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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Борнмут - Арсенал
Борнмут - Арсенал: обзор матча 20 августа 2022
Борнмут
20.08.2022, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 3
Завершен
Арсенал
5'
М. Эдегор
11'
М. Эдегор
54'
В. Салиба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борнмут - Арсенал
88'
Замена
К. Тирни
️️️️
Б. Сака
88'
Замена
А. Локонга
️️️️
Г. Джака
74'
Замена
Т. Томиясу
️️️️
Б. Уайт
74'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
Г. Мартинелли
74'
Замена
Э. Смит-Роу
️️️️
М. Эдегор
Замена
Р. Кристи
️️️️
Ф. Биллинг
65'
Желтая карточка
А. Смит
60'
54'
ГОЛ! 0:3!
В. Салиба
Пас отдал
Г. Джака
53'
Желтая карточка
Г. Жезус
Замена
Л. Кук
️️️️
Б. Пирсон
46'
Замена
Д. Энтони
️️️️
М. Сенеси
46'
Желтая карточка
Д. Земура
27'
11'
ГОЛ! 0:2!
М. Эдегор
Пас отдал
Г. Жезус
5'
ГОЛ! 0:1!
М. Эдегор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
4
Бен Пирсон
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Борнмут
33
Нето
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
10
Райан Кристи
АП
9
Джамал Лоу
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Арсенал
30
Мэтт Тернер
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
3-2-3-1-1
12
Траверс
5
Сенеси
6
Келли
15
Смит
33
Земура
2
Мефам
4
Пирсон
8
Лерма
8
Биллинг
16
Тавернье
19
Мур
4-1-1-3-1
32
Рэмсдейл
4
Уайт
2
Салиба
6
Габриэль
47
Зинченко
34
Джака
18
Парти
7
Сака
8
Эдегор
7
Мартинелли
9
Жезус
4
Пирсон
10
Кук
10
Кук
4
Пирсон
8
Биллинг
10
Кристи
10
Кристи
8
Биллинг
5
Сенеси
19
Энтони
19
Энтони
5
Сенеси
7
Сака
63
Тирни
63
Тирни
7
Сака
4
Уайт
5
Томиясу
5
Томиясу
4
Уайт
34
Джака
6
Локонга
6
Локонга
34
Джака
8
Эдегор
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
8
Эдегор
7
Мартинелли
9
Нкетиа
9
Нкетиа
7
Мартинелли
Остались в запасе
Борнмут
Арсенал
33
Нето
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
23
Сирики Дембеле
ЛВ
9
Джамал Лоу
ПВ
Главный тренер
Скотт Паркер
30
Мэтт Тернер
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
33
Нето
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
23
Сирики Дембеле
ЛВ
9
Джамал Лоу
ПВ
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Борнмут - Арсенал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
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