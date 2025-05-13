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Прогноз на точный счет матча «Реал» – «Мальорка»: Ла Лига, 14 мая 2025

13 мая 2025 10:19
Реал - Мальорка
14 мая 2025, среда 22:30 | Испания. Примера, 36 тур
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5.9
Точный счёт 2:1 в пользу «Реала»
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14 мая на «Сантьяго Бернабеу» состоится матч 36-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Мальоркой». Для хозяев это игра принципа после поражения от «Барселоны» в прошедшем туре, а также шанс укрепить позиции в зоне Лиги чемпионов. «Мальорка», хоть и не борется за выживание, но сохраняет мотивацию – девятое место в таблице выглядит достойно, и команда готова продолжать борьбу за улучшение итоговой позиции. На бумаге силы неравны, но у «Реала» в последних матчах наблюдаются проблемы в защите, что может дать шанс более дисциплинированной «Мальорке» рассчитывать на гол и создать интригу.

«Реал»

Мадридский клуб после 35 туров занимает 2-е место с 75 очками, но допускает много ошибок в обороне. В пяти последних матчах «Реал» пропустил 9 голов, несмотря на наличие класса в защите. Однако в атаке команда выглядит как обычно мощно – 10 мячей за 5 туров, Мбаппе в огне с 38 голами за сезон. Команда неизменно забивает на протяжении 13 матчей подряд. Проблема – баланс между атакой и обороной. Часто мадридцы увлекаются прессингом, теряют структуру и позволяют создавать моменты у своих ворот. При этом дома «Реал» играет агрессивно, с высоким владением и быстрыми атаками.

«Мальорка»

После 35 туров у команды 47 очков и 9-е место. Это один из самых надeжных коллективов Ла Лиги в плане дисциплины. За 5 последних матчей «Мальорка» пропустила всего 3 мяча, но при этом забила лишь 4. Команда не блещет в атаке – в среднем 0.8 гола за игру, но еe трудно взломать. Ведат Мурики остаeтся основным бомбардиром (7 голов), однако атакующая активность команды ограничена. На выезде «Мальорка» играет строго от обороны и рассчитывает на редкие шансы после стандартов или контратак. Такой подход может создать трудности даже для «Реала», особенно в первых 30 минутах матча.

Факты о командах

«Реал»

  • 75 очков, 2-е место
  • В последних 5 матчах: 10 забитых, 9 пропущенных
  • Забивает в 13 турах подряд

«Мальорка»

  • 47 очков, 9-е место
  • Пропускает в среднем 0.6 гола за игру
  • Забил 4 гола за 5 матчей, играет строго в обороне

Личные встречи
73% (16)
14% (3)
14% (3)
53
Забитых мячей
17
2.41
В среднем за матч
0.77
6:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  6:1
Самая крупная ничья:  1:1
Суперкубок Испании, 1/2 финала
Реал
3 : 0
09.01.2025
Мальорка
Испания. Примера, 1 тур
Мальорка
1 : 1
18.08.2024
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Мальорка
0 : 1
13.04.2024
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Испания. Примера, 19 тур
Реал
1 : 0
03.01.2024
Мальорка
Испания. Примера, 20 тур
Мальорка
1 : 0
05.02.2023
Реал
Испания. Примера, 5 тур
Реал
4 : 1
11.09.2022
Мальорка
Испания. Примера, 28 тур
Мальорка
0 : 3
14.03.2022
Реал
Испания. Примера, 6 тур
Реал
6 : 1
22.09.2021
Мальорка
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Реал
2 : 0
24.06.2020
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Мальорка
1 : 0
19.10.2019
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Испания. Примера, 28 тур
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5 : 2
16.03.2013
Мальорка
Испания. Примера, 9 тур
Мальорка
0 : 5
29.10.2012
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Испания. Примера, 38 тур
Реал
4 : 1
13.05.2012
Мальорка
Испания. Примера, 19 тур
Мальорка
1 : 2
14.01.2012
Реал
Испания. Примера, 20 тур
Реал
1 : 0
23.01.2011
Мальорка
Испания. Примера, 1 тур
Мальорка
0 : 0
29.08.2010
Реал
Испания. Примера, 36 тур
Мальорка
1 : 4
05.05.2010
Реал
Испания. Примера, 17 тур
Реал
2 : 0
10.01.2010
Мальорка
Испания. Примера, 37 тур
Реал
1 : 3
24.05.2009
Мальорка
Испания. Примера, 18 тур
Мальорка
0 : 3
11.01.2009
Реал
Испания. Примера, 31 тур
Мальорка
1 : 1
05.04.2008
Реал
Испания. Примера, 12 тур
Реал
4 : 3
11.11.2007
Мальорка
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Прогноз на матч «Реал» – «Мальорка»

Очевидное преимущество на стороне «Реала» – по составу, по форме атаки и по домашнему статусу. Однако нестабильность в обороне делает ставку на «сухую» победу рискованной. «Мальорка» редко теряет концентрацию, и даже если проигрывает, это происходит с минимальной разницей. «Реал» вряд ли будет громить, особенно в конце насыщенного сезона. Оптимальным выглядит сценарий с доминированием хозяев, но с аккуратной игрой после выхода вперeд. Прогноз: 2:1 – победа «Реала» в рабочем стиле, с допущенной оплошностью в защите.

Рекомендованные ставки и коэффициенты

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Реала» – коэффициент 5.90
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.05
  • Индивидуальный тотал «Реала» больше 1.5 – коэффициент 1.70
  • Победа «Реала» и тотал больше 2.5 – коэффициент 2.20

5.9
Точный счёт 2:1 в пользу «Реала»
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Автор: Мещеряков Денис
Испания. Примера Мальорка Реал
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