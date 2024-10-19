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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Борнмут - Арсенал
Борнмут - Арсенал: обзор матча 19 октября 2024
Борнмут
19.10.2024, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Арсенал
70'
Р. Кристи
79'
Д. Клюйверт (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борнмут - Арсенал
Замена
Э. Унал
️️️️
Эванилсон
82'
81'
Замена
Г. Жезус
️️️️
Я. Кивиор
81'
Замена
И. Нванери
️️️️
М. Мерино
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Клюйверт
79'
ГОЛ! 1:0!
Р. Кристи
Пас отдал
Д. Клюйверт
70'
68'
Желтая карточка
Б. Уайт
64'
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
Л. Троссард
Желтая карточка
А. Семеньо
63'
Замена
Р. Кристи
️️️️
М. Тавернье
63'
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
А. Скотт
63'
Замена
Л. Синистерра
️️️️
Д. Уаттара
63'
Замена
А. Смит
️️️️
Х. Араухо
46'
37'
Замена
Я. Кивиор
️️️️
Р. Стерлинг
30'
Красная карточка
В. Салиба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
13
Кепа
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
4
Льюис Кук
(К)
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
(К)
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
18
Томас Парти
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
17
Луис Синистерра
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
10
Райан Кристи
АП
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
Арсенал
1
Томми Сетфорд
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
19
Исмеал Кабия
ЦФ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
4-1-3-2
13
Кепа
6
Керкез
6
Забарный
5
Сенеси
22
Араухо
4
Кук
16
Тавернье
8
Скотт
11
Уаттара
42
Семеньо
9
Эванилсон
4-1-2-2-1
1
Райя
4
Уайт
2
Салиба
6
Габриэль
33
Калафьори
41
Райс
18
Парти
23
Мерино
19
Троссард
19
Стерлинг
29
Хаверц
22
Араухо
15
Смит
15
Смит
22
Араухо
16
Тавернье
10
Кристи
10
Кристи
16
Тавернье
8
Скотт
19
Клюйверт
19
Клюйверт
8
Скотт
11
Уаттара
17
Синистерра
17
Синистерра
11
Уаттара
9
Эванилсон
19
Унал
19
Унал
9
Эванилсон
19
Стерлинг
4
Кивиор
4
Кивиор
19
Стерлинг
23
Мерино
18
Нванери
18
Нванери
23
Мерино
19
Троссард
7
Мартинелли
7
Мартинелли
19
Троссард
Кивиор
9
Жезус
9
Жезус
Кивиор
Остались в запасе
Борнмут
Арсенал
12
Марк Траверс
ВР
4
Дин Хейсен
ЦЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
7
Дэвид Брукс
ПВ
Главный тренер
Андони Ираола
1
Томми Сетфорд
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
19
Исмеал Кабия
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
4
Дин Хейсен
ЦЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
7
Дэвид Брукс
ПВ
Остались в запасе
1
Томми Сетфорд
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
19
Исмеал Кабия
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Борнмут - Арсенал
1
1
1
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
12
11
Офсайды
1
1
Количество передач
399
438
Сейвы
1
2
Точность передач %
79
79
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.66
0.58
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
1 : 1
29.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Джонс
Стадион:
Виталити Стэдиум
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