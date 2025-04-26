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«Борнмут» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 1.65

26 апреля 2025 8:37
Борнмут - Манчестер Юнайтед
27 апр. 2025, воскресенье 16:00 | Англия. Премьер-лига, 34 тур
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1.65
Победа «Борнмут» – коэффициент 1.65
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27 апреля 2025 года на стадионе «Дин Корт» состоится матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Борнмут» примет «Манчестер Юнайтед». Обе команды пребывают в непростой форме, что обещает интересный и напряженный матч.

«Борнмут»

«Борнмут» заслуженно занимает 8-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 49 очков после 33 туров. Команда не проигрывает в последних 3 матчах в Премьер-лиге, и в последних 5 играх забивает 5 голов, при этом пропуская 6 (в среднем 1.2 гола за матч). Несмотря на некоторые слабости в защите, «Борнмут» остаeтся достаточно сильной командой в атаке, и их лучший бомбардир Джастин Клюйверт продолжает стабильно набирать форму, имея 13 голов в 34 матчах.

Игры на домашнем стадионе в «Дин Корт» всегда добавляют уверенности, и «Борнмут» будет стремиться сохранить свою форму перед болельщиками, где они, как правило, играют уверенно.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» после 33 туров занимает 14-е место с 38 очками. Команда переживает сложный отрезок сезона, не выигрывая в 4 последних матчах Премьер-лиги. В последних 5 играх «Манчестер Юнайтед» забивает 8 голов, что даeт среднюю результативность 1.6 гола за матч, однако пропускает 11 голов (2.2 гола за матч), что свидетельствует о серьeзных проблемах в обороне.

Лучший бомбардир команды – Бруну Фернандеш, который забил 17 голов в 50 матчах. Тем не менее, нестабильная форма и проблемы с защитой ставят команду в уязвимое положение перед выездом в Борнмут.

Факты о командах

«Борнмут»

  • В последних 5 играх забивает 1 гол за матч, пропускает 1.2 гола.
  • Не проигрывает в последних 3 матчах Премьер-лиги.
  • Забивает в 8 из 10 последних матчей.
  • Лучший бомбардир – Джастин Клюйверт (13 голов).

«Манчестер Юнайтед»

  • В последних 5 играх забивает 1.6 гола за матч, пропускает 2.2 гола.
  • Не может победить в 4 последних матчах Премьер-лиги.
  • Пропускает в среднем более 2 голов за игру.
  • Лучший бомбардир – Бруну Фернандеш (17 голов).

Личные встречи
27% (4)
13% (2)
60% (9)
18
Забитых мячей
28
1.2
В среднем за матч
1.87
3:0
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
22.12.2024
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Борнмут
2 : 2
13.04.2024
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
09.12.2023
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Борнмут
0 : 1
20.05.2023
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 0
03.01.2023
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Манчестер Юнайтед
5 : 2
04.07.2020
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
1 : 0
02.11.2019
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 1
30.12.2018
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
1 : 2
03.11.2018
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Борнмут
0 : 2
18.04.2018
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 0
13.12.2017
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
04.03.2017
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Борнмут
1 : 3
14.08.2016
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 1
17.05.2016
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Борнмут
2 : 1
12.12.2015
Манчестер Юнайтед
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Прогноз на матч «Борнмут» – «Манчестер Юнайтед»

В этом матче «Борнмут» выглядит фаворитом благодаря своей стабильной форме и уверенным результатам на домашнем стадионе. Их атакующая мощь и хороший баланс в последних играх позволяют им надеяться на успех. В то время как «Манчестер Юнайтед», несмотря на наличие качественных игроков, таких как Бруну Фернандеш, не может похвастаться стабильностью в обороне и атаке. Учитывая текущую форму команд, «Борнмут» имеет все шансы на победу, однако «Манчестер Юнайтед» способен забить.

Наиболее вероятный исход матча: победа «Борнмута», но с высокой вероятностью, что обе команды забьют.

Рекомендации:

  • Победа «Борнмут» – коэффициент 2.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Борнмут» больше 1.5 – коэффициент 2.00
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.30

1.65
Победа «Борнмут» – коэффициент 1.65
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Автор: Бестужев Павел
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Борнмут
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