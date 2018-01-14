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АПЛ 2026/2027
Борнмут - Арсенал
Борнмут - Арсенал: обзор матча 14 января 2018
Борнмут
14.01.2018, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Арсенал
70'
К. Уилсон
74'
Д. Айб
52'
Э. Бельерин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Арсенал
ГОЛ! 2:1!
Д. Айб
Пас отдал
К. Уилсон
74'
71'
Желтая карточка
Д. Уилшир
ГОЛ! 1:1!
К. Уилсон
Пас отдал
Р. Фрейзер
70'
56'
Желтая карточка
Г. Джака
52'
ГОЛ! 0:1!
Э. Бельерин
Пас отдал
А. Ивоби
Желтая карточка
С. Фрэнсис
31'
Желтая карточка
Д. Гослинг
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
32
Дэн Гослинг
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
13
Каллум Уилсон
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
10
Джек Уилшир
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
31
Гарри Артер
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
32
Тео Уолкотт
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
3-2-2-1-2
31
Бегович
27
Кук
15
Аке
21
Дэниелс
15
Смит
2
Фрэнсис
32
Гослинг
10
Кук
10
Фрейзер
33
Айб
13
Уилсон
4-1-2-1-2
1
Чех
2
Бельерин
13
Мустафи
12
Чамберс
6
Холдинг
34
Джака
2
Мэйтленд-Найлс
10
Уилшир
17
Ивоби
18
Уэлбек
91
Ляказетт
Остались в запасе
Борнмут
Арсенал
1
Артур Боруц
ВР
31
Гарри Артер
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
1
Давид Оспина
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
32
Тео Уолкотт
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
31
Гарри Артер
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
32
Тео Уолкотт
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Борнмут - Арсенал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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