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«Брайтон» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.90

25 апреля 2025 9:48
Брайтон - Вест Хэм
26 апр. 2025, суббота 17:00 | Англия. Премьер-лига, 34 тур
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1.9
Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
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26 апреля на стадионе «Фолмер AMEX» в Брайтоне состоится матч 34 тура английской Премьер-лиги, где местный «Брайтон» примет «Вест Хэм». Обе команды переживают непростой отрезок: ни одна из них не побеждает более пяти матчей подряд. «Брайтон» всe ещe сохраняет шансы зацепиться за еврокубки, тогда как «Вест Хэм» борется за выживание. Предстоящая игра обещает быть принципиальной и открытой, особенно учитывая нестабильность обеих оборон.

«Брайтон»

Команда занимает 10-е место с 48 очками, но явно не находится в оптимальной форме. За последние пять матчей «Брайтон» забил 5 голов (1.0 за игру), пропустив 11 (2.2 за матч). Команда пропускает в 7 матчах подряд, что говорит о серьeзных проблемах в защите. Однако при этом «чайки» стабильно забивают – в трeх последних матчах команда отличалась голами. Лидером нападения остаeтся Жоао Педро, у которого 10 мячей в 30 матчах. Несмотря на спад, «Брайтон» продолжает играть в атакующий футбол и создаeт достаточно моментов.

«Вест Хэм»

Команда с востока Лондона находится на 17-м месте с 36 очками и близка к опасной зоне. «Вест Хэм» не выигрывает уже шесть туров подряд, при этом в трeх последних матчах команда забивает стабильно. За пять последних игр забито 5 голов (в среднем 1.0) и пропущено 7 (1.4 за матч). «Молотобойцы» продолжают пропускать практически в каждой игре, но демонстрируют волю к борьбе и часто навязывают сопернику борьбу. Лучший бомбардир – Джаррод Боуэн с 10 мячами. На выезде команда выступает нестабильно, но способна удивить.

Факты о командах

«Брайтон»

  • Не выигрывает в 6 матчах
  • Пропускает в 7 матчах подряд
  • В среднем: 1.0 гола за матч в атаке, 2.2 – в обороне
  • Забивает в 3 последних матчах

«Вест Хэм»

  • Не выигрывает в 6 матчах
  • Пропускает в 6 матчах подряд
  • В среднем: 1.0 гола за матч в атаке, 1.4 – в обороне
  • Забивает в 3 последних матчах

Личные встречи
35% (6)
47% (8)
18% (3)
28
Забитых мячей
23
1.65
В среднем за матч
1.35
4:0
Крупнейшая победа
6:0
Самый результативный матч:  6:0
Самая крупная ничья:  3:3
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.12.2024
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Вест Хэм
0 : 0
02.01.2024
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Брайтон
1 : 3
26.08.2023
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Брайтон
4 : 0
04.03.2023
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Вест Хэм
0 : 2
21.08.2022
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Брайтон
3 : 1
22.05.2022
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Вест Хэм
1 : 1
01.12.2021
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Брайтон
1 : 1
15.05.2021
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Вест Хэм
2 : 2
27.12.2020
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Вест Хэм
3 : 3
01.02.2020
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Брайтон
1 : 1
17.08.2019
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Вест Хэм
2 : 2
02.01.2019
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Брайтон
1 : 0
05.10.2018
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Брайтон
3 : 1
03.02.2018
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Вест Хэм
0 : 3
20.10.2017
Брайтон
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Вест Хэм
6 : 0
14.04.2012
Брайтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Брайтон
0 : 1
24.10.2011
Вест Хэм
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Прогноз на матч

Форма обеих команд оставляет желать лучшего, однако это создаeт все предпосылки для открытого и результативного матча. «Брайтон» много пропускает, но и создаeт достаточно моментов, а «Вест Хэм» стабильно играет на встречных курсах и не закрывается в обороне. Ожидается игра с голами с обеих сторон, возможна ничья, но предпочтение можно отдать более сбалансированной атаке «Брайтона».

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
  • Победа «Брайтона» – коэффициент 2.05
  • Индивидуальный тотал «Брайтона» больше 1.5 – коэффициент 1.95

1.9
Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
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Автор: Миронов Николай
Англия. Премьер-лига Вест Хэм Брайтон
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