14 мая на «Сантьяго Бернабеу» состоится матч 36-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Мальоркой». Для хозяев это игра принципа после поражения от «Барселоны» в прошедшем туре, а также шанс укрепить позиции в зоне Лиги чемпионов. «Мальорка», хоть и не борется за выживание, но сохраняет мотивацию – девятое место в таблице выглядит достойно, и команда готова продолжать борьбу за улучшение итоговой позиции. На бумаге силы неравны, но у «Реала» в последних матчах наблюдаются проблемы в защите, что может дать шанс более дисциплинированной «Мальорке» рассчитывать на гол и создать интригу.
«Реал»
Мадридский клуб после 35 туров занимает 2-е место с 75 очками, но допускает много ошибок в обороне. В пяти последних матчах «Реал» пропустил 9 голов, несмотря на наличие класса в защите. Однако в атаке команда выглядит как обычно мощно – 10 мячей за 5 туров, Мбаппе в огне с 38 голами за сезон. Команда неизменно забивает на протяжении 13 матчей подряд. Проблема – баланс между атакой и обороной. Часто мадридцы увлекаются прессингом, теряют структуру и позволяют создавать моменты у своих ворот. При этом дома «Реал» играет агрессивно, с высоким владением и быстрыми атаками.
«Мальорка»
После 35 туров у команды 47 очков и 9-е место. Это один из самых надeжных коллективов Ла Лиги в плане дисциплины. За 5 последних матчей «Мальорка» пропустила всего 3 мяча, но при этом забила лишь 4. Команда не блещет в атаке – в среднем 0.8 гола за игру, но еe трудно взломать. Ведат Мурики остаeтся основным бомбардиром (7 голов), однако атакующая активность команды ограничена. На выезде «Мальорка» играет строго от обороны и рассчитывает на редкие шансы после стандартов или контратак. Такой подход может создать трудности даже для «Реала», особенно в первых 30 минутах матча.
Факты о командах
«Реал»
- 75 очков, 2-е место
- В последних 5 матчах: 10 забитых, 9 пропущенных
- Забивает в 13 турах подряд
«Мальорка»
- 47 очков, 9-е место
- Пропускает в среднем 0.6 гола за игру
- Забил 4 гола за 5 матчей, играет строго в обороне
Прогноз на матч «Реал» – «Мальорка»
Очевидное преимущество на стороне «Реала» – по составу, по форме атаки и по домашнему статусу. Однако нестабильность в обороне делает ставку на «сухую» победу рискованной. «Мальорка» редко теряет концентрацию, и даже если проигрывает, это происходит с минимальной разницей. «Реал» вряд ли будет громить, особенно в конце насыщенного сезона. Оптимальным выглядит сценарий с доминированием хозяев, но с аккуратной игрой после выхода вперeд. Прогноз: 2:1 – победа «Реала» в рабочем стиле, с допущенной оплошностью в защите.
Рекомендованные ставки и коэффициенты
- Точный счeт 2:1 в пользу «Реала» – коэффициент 5.90
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.05
- Индивидуальный тотал «Реала» больше 1.5 – коэффициент 1.70
- Победа «Реала» и тотал больше 2.5 – коэффициент 2.20