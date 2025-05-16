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Прогноз на точный счет матча «Марсель» – «Ренн»: Лига 1, 17 мая 2025

16 мая 2025 10:33
Марсель - Ренн
17 мая 2025, суббота 22:00 | Франция. Лига 1, 34 тур
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6.70
Точный счёт 3:2 в пользу «Марселя»
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17 мая на стадионе «Велодром» состоится матч заключительного 34-го тура французской Лиги 1. «Марсель» ведeт борьбу за место в Лиге чемпионов и занимает вторую строчку, тогда как «Ренн» находится в середине таблицы и завершает сезон без особого давления. Однако гости в хорошей форме и способны навязать борьбу, что делает матч потенциально результативным и интересным.

«Марсель»

«Марсель» не проигрывает четыре тура подряд и при этом забивает в каждом из них. Атака работает уверенно – 13 голов за 5 последних матчей. Лидером стал Мэйсон Гринвуд, который уже отметился 20 мячами в 35 играх.Команда показывает яркий атакующий стиль, особенно на домашнем стадионе, где легко вскрывает защиту соперников. Однако стабильности в обороне не хватает: «Марсель» пропускает в 9 матчах подряд, а в последних пяти турах пропустил 7 голов. Это связано с высокими оборотами игры, но оставляет соперникам возможности для взятия ворот.

«Ренн»

«Ренн» завершает сезон нестабильно, но всe ещe способен удивлять. Победа над «Ниццей» 2:0 показала, что команда сохраняет мотивацию. Команда забивает в каждом из последних пяти матчей – в сумме 11 голов. Арно Калимуэндо стал главной атакующей силой клуба с 18 мячами.Слабым местом остаeтся оборона – 8 пропущенных мячей за последние 5 туров. Особенно уязвима команда при стандартных положениях и быстрых атаках флангами, что «Марсель» активно использует. В таких условиях «Ренн» будет делать ставку на активную игру в атаке, ведь защита соперника также далека от надeжной.

Факты о командах:

«Марсель»

  • Не проигрывает в 4 матчах подряд
  • В среднем 2.6 гола за игру, 1.4 – пропущенных (последние 5 игр)
  • Гринвуд – 20 голов в сезоне
  • 62 очка, 2-е место

«Ренн»

  • Победа в последнем туре
  • В среднем 2.2 гола за матч, 1.6 – пропущенных (последние 5 игр)
  • Калимуэндо – 18 голов
  • 41 очко, 11-е место

Личные встречи
41% (16)
31% (12)
28% (11)
58
Забитых мячей
46
1.49
В среднем за матч
1.18
4:0
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч:  2:5
Самая крупная ничья:  4:4
Франция. Лига 1, 17 тур
Ренн
1 : 2
11.01.2025
Марсель
Франция. Лига 1, 26 тур
Ренн
2 : 0
17.03.2024
Марсель
Франция. Кубок, 1/16 финала
Ренн
2 : 1
21.01.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 14 тур
Марсель
2 : 0
03.12.2023
Ренн
Франция. Лига 1, 26 тур
Ренн
0 : 1
05.03.2023
Марсель
Франция. Кубок, 1/16 финала
Марсель
1 : 0
20.01.2023
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
1 : 1
18.09.2022
Ренн
Франция. Лига 1, 37 тур
Ренн
2 : 0
14.05.2022
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Марсель
2 : 0
19.09.2021
Ренн
Франция. Лига 1, 22 тур
Марсель
1 : 0
10.03.2021
Ренн
Франция. Лига 1, 15 тур
Ренн
2 : 1
16.12.2020
Марсель
Франция. Лига 1, 20 тур
Ренн
0 : 1
10.01.2020
Марсель
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
1 : 1
29.09.2019
Ренн
Франция. Лига 1, 26 тур
Ренн
1 : 1
24.02.2019
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Франция. Лига 1, 3 тур
Марсель
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26.08.2018
Ренн
Франция. Лига 1, 20 тур
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0 : 3
13.01.2018
Марсель
Франция. Кубок лиги, 1/8 финала
Ренн
2 : 2
13.12.2017
Марсель
Франция. Лига 1, 5 тур
Марсель
1 : 3
10.09.2017
Ренн
Франция. Лига 1, 26 тур
Марсель
2 : 0
18.02.2017
Ренн
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
3 : 2
21.09.2016
Марсель
Франция. Лига 1, 31 тур
Марсель
2 : 5
18.03.2016
Ренн
Франция. Лига 1, 16 тур
Ренн
0 : 1
03.12.2015
Марсель
Франция. Лига 1, 24 тур
Ренн
1 : 1
07.02.2015
Марсель
Франция. Кубок Лиги, 3 раунд
Ренн
2 : 1
29.10.2014
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Марсель
3 : 0
20.09.2014
Ренн
Франция. Лига 1, 30 тур
Марсель
0 : 1
22.03.2014
Ренн
Франция. Лига 1, 12 тур
Ренн
1 : 1
02.11.2013
Марсель
Франция. Лига 1, 22 тур
Ренн
2 : 2
26.01.2013
Марсель
Франция. Лига 1, 4 тур
Марсель
3 : 1
02.09.2012
Ренн
Франция. Лига 1, 21 тур
Ренн
1 : 2
29.01.2012
Марсель
Франция. Лига 1, 5 тур
Марсель
0 : 1
10.09.2011
Ренн
Франция. Лига 1, 27 тур
Ренн
0 : 2
11.03.2011
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
0 : 0
01.12.2010
Ренн
Франция. Лига 1, 36 тур
Марсель
3 : 1
05.05.2010
Ренн
Франция. Лига 1, 3 тур
Ренн
1 : 1
22.08.2009
Марсель
Франция. Лига 1, 38 тур
Марсель
4 : 0
30.05.2009
Ренн
Франция. Лига 1, 1 тур
Ренн
4 : 4
09.08.2008
Марсель
Франция. Лига 1, 20 тур
Ренн
3 : 1
13.01.2008
Марсель
Франция. Лига 1, 2 тур
Марсель
0 : 0
11.08.2007
Ренн
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Прогноз на матч «Марсель» – «Ренн»

Обе команды подходят к матчу в хорошем атакующем тонусе, при этом каждая испытывает проблемы с игрой в защите. «Марсель» мотивирован занять место в Лиге чемпионов, и при поддержке домашних трибун должен сыграть первым номером. «Ренн» не будет отсиживаться в обороне и попытается использовать слабые места соперника. Ожидается открытая игра с обменом голами. При этом класс и мотивация «Марселя» дают преимущество хозяевам.

Прогноз на точный счeт: 3:2 в пользу «Марселя»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:2 в пользу «Марселя» – коэффициент 6.70
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
  • Индивидуальный тотал «Марселя» больше 2.5 – коэффициент 2.10

6.70
Точный счёт 3:2 в пользу «Марселя»
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Автор: Бестужев Павел
Франция. Лига 1 Ренн Марсель
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