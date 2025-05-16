17 мая на стадионе «Велодром» состоится матч заключительного 34-го тура французской Лиги 1. «Марсель» ведeт борьбу за место в Лиге чемпионов и занимает вторую строчку, тогда как «Ренн» находится в середине таблицы и завершает сезон без особого давления. Однако гости в хорошей форме и способны навязать борьбу, что делает матч потенциально результативным и интересным.
«Марсель»
«Марсель» не проигрывает четыре тура подряд и при этом забивает в каждом из них. Атака работает уверенно – 13 голов за 5 последних матчей. Лидером стал Мэйсон Гринвуд, который уже отметился 20 мячами в 35 играх.Команда показывает яркий атакующий стиль, особенно на домашнем стадионе, где легко вскрывает защиту соперников. Однако стабильности в обороне не хватает: «Марсель» пропускает в 9 матчах подряд, а в последних пяти турах пропустил 7 голов. Это связано с высокими оборотами игры, но оставляет соперникам возможности для взятия ворот.
«Ренн»
«Ренн» завершает сезон нестабильно, но всe ещe способен удивлять. Победа над «Ниццей» 2:0 показала, что команда сохраняет мотивацию. Команда забивает в каждом из последних пяти матчей – в сумме 11 голов. Арно Калимуэндо стал главной атакующей силой клуба с 18 мячами.Слабым местом остаeтся оборона – 8 пропущенных мячей за последние 5 туров. Особенно уязвима команда при стандартных положениях и быстрых атаках флангами, что «Марсель» активно использует. В таких условиях «Ренн» будет делать ставку на активную игру в атаке, ведь защита соперника также далека от надeжной.
Факты о командах:
«Марсель»
- Не проигрывает в 4 матчах подряд
- В среднем 2.6 гола за игру, 1.4 – пропущенных (последние 5 игр)
- Гринвуд – 20 голов в сезоне
- 62 очка, 2-е место
«Ренн»
- Победа в последнем туре
- В среднем 2.2 гола за матч, 1.6 – пропущенных (последние 5 игр)
- Калимуэндо – 18 голов
- 41 очко, 11-е место
Прогноз на матч «Марсель» – «Ренн»
Обе команды подходят к матчу в хорошем атакующем тонусе, при этом каждая испытывает проблемы с игрой в защите. «Марсель» мотивирован занять место в Лиге чемпионов, и при поддержке домашних трибун должен сыграть первым номером. «Ренн» не будет отсиживаться в обороне и попытается использовать слабые места соперника. Ожидается открытая игра с обменом голами. При этом класс и мотивация «Марселя» дают преимущество хозяевам.
Прогноз на точный счeт: 3:2 в пользу «Марселя»
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 3:2 в пользу «Марселя» – коэффициент 6.70
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
- Индивидуальный тотал «Марселя» больше 2.5 – коэффициент 2.10