14 мая на «Сантьяго Бернабеу» состоится матч 36-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Мальоркой». Для хозяев это игра принципа после поражения от «Барселоны» в прошедшем туре, а также шанс укрепить позиции в зоне Лиги чемпионов. «Мальорка», хоть и не борется за выживание, но сохраняет мотивацию – девятое место в таблице выглядит достойно, и команда готова продолжать борьбу за улучшение итоговой позиции. На бумаге силы неравны, но у «Реала» в последних матчах наблюдаются проблемы в защите, что может дать шанс более дисциплинированной «Мальорке» рассчитывать на гол и создать интригу.

«Реал»

Мадридский клуб после 35 туров занимает 2-е место с 75 очками, но допускает много ошибок в обороне. В пяти последних матчах «Реал» пропустил 9 голов, несмотря на наличие класса в защите. Однако в атаке команда выглядит как обычно мощно – 10 мячей за 5 туров, Мбаппе в огне с 38 голами за сезон. Команда неизменно забивает на протяжении 13 матчей подряд. Проблема – баланс между атакой и обороной. Часто мадридцы увлекаются прессингом, теряют структуру и позволяют создавать моменты у своих ворот. При этом дома «Реал» играет агрессивно, с высоким владением и быстрыми атаками.

«Мальорка»

После 35 туров у команды 47 очков и 9-е место. Это один из самых надeжных коллективов Ла Лиги в плане дисциплины. За 5 последних матчей «Мальорка» пропустила всего 3 мяча, но при этом забила лишь 4. Команда не блещет в атаке – в среднем 0.8 гола за игру, но еe трудно взломать. Ведат Мурики остаeтся основным бомбардиром (7 голов), однако атакующая активность команды ограничена. На выезде «Мальорка» играет строго от обороны и рассчитывает на редкие шансы после стандартов или контратак. Такой подход может создать трудности даже для «Реала», особенно в первых 30 минутах матча.

Факты о командах

«Реал»

75 очков, 2-е место

В последних 5 матчах: 10 забитых, 9 пропущенных

Забивает в 13 турах подряд

«Мальорка»

47 очков, 9-е место

Пропускает в среднем 0.6 гола за игру

Забил 4 гола за 5 матчей, играет строго в обороне

Личные встречи 73% (16) 14% (3) 14% (3) 53 Забитых мячей 17 2.41 В среднем за матч 0.77 6:1 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 6:1 Самая крупная ничья: 1:1 Суперкубок Испании, 1/2 финала Реал 3 : 0 Мальорка Испания. Примера, 1 тур Мальорка 1 : 1 Реал Испания. Примера, 31 тур Мальорка 0 : 1 Реал Испания. Примера, 19 тур Реал 1 : 0 Мальорка Испания. Примера, 20 тур Мальорка 1 : 0 Реал Испания. Примера, 5 тур Реал 4 : 1 Мальорка Испания. Примера, 28 тур Мальорка 0 : 3 Реал Испания. Примера, 6 тур Реал 6 : 1 Мальорка Испания. Примера, 31 тур Реал 2 : 0 Мальорка Испания. Примера, 9 тур Мальорка 1 : 0 Реал Испания. Примера, 28 тур Реал 5 : 2 Мальорка Испания. Примера, 9 тур Мальорка 0 : 5 Реал Испания. Примера, 38 тур Реал 4 : 1 Мальорка Испания. Примера, 19 тур Мальорка 1 : 2 Реал Испания. Примера, 20 тур Реал 1 : 0 Мальорка Испания. Примера, 1 тур Мальорка 0 : 0 Реал Испания. Примера, 36 тур Мальорка 1 : 4 Реал Испания. Примера, 17 тур Реал 2 : 0 Мальорка Испания. Примера, 37 тур Реал 1 : 3 Мальорка Испания. Примера, 18 тур Мальорка 0 : 3 Реал Испания. Примера, 31 тур Мальорка 1 : 1 Реал Испания. Примера, 12 тур Реал 4 : 3 Мальорка

Прогноз на матч «Реал» – «Мальорка»

Очевидное преимущество на стороне «Реала» – по составу, по форме атаки и по домашнему статусу. Однако нестабильность в обороне делает ставку на «сухую» победу рискованной. «Мальорка» редко теряет концентрацию, и даже если проигрывает, это происходит с минимальной разницей. «Реал» вряд ли будет громить, особенно в конце насыщенного сезона. Оптимальным выглядит сценарий с доминированием хозяев, но с аккуратной игрой после выхода вперeд. Прогноз: 2:1 – победа «Реала» в рабочем стиле, с допущенной оплошностью в защите.

Рекомендованные ставки и коэффициенты