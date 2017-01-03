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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Борнмут - Арсенал
Борнмут - Арсенал: обзор матча 03 января 2017
Борнмут
03.01.2017, вторник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 20 тур
3 : 3
Завершен
Арсенал
16'
Ч. Дэниелс
20'
К. Уилсон (П)
58'
Р. Фрейзер
70'
А. Санчес
75'
Лукас
90+2'
О. Жиру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Арсенал
Желтая карточка
Г. Артер
90'
+7
90'
+2
ГОЛ! 3:3!
О. Жиру
Пас отдал
Г. Джака
Замена
Б. Смит
️️️️
К. Уилсон
90'
+1
Желтая карточка
А. Боруц
86'
Красная карточка
С. Фрэнсис
82'
80'
Желтая карточка
Ш. Мустафи
75'
ГОЛ! 3:2!
Лукас
Пас отдал
О. Жиру
70'
ГОЛ! 3:1!
А. Санчес
Пас отдал
О. Жиру
Замена
А. Смит
️️️️
Р. Фрейзер
68'
64'
Замена
Г. Паулиста
️️️️
Л. Косиельни
63'
Замена
Лукас
️️️️
А. Ивоби
Замена
Э. Сурман
️️️️
Д. Кинг
63'
ГОЛ! 3:0!
Р. Фрейзер
Пас отдал
Ч. Дэниелс
58'
45'
+3
Желтая карточка
А. Рэмзи
Желтая карточка
С. Кук
44'
32'
Желтая карточка
Э. Бельерин
28'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Ф. Коклен
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Уилсон
20'
ГОЛ! 1:0!
Ч. Дэниелс
Пас отдал
Д. Станислас
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
32
Дэн Гослинг
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
13
Франсис Коклен
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Борнмут
23
Адам Федеричи
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
7
Лукас
ЦФ
4-2-2-2
1
Боруц
2
Фрэнсис
27
Кук
15
Аке
21
Дэниелс
32
Гослинг
31
Артер
19
Станислас
10
Фрейзер
13
Уилсон
7
Кинг
4-2-1-1-2
1
Чех
2
Бельерин
6
Косиельни
13
Мустафи
18
Монреаль
34
Джака
13
Коклен
21
Рэмзи
17
Ивоби
9
Жиру
4
Санчес
13
Уилсон
14
Смит
14
Смит
13
Уилсон
10
Фрейзер
15
Смит
15
Смит
10
Фрейзер
7
Кинг
16
Сурман
16
Сурман
7
Кинг
6
Косиельни
3
Паулиста
3
Паулиста
6
Косиельни
13
Коклен
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
13
Коклен
17
Ивоби
7
Лукас
7
Лукас
17
Ивоби
Остались в запасе
Борнмут
Арсенал
23
Адам Федеричи
ВР
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
33
Джордон Айб
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
1
Давид Оспина
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
33
Джордон Айб
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Борнмут - Арсенал
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
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Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Виталити Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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