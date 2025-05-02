3 мая на «Эмирейтс» состоится матч 35 тура Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Борнмутом». «Арсенал» продолжает погоню за титулом, находясь на втором месте, и будет стремиться к победе перед своими болельщиками. «Борнмут» проводит крепкий сезон, удерживаясь в середине таблицы, и попытается навязать борьбу фавориту. Ожидается открытая игра, где хозяева будут контролировать мяч, а гости – искать шансы на контратаках.
«Арсенал»
«Арсенал» после 34 туров набрал 67 очков и занимает 2 место. Команда не проигрывает в 8 матчах Премьер-лиги подряд и забивает в 7 последних играх. В 5 последних турах «канониры» забили 9 голов, пропустив 5 (в среднем 1.80 и 1.00 гола за матч соответственно). Лидером нападения остаeтся Кай Хавертц с 15 голами в 34 матчах. Последняя игра чемпионата завершилась ничьей с «Кристал Пэлас» (2:2), а в Лиге чемпионов команда уступила «ПСЖ» 0:1. Несмотря на плотный график, «Арсенал» сохраняет атакующую мощь и мотивацию.
«Борнмут»
«Борнмут» идeт 10-м с 50 очками. Команда не проигрывает 4 тура подряд, сыграв вничью три последних выездных матча. Лидером атаки является Джастин Клюйверт с 13 голами в 35 матчах. В 5 последних турах «Борнмут» забил 5 и пропустил 5 мячей (средние показатели – 1.00 и 1.00). Последняя игра завершилась ничьей с «Манчестер Юнайтед» (1:1). Команда умеет организованно обороняться и выстраивать плотные линии, особенно в играх на выезде.
Факты о командах:
«Арсенал»
- Не проигрывает в 8 последних матчах Премьер-лиги.
- Забивает в 7 последних матчах.
- Забивает в среднем 1.80 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в среднем 1.00 гола за матч (последние 5 игр).
«Борнмут»
- Не проигрывает в 4 последних матчах.
- Забивает в среднем 1.00 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в среднем 1.00 гола за матч (последние 5 игр).
- Сыграл вничью 3 последних выездных матча.
Прогноз на матч «Арсенал» – «Борнмут»
«Арсенал» выходит на матч в роли явного фаворита. Команда показывает стабильную атакующую игру, регулярно забивая, и будет стремиться взять три очка, сохраняя шансы на чемпионство. «Борнмут» способен навязать борьбу за счeт организованной обороны и умеет находить моменты на контратаках. Однако у гостей есть проблемы в матчах против топ-клубов, а «Арсенал» дома традиционно играет результативно. С учeтом формы команд ожидается матч с территориальным преимуществом хозяев, шансами «Борнмута» забить на контратаке и итоговой победой «Арсенала».
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Арсенала».
Рекомендованные ставки:
- Победа «Арсенал» – коэффициент 1.40
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
- Индивидуальный тотал «Арсенал» больше 1.5 – коэффициент 1.65
- Точный счeт 2:1 в пользу «Арсенала» – коэффициент 7.00