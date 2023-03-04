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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Борнмут
Арсенал - Борнмут: обзор матча 04 марта 2023
Арсенал
04.03.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
3 : 2
Завершен
Борнмут
62'
Т. Парти
70'
Б. Уайт
90+8'
Р. Нелсон
1'
Ф. Биллинг
57'
М. Сенеси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Борнмут
ГОЛ! 3:2!
Р. Нелсон
90'
+8
86'
Желтая карточка
К. Мефам
Замена
Г. Джака
️️️️
Ф. Виейра
84'
82'
Замена
Р. Кристи
️️️️
Д. Уаттара
ГОЛ! 2:2!
Б. Уайт
Пас отдал
Р. Нелсон
70'
70'
Замена
Л. Кук
️️️️
Д. Ротуэлл
Замена
Р. Нелсон
️️️️
Э. Смит-Роу
69'
64'
Желтая карточка
Нето
64'
Замена
Р. Фредерикс
️️️️
Д. Земура
64'
Замена
Д. Энтони
️️️️
А. Семеньо
ГОЛ! 1:2!
Т. Парти
Пас отдал
Э. Смит-Роу
62'
57'
ГОЛ! 0:2!
М. Сенеси
Пас отдал
Д. Ротуэлл
Замена
Б. Уайт
️️️️
Т. Томиясу
46'
Замена
Э. Смит-Роу
️️️️
Л. Троссард
22'
1'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Биллинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
7
Букайо Сака
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Борнмут
33
Нето
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
11
Данго Уаттара
ПВ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Арсенал
30
Мэтт Тернер
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
12
Даррен Рэндольф
ВР
2
Райан Фредерикс
ПЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
4
Льюис Кук
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Джейдон Энтони
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
4-2-3-1
32
Рэмсдейл
47
Зинченко
2
Салиба
6
Габриэль
5
Томиясу
18
Парти
20
Виейра
7
Мартинелли
8
Эдегор
7
Сака
19
Троссард
3-2-2-1-2
33
Нето
2
Мефам
5
Стивенс
5
Сенеси
15
Смит
33
Земура
8
Биллинг
7
Ротуэлл
11
Уаттара
19
Соланке
42
Семеньо
5
Томиясу
4
Уайт
4
Уайт
5
Томиясу
20
Виейра
34
Джака
34
Джака
20
Виейра
19
Троссард
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
19
Троссард
Смит-Роу
17
Нелсон
17
Нелсон
Смит-Роу
33
Земура
2
Фредерикс
2
Фредерикс
33
Земура
7
Ротуэлл
4
Кук
4
Кук
7
Ротуэлл
11
Уаттара
10
Кристи
10
Кристи
11
Уаттара
42
Семеньо
19
Энтони
19
Энтони
42
Семеньо
Остались в запасе
Арсенал
Борнмут
30
Мэтт Тернер
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
12
Марк Траверс
ВР
12
Даррен Рэндольф
ВР
3
Джек Стейси
ПЗ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
12
Даррен Рэндольф
ВР
3
Джек Стейси
ПЗ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Арсенал - Борнмут
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 0
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
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