26 апреля на стадионе «Фолмер AMEX» в Брайтоне состоится матч 34 тура английской Премьер-лиги, где местный «Брайтон» примет «Вест Хэм». Обе команды переживают непростой отрезок: ни одна из них не побеждает более пяти матчей подряд. «Брайтон» всe ещe сохраняет шансы зацепиться за еврокубки, тогда как «Вест Хэм» борется за выживание. Предстоящая игра обещает быть принципиальной и открытой, особенно учитывая нестабильность обеих оборон.
«Брайтон»
Команда занимает 10-е место с 48 очками, но явно не находится в оптимальной форме. За последние пять матчей «Брайтон» забил 5 голов (1.0 за игру), пропустив 11 (2.2 за матч). Команда пропускает в 7 матчах подряд, что говорит о серьeзных проблемах в защите. Однако при этом «чайки» стабильно забивают – в трeх последних матчах команда отличалась голами. Лидером нападения остаeтся Жоао Педро, у которого 10 мячей в 30 матчах. Несмотря на спад, «Брайтон» продолжает играть в атакующий футбол и создаeт достаточно моментов.
«Вест Хэм»
Команда с востока Лондона находится на 17-м месте с 36 очками и близка к опасной зоне. «Вест Хэм» не выигрывает уже шесть туров подряд, при этом в трeх последних матчах команда забивает стабильно. За пять последних игр забито 5 голов (в среднем 1.0) и пропущено 7 (1.4 за матч). «Молотобойцы» продолжают пропускать практически в каждой игре, но демонстрируют волю к борьбе и часто навязывают сопернику борьбу. Лучший бомбардир – Джаррод Боуэн с 10 мячами. На выезде команда выступает нестабильно, но способна удивить.
Факты о командах
«Брайтон»
- Не выигрывает в 6 матчах
- Пропускает в 7 матчах подряд
- В среднем: 1.0 гола за матч в атаке, 2.2 – в обороне
- Забивает в 3 последних матчах
«Вест Хэм»
- Не выигрывает в 6 матчах
- Пропускает в 6 матчах подряд
- В среднем: 1.0 гола за матч в атаке, 1.4 – в обороне
- Забивает в 3 последних матчах
Прогноз на матч
Форма обеих команд оставляет желать лучшего, однако это создаeт все предпосылки для открытого и результативного матча. «Брайтон» много пропускает, но и создаeт достаточно моментов, а «Вест Хэм» стабильно играет на встречных курсах и не закрывается в обороне. Ожидается игра с голами с обеих сторон, возможна ничья, но предпочтение можно отдать более сбалансированной атаке «Брайтона».
Рекомендованные ставки
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
- Победа «Брайтона» – коэффициент 2.05
- Индивидуальный тотал «Брайтона» больше 1.5 – коэффициент 1.95