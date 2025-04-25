26 апреля на стадионе «Фолмер AMEX» в Брайтоне состоится матч 34 тура английской Премьер-лиги, где местный «Брайтон» примет «Вест Хэм». Обе команды переживают непростой отрезок: ни одна из них не побеждает более пяти матчей подряд. «Брайтон» всe ещe сохраняет шансы зацепиться за еврокубки, тогда как «Вест Хэм» борется за выживание. Предстоящая игра обещает быть принципиальной и открытой, особенно учитывая нестабильность обеих оборон.

«Брайтон»

Команда занимает 10-е место с 48 очками, но явно не находится в оптимальной форме. За последние пять матчей «Брайтон» забил 5 голов (1.0 за игру), пропустив 11 (2.2 за матч). Команда пропускает в 7 матчах подряд, что говорит о серьeзных проблемах в защите. Однако при этом «чайки» стабильно забивают – в трeх последних матчах команда отличалась голами. Лидером нападения остаeтся Жоао Педро, у которого 10 мячей в 30 матчах. Несмотря на спад, «Брайтон» продолжает играть в атакующий футбол и создаeт достаточно моментов.

«Вест Хэм»

Команда с востока Лондона находится на 17-м месте с 36 очками и близка к опасной зоне. «Вест Хэм» не выигрывает уже шесть туров подряд, при этом в трeх последних матчах команда забивает стабильно. За пять последних игр забито 5 голов (в среднем 1.0) и пропущено 7 (1.4 за матч). «Молотобойцы» продолжают пропускать практически в каждой игре, но демонстрируют волю к борьбе и часто навязывают сопернику борьбу. Лучший бомбардир – Джаррод Боуэн с 10 мячами. На выезде команда выступает нестабильно, но способна удивить.

Факты о командах

«Брайтон»

Не выигрывает в 6 матчах

Пропускает в 7 матчах подряд

В среднем: 1.0 гола за матч в атаке, 2.2 – в обороне

Забивает в 3 последних матчах

«Вест Хэм»

Не выигрывает в 6 матчах

Пропускает в 6 матчах подряд

В среднем: 1.0 гола за матч в атаке, 1.4 – в обороне

Забивает в 3 последних матчах

Личные встречи 35% (6) 47% (8) 18% (3) 28 Забитых мячей 23 1.65 В среднем за матч 1.35 4:0 Крупнейшая победа 6:0 Самый результативный матч: 6:0 Самая крупная ничья: 3:3 Англия. Премьер-лига, 17 тур Вест Хэм 1 : 1 Брайтон Англия. Премьер-лига, 20 тур Вест Хэм 0 : 0 Брайтон Англия. Премьер-лига, 3 тур Брайтон 1 : 3 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 26 тур Брайтон 4 : 0 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 3 тур Вест Хэм 0 : 2 Брайтон Англия. Премьер-лига, 38 тур Брайтон 3 : 1 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 14 тур Вест Хэм 1 : 1 Брайтон Англия. Премьер-лига, 36 тур Брайтон 1 : 1 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 15 тур Вест Хэм 2 : 2 Брайтон Англия. Премьер-лига, 25 тур Вест Хэм 3 : 3 Брайтон Англия. Премьер-лига, 2 тур Брайтон 1 : 1 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 21 тур Вест Хэм 2 : 2 Брайтон Англия. Премьер-лига, 8 тур Брайтон 1 : 0 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 26 тур Брайтон 3 : 1 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 9 тур Вест Хэм 0 : 3 Брайтон Англия. Чемпионшип, 43 тур Вест Хэм 6 : 0 Брайтон Англия. Чемпионшип, 13 тур Брайтон 0 : 1 Вест Хэм

Прогноз на матч

Форма обеих команд оставляет желать лучшего, однако это создаeт все предпосылки для открытого и результативного матча. «Брайтон» много пропускает, но и создаeт достаточно моментов, а «Вест Хэм» стабильно играет на встречных курсах и не закрывается в обороне. Ожидается игра с голами с обеих сторон, возможна ничья, но предпочтение можно отдать более сбалансированной атаке «Брайтона».

Рекомендованные ставки