : 2 Анжер

Прогноз на матч «Лион» – «Анжер»

Учитывая турнирную мотивацию, атакующий стиль «Лиона» и нестабильную оборону, стоит ожидать результативный матч. «Анжер» может отличиться, но класс и уровень атаки хозяев очевидно выше. В таком сценарии логичным кажется исход, где «Лион» выигрывает в результативной игре, но снова пропускает. Ставка на победу хозяев и обмен голами выглядит оправданной.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Лиона»

Рекомендованные ставки: