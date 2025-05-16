17 мая на стадионе «Групама» в Лионе состоится матч заключительного тура французской Лиги 1. Хозяева сохраняют шансы зацепиться за еврокубковую зону, в то время как «Анжер» уже обезопасил себя от вылета. При этом обе команды подходят к игре с разной мотивацией и разной формой. «Лион» играет нестабильно, но с мощной атакой, тогда как «Анжер» показывает умеренно уверенный футбол, но с меньшим потенциалом в созидании. Ожидается открытый матч, особенно учитывая нестабильность обороны обеих сторон.
«Лион»
После 33 туров «Лион» идeт на 7-й позиции с 54 очками. В последних пяти турах команда забила 10 мячей, что подтверждает хорошую атакующую форму. Главный бомбардир – Александр Ляказетт, на счету которого 17 голов. Однако оборона остаeтся главной проблемой команды: 12 пропущенных мячей за те же пять матчей и в среднем 2.4 за игру – тревожный показатель.Команда забивает почти в каждом матче – 19 из последних 21, особенно активно действуя на домашнем стадионе. Но при этом часто проваливается в обороне на флангах и при контратаках, чем гости могут воспользоваться.
«Анжер»
Гости занимают 13-е место и набрали 36 очков. Клуб провeл нестабильный сезон, но на финише выглядит достаточно уверенно. За последние пять туров «Анжер» забил 6 мячей и пропустил 5. Эстебан Леполь остаeтся ключевым игроком команды – 13 голов в 30 матчах.Оборона действует плотнее, чем у соперника, но часто допускает ошибки при розыгрышах на своей половине. В выездных матчах команда играет от обороны, стараясь ловить соперников на ошибках. При этом «Анжер» не выглядит безнадeжно в атаке и способен воспользоваться слабостями обороны «Лиона».
Факты о командах:
«Лион»
- Забивает в среднем 2.0 гола за матч, пропускает 2.4
- 10 голов и 12 пропущенных в последних 5 играх
- Ляказетт – 17 голов
- Пропускает в 8 матчах подряд
- 54 очка, 7-е место
«Анжер»
- В среднем 1.2 гола за матч, 1.0 – пропущенных
- 6 голов и 5 пропущенных в последних 5 играх
- Леполь – 13 голов
- 36 очков, 13-е место
Прогноз на матч «Лион» – «Анжер»
Учитывая турнирную мотивацию, атакующий стиль «Лиона» и нестабильную оборону, стоит ожидать результативный матч. «Анжер» может отличиться, но класс и уровень атаки хозяев очевидно выше. В таком сценарии логичным кажется исход, где «Лион» выигрывает в результативной игре, но снова пропускает. Ставка на победу хозяев и обмен голами выглядит оправданной.
Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Лиона»
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 3:1 в пользу «Лиона» – коэффициент 6.60
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
- Индивидуальный тотал «Лиона» больше 2.5 – коэффициент 2.20