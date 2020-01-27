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Расписание матчей
Англия. Кубок
Борнмут - Арсенал
Борнмут - Арсенал: обзор матча 27 января 2020
Борнмут
27.01.2020, понедельник, 23:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Арсенал
5'
Б. Сака
26'
Э. Нкетиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Борнмут - Арсенал
90'
+2
Желтая карточка
Г. Джака
Желтая карточка
Х. Уилсон
45'
+1
26'
ГОЛ! 0:2!
Э. Нкетиа
Пас отдал
Б. Сака
5'
ГОЛ! 0:1!
Б. Сака
Пас отдал
Г. Мартинелли
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
27
Стив Кук
ЦЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
32
Дэн Гослинг
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
4
Льюис Кук
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Борнмут
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
10
Месут Озил
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
4-3-2-1
27
Кук
15
Аке
15
Смит
6
Симпсон
32
Гослинг
16
Сурман
4
Кук
10
Фрейзер
10
Уилсон
19
Соланке
3-1-2-2-2
1
Мартинес
2
Бельерин
13
Мустафи
19
Папастатопулос
34
Джака
28
Уиллок
6
Гендузи
7
Сака
7
Мартинелли
19
Пепе
9
Нкетиа
Остались в запасе
Борнмут
Арсенал
18
Гэвин Килкенни
ЦП
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
1
Бернд Лено
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
10
Месут Озил
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
18
Гэвин Килкенни
ЦП
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Остались в запасе
1
Бернд Лено
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
10
Месут Озил
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Борнмут - Арсенал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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