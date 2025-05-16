17 мая на стадионе «Велодром» состоится матч заключительного 34-го тура французской Лиги 1. «Марсель» ведeт борьбу за место в Лиге чемпионов и занимает вторую строчку, тогда как «Ренн» находится в середине таблицы и завершает сезон без особого давления. Однако гости в хорошей форме и способны навязать борьбу, что делает матч потенциально результативным и интересным.

«Марсель»

«Марсель» не проигрывает четыре тура подряд и при этом забивает в каждом из них. Атака работает уверенно – 13 голов за 5 последних матчей. Лидером стал Мэйсон Гринвуд, который уже отметился 20 мячами в 35 играх.Команда показывает яркий атакующий стиль, особенно на домашнем стадионе, где легко вскрывает защиту соперников. Однако стабильности в обороне не хватает: «Марсель» пропускает в 9 матчах подряд, а в последних пяти турах пропустил 7 голов. Это связано с высокими оборотами игры, но оставляет соперникам возможности для взятия ворот.

«Ренн»

«Ренн» завершает сезон нестабильно, но всe ещe способен удивлять. Победа над «Ниццей» 2:0 показала, что команда сохраняет мотивацию. Команда забивает в каждом из последних пяти матчей – в сумме 11 голов. Арно Калимуэндо стал главной атакующей силой клуба с 18 мячами.Слабым местом остаeтся оборона – 8 пропущенных мячей за последние 5 туров. Особенно уязвима команда при стандартных положениях и быстрых атаках флангами, что «Марсель» активно использует. В таких условиях «Ренн» будет делать ставку на активную игру в атаке, ведь защита соперника также далека от надeжной.

Факты о командах:

«Марсель»

Не проигрывает в 4 матчах подряд

В среднем 2.6 гола за игру, 1.4 – пропущенных (последние 5 игр)

Гринвуд – 20 голов в сезоне

62 очка, 2-е место

«Ренн»

Победа в последнем туре

В среднем 2.2 гола за матч, 1.6 – пропущенных (последние 5 игр)

Калимуэндо – 18 голов

41 очко, 11-е место

Личные встречи 41% (16) 31% (12) 28% (11) 58 Забитых мячей 46 1.49 В среднем за матч 1.18 4:0 Крупнейшая победа 5:2 Самый результативный матч: 2:5 Самая крупная ничья: 4:4 Франция. Лига 1, 17 тур Ренн 1 : 2 Марсель Франция. Лига 1, 26 тур Ренн 2 : 0 Марсель Франция. Кубок, 1/16 финала Ренн 2 : 1 Марсель Франция. Лига 1, 14 тур Марсель 2 : 0 Ренн Франция. Лига 1, 26 тур Ренн 0 : 1 Марсель Франция. Кубок, 1/16 финала Марсель 1 : 0 Ренн Франция. Лига 1, 8 тур Марсель 1 : 1 Ренн Франция. Лига 1, 37 тур Ренн 2 : 0 Марсель Франция. Лига 1, 6 тур Марсель 2 : 0 Ренн Франция. Лига 1, 22 тур Марсель 1 : 0 Ренн Франция. Лига 1, 15 тур Ренн 2 : 1 Марсель Франция. Лига 1, 20 тур Ренн 0 : 1 Марсель Франция. Лига 1, 8 тур Марсель 1 : 1 Ренн Франция. Лига 1, 26 тур Ренн 1 : 1 Марсель Франция. Лига 1, 3 тур Марсель 2 : 2 Ренн Франция. Лига 1, 20 тур Ренн 0 : 3 Марсель Франция. Кубок лиги, 1/8 финала Ренн 2 : 2 Марсель Франция. Лига 1, 5 тур Марсель 1 : 3 Ренн Франция. Лига 1, 26 тур Марсель 2 : 0 Ренн Франция. Лига 1, 6 тур Ренн 3 : 2 Марсель Франция. Лига 1, 31 тур Марсель 2 : 5 Ренн Франция. Лига 1, 16 тур Ренн 0 : 1 Марсель Франция. Лига 1, 24 тур Ренн 1 : 1 Марсель Франция. Кубок Лиги, 3 раунд Ренн 2 : 1 Марсель Франция. Лига 1, 6 тур Марсель 3 : 0 Ренн Франция. Лига 1, 30 тур Марсель 0 : 1 Ренн Франция. Лига 1, 12 тур Ренн 1 : 1 Марсель Франция. Лига 1, 22 тур Ренн 2 : 2 Марсель Франция. Лига 1, 4 тур Марсель 3 : 1 Ренн Франция. Лига 1, 21 тур Ренн 1 : 2 Марсель Франция. Лига 1, 5 тур Марсель 0 : 1 Ренн Франция. Лига 1, 27 тур Ренн 0 : 2 Марсель Франция. Лига 1, 11 тур Марсель 0 : 0 Ренн Франция. Лига 1, 36 тур Марсель 3 : 1 Ренн Франция. Лига 1, 3 тур Ренн 1 : 1 Марсель Франция. Лига 1, 38 тур Марсель 4 : 0 Ренн Франция. Лига 1, 1 тур Ренн 4 : 4 Марсель Франция. Лига 1, 20 тур Ренн 3 : 1 Марсель Франция. Лига 1, 2 тур Марсель 0 : 0 Ренн

Прогноз на матч «Марсель» – «Ренн»

Обе команды подходят к матчу в хорошем атакующем тонусе, при этом каждая испытывает проблемы с игрой в защите. «Марсель» мотивирован занять место в Лиге чемпионов, и при поддержке домашних трибун должен сыграть первым номером. «Ренн» не будет отсиживаться в обороне и попытается использовать слабые места соперника. Ожидается открытая игра с обменом голами. При этом класс и мотивация «Марселя» дают преимущество хозяевам.

Прогноз на точный счeт: 3:2 в пользу «Марселя»

Рекомендованные ставки: