24 апреля на стадионе «де Гролс Весте» «Твенте» примет «ПСВ» в рамках 30-го тура Эредивизи. Обе команды продолжают борьбу за еврокубковые позиции, но подходят к очному противостоянию с разной динамикой формы. В то время как хозяева не выигрывают уже четыре тура подряд, гости демонстрируют лучшую атаку чемпионата и уверенно идут вторыми.

«Твенте»

Команда застряла в кризисе: четыре тура без побед, три пропущенных в каждом из двух крайних домашних матчей. Тем не менее «Твенте» стабильно забивает – 17 игр подряд с результативными действиями, и Сэм Стейн в прекрасной форме (26 голов в сезоне). Проблема – защита, которая развалилась в матчах с «Фейеноордом» (2:6) и «Хераклесом» (1:2).

Дома «Твенте» выступает относительно уверенно – не проигрывает в 9 из 11 последних матчей, но на фоне мощного соперника оборона выглядит уязвимо. Особенно с учeтом того, что команда пропускает в среднем по 2 мяча за игру в последних 5 турах.

«ПСВ»

Эйндховенцы забивают больше всех в чемпионате – 86 мячей за 29 туров, в среднем почти по 3 гола за игру. Рикардо Пепи в блестящей форме, уже 17 мячей в сезоне. В последних турах «ПСВ» снова набрал ход: 5:0 с «Алмере», 3:1 с «Гронингеном», уверенное 3:0 над «Валвейком». Команда демонстрирует и баланс – всего 5 пропущенных голов в 5 играх, включая два матча на ноль.

Сложно представить, что эта атака не найдет способ взломать линию обороны «Твенте», которая в последних турах рассыпалась даже против команд из середины таблицы. Единственная уязвимость ПСВ – выездная нестабильность, что может сыграть роль, но вряд ли кардинально.

Факты о командах

«Твенте»

Не выигрывает 4 тура

Забивает в 17 матчах подряд

Пропускает в 4 последних матчах

Средние показатели: 1.20 гола забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)

«ПСВ»

13 голов в 5 последних матчах

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру

Победа в 3 из 5 последних матчей

Самая результативная команда чемпионата

Личные встречи 16% (5) 32% (10) 52% (16) 43 Забитых мячей 71 1.39 В среднем за матч 2.29 6:2 Крупнейшая победа 6:1 Самый результативный матч: 2:6 Самая крупная ничья: 3:3 Нидерланды. Эредивизие, 30 тур Твенте 1 : 3 ПСВ Нидерланды. Эредивизие, 15 тур ПСВ 6 : 1 Твенте Нидерланды. Эредивизие, 26 тур ПСВ 1 : 0 Твенте Нидерланды. Эредивизие, 13 тур Твенте 0 : 3 ПСВ Голландия. Эредивизие, 23 тур ПСВ 3 : 1 Твенте Голландия. Эредивизие, 5 тур Твенте 2 : 1 ПСВ Голландия. Эредивизие, 28 тур Твенте 3 : 3 ПСВ Голландия. Эредивизие, 11 тур ПСВ 5 : 2 Твенте Голландия. Эредивизие, 21 тур ПСВ 3 : 0 Твенте Голландия. Эредивизие, 9 тур Твенте 1 : 1 ПСВ Голландия. Эредивизие, 20 тур ПСВ 1 : 1 Твенте Голландия. Эредивизие, 1 тур Твенте 1 : 1 ПСВ Голландия. Эредивизие, 20 тур Твенте 0 : 2 ПСВ Голландия. Эредивизие, 11 тур ПСВ 4 : 3 Твенте Голландия. Эредивизие, 29 тур Твенте 2 : 2 ПСВ Голландия. Эредивизие, 12 тур ПСВ 1 : 1 Твенте Голландия. Эредивизие, 19 тур ПСВ 4 : 2 Твенте Голландия. Эредивизие, 10 тур Твенте 1 : 3 ПСВ Голландия. Эредивизие, 29 тур Твенте 0 : 5 ПСВ Голландия. Эредивизие, 16 тур ПСВ 2 : 0 Твенте Голландия. Эредивизие, 23 тур ПСВ 3 : 2 Твенте Голландия. Эредивизие, 6 тур Твенте 2 : 2 ПСВ Голландия. Эредивизие, 34 тур Твенте 3 : 1 ПСВ Голландия. Эредивизие, 16 тур ПСВ 3 : 0 Твенте Голландия. Эредивизие, 24 тур ПСВ 2 : 6 Твенте Голландия. Кубок, 1/8 финала Твенте 1 : 2 ПСВ Голландия. Эредивизие, 11 тур Твенте 2 : 2 ПСВ Голландия. Эредивизие, 29 тур Твенте 2 : 0 ПСВ Голландия. Эредивизие, 12 тур ПСВ 0 : 1 Твенте Чемпионат Голландии, 28 тур ПСВ 1 : 1 Твенте Чемпионат Голландии, 2 тур Твенте 1 : 1 ПСВ

Прогноз на матч «Твенте» – «ПСВ»

Обе команды стабильно забивают, но ПСВ имеет более мощный атакующий потенциал и лучшую форму. При этом «Твенте» регулярно находит моменты и дома играет с характером. Ожидается результативный матч с обоюдными голами, но итоговую победу с высокой вероятностью заберут гости.

Рекомендованные ставки: