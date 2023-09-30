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АПЛ 2026/2027
Борнмут - Арсенал
Борнмут - Арсенал: обзор матча 30 сентября 2023
Борнмут
30.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 4
Завершен
Арсенал
17'
Б. Сака
44'
М. Эдегор (П)
53'
К. Хаверц (П)
90+3'
Б. Уайт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борнмут - Арсенал
90'
+3
ГОЛ! 0:4!
Б. Уайт
Пас отдал
М. Эдегор
Замена
А. Смит
️️️️
Р. Кристи
83'
Замена
А. Семеньо
️️️️
М. Керкез
83'
81'
Замена
Жоржиньо
️️️️
Д. Райс
81'
Замена
Э. Смит-Роу
️️️️
К. Хаверц
76'
Замена
Ф. Виейра
️️️️
Б. Сака
Замена
Д. Ротуэлл
️️️️
Ф. Биллинг
75'
69'
Замена
Т. Томиясу
️️️️
А. Зинченко
69'
Замена
Р. Нелсон
️️️️
Э. Нкетиа
Замена
Д. Уаттара
️️️️
Д. Клюйверт
59'
Замена
Л. Синистерра
️️️️
М. Тавернье
59'
53'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
К. Хаверц
44'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Эдегор
33'
Желтая карточка
К. Хаверц
17'
ГОЛ! 0:1!
Б. Сака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
33
Нето
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
41
Деклан Райс
ОП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Борнмут
13
Ионуц Раду
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
7
Дэвид Брукс
ПВ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
3
Фабиу Виейра
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
4-2-3-1
33
Нето
6
Керкез
6
Забарный
5
Сенеси
3
Ааронс
8
Биллинг
10
Кук
16
Тавернье
10
Кристи
19
Клюйверт
19
Соланке
4-1-2-3
1
Райя
4
Уайт
2
Салиба
6
Габриэль
47
Зинченко
41
Райс
7
Сака
8
Эдегор
9
Жезус
29
Хаверц
9
Нкетиа
10
Кристи
15
Смит
15
Смит
10
Кристи
8
Биллинг
7
Ротуэлл
7
Ротуэлл
8
Биллинг
16
Тавернье
17
Синистерра
17
Синистерра
16
Тавернье
19
Клюйверт
11
Уаттара
11
Уаттара
19
Клюйверт
6
Керкез
42
Семеньо
42
Семеньо
6
Керкез
47
Зинченко
5
Томиясу
5
Томиясу
47
Зинченко
41
Райс
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
41
Райс
29
Хаверц
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
29
Хаверц
7
Сака
3
Виейра
3
Виейра
7
Сака
9
Нкетиа
17
Нелсон
17
Нелсон
9
Нкетиа
Остались в запасе
Борнмут
Арсенал
13
Ионуц Раду
ВР
25
Хамед Траоре
АП
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
19
Леандро Троссард
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
13
Ионуц Раду
ВР
25
Хамед Траоре
АП
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
19
Леандро Троссард
ЛВ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Борнмут - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
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1 : 2
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Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
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- : -
29.11.2026
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1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
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Арсенал
Информация о матче
Стадион:
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