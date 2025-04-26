27 апреля 2025 года на стадионе «Дин Корт» состоится матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Борнмут» примет «Манчестер Юнайтед». Обе команды пребывают в непростой форме, что обещает интересный и напряженный матч.

«Борнмут»

«Борнмут» заслуженно занимает 8-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 49 очков после 33 туров. Команда не проигрывает в последних 3 матчах в Премьер-лиге, и в последних 5 играх забивает 5 голов, при этом пропуская 6 (в среднем 1.2 гола за матч). Несмотря на некоторые слабости в защите, «Борнмут» остаeтся достаточно сильной командой в атаке, и их лучший бомбардир Джастин Клюйверт продолжает стабильно набирать форму, имея 13 голов в 34 матчах.

Игры на домашнем стадионе в «Дин Корт» всегда добавляют уверенности, и «Борнмут» будет стремиться сохранить свою форму перед болельщиками, где они, как правило, играют уверенно.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» после 33 туров занимает 14-е место с 38 очками. Команда переживает сложный отрезок сезона, не выигрывая в 4 последних матчах Премьер-лиги. В последних 5 играх «Манчестер Юнайтед» забивает 8 голов, что даeт среднюю результативность 1.6 гола за матч, однако пропускает 11 голов (2.2 гола за матч), что свидетельствует о серьeзных проблемах в обороне.

Лучший бомбардир команды – Бруну Фернандеш, который забил 17 голов в 50 матчах. Тем не менее, нестабильная форма и проблемы с защитой ставят команду в уязвимое положение перед выездом в Борнмут.

Факты о командах

«Борнмут»

В последних 5 играх забивает 1 гол за матч, пропускает 1.2 гола.

Не проигрывает в последних 3 матчах Премьер-лиги.

Забивает в 8 из 10 последних матчей.

Лучший бомбардир – Джастин Клюйверт (13 голов).

«Манчестер Юнайтед»

В последних 5 играх забивает 1.6 гола за матч, пропускает 2.2 гола.

Не может победить в 4 последних матчах Премьер-лиги.

Пропускает в среднем более 2 голов за игру.

Лучший бомбардир – Бруну Фернандеш (17 голов).

Личные встречи 27% (4) 13% (2) 60% (9) 18 Забитых мячей 28 1.2 В среднем за матч 1.87 3:0 Крупнейшая победа 5:2 Самый результативный матч: 5:2 Самая крупная ничья: 2:2 Англия. Премьер-лига, 17 тур Манчестер Юнайтед 0 : 3 Борнмут Англия. Премьер-лига, 33 тур Борнмут 2 : 2 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 16 тур Манчестер Юнайтед 0 : 3 Борнмут Англия. Премьер-лига, 37 тур Борнмут 0 : 1 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 19 тур Манчестер Юнайтед 3 : 0 Борнмут Англия. Премьер-лига, 33 тур Манчестер Юнайтед 5 : 2 Борнмут Англия. Премьер-лига, 11 тур Борнмут 1 : 0 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 20 тур Манчестер Юнайтед 4 : 1 Борнмут Англия. Премьер-лига, 11 тур Борнмут 1 : 2 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 35 тур Борнмут 0 : 2 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 17 тур Манчестер Юнайтед 1 : 0 Борнмут Англия. Премьер-лига, 27 тур Манчестер Юнайтед 1 : 1 Борнмут Англия. Премьер-лига, 1 тур Борнмут 1 : 3 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 38 тур Манчестер Юнайтед 3 : 1 Борнмут Англия. Премьер-лига, 16 тур Борнмут 2 : 1 Манчестер Юнайтед

Прогноз на матч «Борнмут» – «Манчестер Юнайтед»

В этом матче «Борнмут» выглядит фаворитом благодаря своей стабильной форме и уверенным результатам на домашнем стадионе. Их атакующая мощь и хороший баланс в последних играх позволяют им надеяться на успех. В то время как «Манчестер Юнайтед», несмотря на наличие качественных игроков, таких как Бруну Фернандеш, не может похвастаться стабильностью в обороне и атаке. Учитывая текущую форму команд, «Борнмут» имеет все шансы на победу, однако «Манчестер Юнайтед» способен забить.

Наиболее вероятный исход матча: победа «Борнмута», но с высокой вероятностью, что обе команды забьют.

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