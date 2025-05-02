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Прогноз на точный счет матча «Арсенал» – «Борнмут»: Премьер-лига, 3 мая 2025

02 мая 2025 9:24
Арсенал - Борнмут
03 мая 2025, суббота 19:30 | Англия. Премьер-лига, 35 тур
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7.0
Точный счёт 2:1 в пользу «Арсенала»
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3 мая на «Эмирейтс» состоится матч 35 тура Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Борнмутом». «Арсенал» продолжает погоню за титулом, находясь на втором месте, и будет стремиться к победе перед своими болельщиками. «Борнмут» проводит крепкий сезон, удерживаясь в середине таблицы, и попытается навязать борьбу фавориту. Ожидается открытая игра, где хозяева будут контролировать мяч, а гости – искать шансы на контратаках.

«Арсенал»

«Арсенал» после 34 туров набрал 67 очков и занимает 2 место. Команда не проигрывает в 8 матчах Премьер-лиги подряд и забивает в 7 последних играх. В 5 последних турах «канониры» забили 9 голов, пропустив 5 (в среднем 1.80 и 1.00 гола за матч соответственно). Лидером нападения остаeтся Кай Хавертц с 15 голами в 34 матчах. Последняя игра чемпионата завершилась ничьей с «Кристал Пэлас» (2:2), а в Лиге чемпионов команда уступила «ПСЖ» 0:1. Несмотря на плотный график, «Арсенал» сохраняет атакующую мощь и мотивацию.

«Борнмут»

«Борнмут» идeт 10-м с 50 очками. Команда не проигрывает 4 тура подряд, сыграв вничью три последних выездных матча. Лидером атаки является Джастин Клюйверт с 13 голами в 35 матчах. В 5 последних турах «Борнмут» забил 5 и пропустил 5 мячей (средние показатели – 1.00 и 1.00). Последняя игра завершилась ничьей с «Манчестер Юнайтед» (1:1). Команда умеет организованно обороняться и выстраивать плотные линии, особенно в играх на выезде.

Факты о командах:

«Арсенал»

  • Не проигрывает в 8 последних матчах Премьер-лиги.
  • Забивает в 7 последних матчах.
  • Забивает в среднем 1.80 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за матч (последние 5 игр).

«Борнмут»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах.
  • Забивает в среднем 1.00 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за матч (последние 5 игр).
  • Сыграл вничью 3 последних выездных матча.

Личные встречи
71% (12)
12% (2)
18% (3)
39
Забитых мячей
16
2.29
В среднем за матч
0.94
5:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  3:3
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Арсенал
1 : 2
03.05.2025
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Борнмут
2 : 0
19.10.2024
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Арсенал
3 : 0
04.05.2024
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Борнмут
0 : 4
30.09.2023
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Англия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
3 : 2
04.03.2023
Борнмут
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Борнмут
0 : 3
20.08.2022
Арсенал
Англия. Кубок, 1/16 финала
Борнмут
1 : 2
27.01.2020
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Борнмут
1 : 1
26.12.2019
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
1 : 0
06.10.2019
Борнмут
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Арсенал
5 : 1
27.02.2019
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Борнмут
1 : 2
25.11.2018
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Борнмут
2 : 1
14.01.2018
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Арсенал
3 : 0
09.09.2017
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Борнмут
3 : 3
03.01.2017
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Арсенал
3 : 1
27.11.2016
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Борнмут
0 : 2
07.02.2016
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Арсенал
2 : 0
28.12.2015
Борнмут
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Прогноз на матч «Арсенал» – «Борнмут»

«Арсенал» выходит на матч в роли явного фаворита. Команда показывает стабильную атакующую игру, регулярно забивая, и будет стремиться взять три очка, сохраняя шансы на чемпионство. «Борнмут» способен навязать борьбу за счeт организованной обороны и умеет находить моменты на контратаках. Однако у гостей есть проблемы в матчах против топ-клубов, а «Арсенал» дома традиционно играет результативно. С учeтом формы команд ожидается матч с территориальным преимуществом хозяев, шансами «Борнмута» забить на контратаке и итоговой победой «Арсенала».

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Арсенала».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Арсенал» – коэффициент 1.40
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал «Арсенал» больше 1.5 – коэффициент 1.65
  • Точный счeт 2:1 в пользу «Арсенала» – коэффициент 7.00

7.0
Точный счёт 2:1 в пользу «Арсенала»
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Автор: Ланьков Роман
Англия. Премьер-лига Борнмут Арсенал
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