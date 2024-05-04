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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Борнмут
Арсенал - Борнмут: обзор матча 04 мая 2024
Арсенал
04.05.2024, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 36 тур
3 : 0
Завершен
Борнмут
45'
Б. Сака (П)
70'
Л. Троссард
90+7'
Д. Райс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Борнмут
ГОЛ! 3:0!
Д. Райс
Пас отдал
Г. Жезус
90'
+7
90'
+5
Желтая карточка
Р. Кристи
89'
Замена
Р. Февр
️️️️
Д. Клюйверт
89'
Замена
М. Ааронс
️️️️
А. Смит
Замена
Г. Жезус
️️️️
Б. Сака
85'
84'
Желтая карточка
А. Смит
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
Л. Троссард
81'
80'
Замена
Э. Унал
️️️️
М. Сенеси
71'
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
А. Скотт
ГОЛ! 2:0!
Л. Троссард
Пас отдал
Д. Райс
70'
Желтая карточка
К. Хаверц
60'
Желтая карточка
Т. Парти
59'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Сака
45'
21'
Желтая карточка
А. Скотт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
(К)
АП
7
Букайо Сака
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
15
Адам Смит
(К)
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
10
Райан Кристи
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Борнмут
33
Нето
ВР
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Доминик Сади
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Райя
4
Уайт
6
Габриэль
2
Салиба
5
Томиясу
41
Райс
18
Парти
19
Троссард
8
Эдегор
7
Сака
29
Хаверц
3-1-3-3
12
Траверс
15
Смит
6
Забарный
5
Сенеси
10
Кук
11
Уаттара
10
Кристи
19
Клюйверт
19
Соланке
42
Семеньо
8
Скотт
19
Троссард
7
Мартинелли
7
Мартинелли
19
Троссард
7
Сака
9
Жезус
9
Жезус
7
Сака
15
Смит
3
Ааронс
3
Ааронс
15
Смит
8
Скотт
8
Биллинг
8
Биллинг
8
Скотт
19
Клюйверт
21
Февр
21
Февр
19
Клюйверт
5
Сенеси
19
Унал
19
Унал
5
Сенеси
Остались в запасе
Арсенал
Борнмут
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
33
Нето
ВР
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
10
Доминик Сади
ЦП
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
10
Доминик Сади
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Арсенал - Борнмут
2
3
Всего ударов по воротам
24
7
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
1
Нарушения
16
12
Офсайды
5
0
Количество передач
459
365
Сейвы
2
6
Точность передач %
83
81
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
20
2
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
3.98
0.37
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Кут
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Эмирейтс
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