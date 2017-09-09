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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Борнмут
Арсенал - Борнмут: обзор матча 09 сентября 2017
Арсенал
09.09.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
3 : 0
Завершен
Борнмут
6'
Д. Уэлбек
27'
А. Ляказетт
50'
Д. Уэлбек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Борнмут
76'
Желтая карточка
С. Фрэнсис
Замена
А. Санчес
️️️️
Д. Уэлбек
75'
Замена
О. Жиру
️️️️
А. Ляказетт
75'
71'
Замена
Л. Муссе
️️️️
Д. Дефо
Замена
Ф. Коклен
️️️️
А. Рэмзи
67'
ГОЛ! 3:0!
Д. Уэлбек
Пас отдал
А. Рэмзи
50'
46'
Замена
С. Фрэнсис
️️️️
Т. Мингс
38'
Замена
Д. Айб
️️️️
Р. Фрейзер
ГОЛ! 2:0!
А. Ляказетт
Пас отдал
Д. Уэлбек
27'
ГОЛ! 1:0!
Д. Уэлбек
Пас отдал
С. Колашинац
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
18
Начо Монреаль
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
31
Гарри Артер
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
32
Тео Уолкотт
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Чех
23
Колашинац
13
Мустафи
6
Косиельни
18
Монреаль
34
Джака
2
Бельерин
21
Рэмзи
10
Озил
91
Ляказетт
18
Уэлбек
3-2-2-1-2
31
Бегович
15
Смит
21
Дэниелс
5
Мингс
27
Кук
15
Аке
31
Артер
32
Гослинг
10
Фрейзер
7
Кинг
9
Дефо
21
Рэмзи
13
Коклен
13
Коклен
21
Рэмзи
18
Уэлбек
4
Санчес
4
Санчес
18
Уэлбек
91
Ляказетт
9
Жиру
9
Жиру
91
Ляказетт
5
Мингс
2
Фрэнсис
2
Фрэнсис
5
Мингс
9
Дефо
11
Муссе
11
Муссе
9
Дефо
10
Фрейзер
33
Айб
33
Айб
10
Фрейзер
Остались в запасе
Арсенал
Борнмут
1
Давид Оспина
ВР
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Арсен Венгер
1
Артур Боруц
ВР
16
Эндрю Сурман
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
32
Тео Уолкотт
ПВ
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
16
Эндрю Сурман
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Арсенал - Борнмут
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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