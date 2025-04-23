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«Твенте» – «ПСВ»: прогноз и ставки на матч 24 апреля 2025 с коэффициентом 1.88

23 апреля 2025 13:35
Твенте - ПСВ
24 апр. 2025, четверг 22:00 | Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
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1.88
Победа «ПСВ» — коэффициент 1.88
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24 апреля на стадионе «де Гролс Весте» «Твенте» примет «ПСВ» в рамках 30-го тура Эредивизи. Обе команды продолжают борьбу за еврокубковые позиции, но подходят к очному противостоянию с разной динамикой формы. В то время как хозяева не выигрывают уже четыре тура подряд, гости демонстрируют лучшую атаку чемпионата и уверенно идут вторыми.

«Твенте»

Команда застряла в кризисе: четыре тура без побед, три пропущенных в каждом из двух крайних домашних матчей. Тем не менее «Твенте» стабильно забивает – 17 игр подряд с результативными действиями, и Сэм Стейн в прекрасной форме (26 голов в сезоне). Проблема – защита, которая развалилась в матчах с «Фейеноордом» (2:6) и «Хераклесом» (1:2).

Дома «Твенте» выступает относительно уверенно – не проигрывает в 9 из 11 последних матчей, но на фоне мощного соперника оборона выглядит уязвимо. Особенно с учeтом того, что команда пропускает в среднем по 2 мяча за игру в последних 5 турах.

«ПСВ»

Эйндховенцы забивают больше всех в чемпионате – 86 мячей за 29 туров, в среднем почти по 3 гола за игру. Рикардо Пепи в блестящей форме, уже 17 мячей в сезоне. В последних турах «ПСВ» снова набрал ход: 5:0 с «Алмере», 3:1 с «Гронингеном», уверенное 3:0 над «Валвейком». Команда демонстрирует и баланс – всего 5 пропущенных голов в 5 играх, включая два матча на ноль.

Сложно представить, что эта атака не найдет способ взломать линию обороны «Твенте», которая в последних турах рассыпалась даже против команд из середины таблицы. Единственная уязвимость ПСВ – выездная нестабильность, что может сыграть роль, но вряд ли кардинально.

Факты о командах

«Твенте»

  • Не выигрывает 4 тура
  • Забивает в 17 матчах подряд
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • Средние показатели: 1.20 гола забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)

«ПСВ»

  • 13 голов в 5 последних матчах
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру
  • Победа в 3 из 5 последних матчей
  • Самая результативная команда чемпионата

Личные встречи
16% (5)
32% (10)
52% (16)
43
Забитых мячей
71
1.39
В среднем за матч
2.29
6:2
Крупнейшая победа
6:1
Самый результативный матч:  2:6
Самая крупная ничья:  3:3
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Твенте
1 : 3
24.04.2025
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
ПСВ
6 : 1
06.12.2024
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
ПСВ
1 : 0
17.03.2024
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
0 : 3
25.11.2023
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 23 тур
ПСВ
3 : 1
26.02.2023
Твенте
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Твенте
2 : 1
03.09.2022
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Твенте
3 : 3
02.04.2022
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
5 : 2
30.10.2021
Твенте
Голландия. Эредивизие, 21 тур
ПСВ
3 : 0
06.02.2021
Твенте
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 1
22.11.2020
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 20 тур
ПСВ
1 : 1
26.01.2020
Твенте
Голландия. Эредивизие, 1 тур
Твенте
1 : 1
03.08.2019
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Твенте
0 : 2
27.01.2018
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
4 : 3
05.11.2017
Твенте
Голландия. Эредивизие, 29 тур
Твенте
2 : 2
06.04.2017
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 12 тур
ПСВ
1 : 1
05.11.2016
Твенте
Голландия. Эредивизие, 19 тур
ПСВ
4 : 2
24.01.2016
Твенте
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Твенте
1 : 3
24.10.2015
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 29 тур
Твенте
0 : 5
04.04.2015
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 16 тур
ПСВ
2 : 0
14.12.2014
Твенте
Голландия. Эредивизие, 23 тур
ПСВ
3 : 2
08.02.2014
Твенте
Голландия. Эредивизие, 6 тур
Твенте
2 : 2
14.09.2013
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Твенте
3 : 1
12.05.2013
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 16 тур
ПСВ
3 : 0
09.12.2012
Твенте
Голландия. Эредивизие, 24 тур
ПСВ
2 : 6
04.03.2012
Твенте
Голландия. Кубок, 1/8 финала
Твенте
1 : 2
22.12.2011
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 11 тур
Твенте
2 : 2
29.10.2011
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 29 тур
Твенте
2 : 0
02.04.2011
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 12 тур
ПСВ
0 : 1
30.10.2010
Твенте
Чемпионат Голландии, 28 тур
ПСВ
1 : 1
20.03.2010
Твенте
Чемпионат Голландии, 2 тур
Твенте
1 : 1
09.08.2009
ПСВ
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Прогноз на матч «Твенте» – «ПСВ»

Обе команды стабильно забивают, но ПСВ имеет более мощный атакующий потенциал и лучшую форму. При этом «Твенте» регулярно находит моменты и дома играет с характером. Ожидается результативный матч с обоюдными голами, но итоговую победу с высокой вероятностью заберут гости.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «ПСВ» – коэффициент 1.88
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.72
  • Индивидуальный тотал «ПСВ» больше 1.5 – коэффициент 1.91
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.78

1.88
Победа «ПСВ» — коэффициент 1.88
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Автор: Орлов Максим
Нидерланды. Эредивизие ПСВ Твенте
Другие прогнозы
Матч завершен
4 : 0
1.8
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фейеноорд - Зволле
Победа Фейеноорда с форой -1.5 – коэфф. - 1.80
Матч завершен
1 : 3
1.57
Франция. Лига 1, 31 тур
ПСЖ - Ницца
Победа «ПСЖ» – коэффициент 1.57
Матч завершен
0 : 1
1.85
Германия. Бундеслига, 31 тур
Штутгарт - Хайденхайм
Победа «Штутгарта» – 1.85
Матч завершен
1 : 1
1.75
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Славия-Мозырь - Арсенал
Победа «Славии-Мозырь» – коэффициент 1.75
Матч завершен
5 : 1
1.9
Турция. Суперлига, 33 тур
Бешикташ - Хатайспор
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
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