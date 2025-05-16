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Прогноз на точный счет матча «Лион» – «Анжер»: Лига 1, 17 мая 2025

16 мая 2025 10:40
Лион - Анжер
17 мая 2025, суббота 22:00 | Франция. Лига 1, 34 тур
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6.60
Точный счёт 3:1 в пользу «Лиона»
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17 мая на стадионе «Групама» в Лионе состоится матч заключительного тура французской Лиги 1. Хозяева сохраняют шансы зацепиться за еврокубковую зону, в то время как «Анжер» уже обезопасил себя от вылета. При этом обе команды подходят к игре с разной мотивацией и разной формой. «Лион» играет нестабильно, но с мощной атакой, тогда как «Анжер» показывает умеренно уверенный футбол, но с меньшим потенциалом в созидании. Ожидается открытый матч, особенно учитывая нестабильность обороны обеих сторон.

«Лион»

После 33 туров «Лион» идeт на 7-й позиции с 54 очками. В последних пяти турах команда забила 10 мячей, что подтверждает хорошую атакующую форму. Главный бомбардир – Александр Ляказетт, на счету которого 17 голов. Однако оборона остаeтся главной проблемой команды: 12 пропущенных мячей за те же пять матчей и в среднем 2.4 за игру – тревожный показатель.Команда забивает почти в каждом матче – 19 из последних 21, особенно активно действуя на домашнем стадионе. Но при этом часто проваливается в обороне на флангах и при контратаках, чем гости могут воспользоваться.

«Анжер»

Гости занимают 13-е место и набрали 36 очков. Клуб провeл нестабильный сезон, но на финише выглядит достаточно уверенно. За последние пять туров «Анжер» забил 6 мячей и пропустил 5. Эстебан Леполь остаeтся ключевым игроком команды – 13 голов в 30 матчах.Оборона действует плотнее, чем у соперника, но часто допускает ошибки при розыгрышах на своей половине. В выездных матчах команда играет от обороны, стараясь ловить соперников на ошибках. При этом «Анжер» не выглядит безнадeжно в атаке и способен воспользоваться слабостями обороны «Лиона».

Факты о командах:

«Лион»

  • Забивает в среднем 2.0 гола за матч, пропускает 2.4
  • 10 голов и 12 пропущенных в последних 5 играх
  • Ляказетт – 17 голов
  • Пропускает в 8 матчах подряд
  • 54 очка, 7-е место

«Анжер»

  • В среднем 1.2 гола за матч, 1.0 – пропущенных
  • 6 голов и 5 пропущенных в последних 5 играх
  • Леполь – 13 голов
  • 36 очков, 13-е место

Личные встречи
75% (12)
13% (2)
13% (2)
39
Забитых мячей
15
2.44
В среднем за матч
0.94
6:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  6:0
Самая крупная ничья:  3:3
Франция. Лига 1, 14 тур
Анжер
0 : 3
07.12.2024
Лион
Франция. Лига 1, 25 тур
Анжер
1 : 3
25.02.2023
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Лион
5 : 0
03.09.2022
Анжер
Франция. Лига 1, 30 тур
Лион
3 : 2
03.04.2022
Анжер
Франция. Лига 1, 2 тур
Анжер
3 : 0
15.08.2021
Лион
Франция. Лига 1, 32 тур
Лион
3 : 0
11.04.2021
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Анжер
0 : 1
22.11.2020
Лион
Франция. Лига 1, 2 тур
Лион
6 : 0
16.08.2019
Анжер
Франция. Лига 1, 33 тур
Лион
2 : 1
19.04.2019
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Анжер
1 : 2
27.10.2018
Лион
Франция. Лига 1, 20 тур
Лион
1 : 1
14.01.2018
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
3 : 3
01.10.2017
Лион
Франция. Лига 1, 35 тур
Анжер
1 : 2
28.04.2017
Лион
Франция. Лига 1, 19 тур
Лион
2 : 0
21.12.2016
Анжер
Франция. Лига 1, 25 тур
Анжер
0 : 3
06.02.2016
Лион
Франция. Лига 1, 17 тур
Лион
0 : 2
05.12.2015
Анжер
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Прогноз на матч «Лион» – «Анжер»

Учитывая турнирную мотивацию, атакующий стиль «Лиона» и нестабильную оборону, стоит ожидать результативный матч. «Анжер» может отличиться, но класс и уровень атаки хозяев очевидно выше. В таком сценарии логичным кажется исход, где «Лион» выигрывает в результативной игре, но снова пропускает. Ставка на победу хозяев и обмен голами выглядит оправданной.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Лиона»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:1 в пользу «Лиона» – коэффициент 6.60
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
  • Индивидуальный тотал «Лиона» больше 2.5 – коэффициент 2.20

6.60
Точный счёт 3:1 в пользу «Лиона»
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Автор: Воронцов Егор
Франция. Лига 1 Анжер Лион
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