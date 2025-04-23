24 апреля на стадионе «де Гролс Весте» «Твенте» примет «ПСВ» в рамках 30-го тура Эредивизи. Обе команды продолжают борьбу за еврокубковые позиции, но подходят к очному противостоянию с разной динамикой формы. В то время как хозяева не выигрывают уже четыре тура подряд, гости демонстрируют лучшую атаку чемпионата и уверенно идут вторыми.
«Твенте»
Команда застряла в кризисе: четыре тура без побед, три пропущенных в каждом из двух крайних домашних матчей. Тем не менее «Твенте» стабильно забивает – 17 игр подряд с результативными действиями, и Сэм Стейн в прекрасной форме (26 голов в сезоне). Проблема – защита, которая развалилась в матчах с «Фейеноордом» (2:6) и «Хераклесом» (1:2).
Дома «Твенте» выступает относительно уверенно – не проигрывает в 9 из 11 последних матчей, но на фоне мощного соперника оборона выглядит уязвимо. Особенно с учeтом того, что команда пропускает в среднем по 2 мяча за игру в последних 5 турах.
«ПСВ»
Эйндховенцы забивают больше всех в чемпионате – 86 мячей за 29 туров, в среднем почти по 3 гола за игру. Рикардо Пепи в блестящей форме, уже 17 мячей в сезоне. В последних турах «ПСВ» снова набрал ход: 5:0 с «Алмере», 3:1 с «Гронингеном», уверенное 3:0 над «Валвейком». Команда демонстрирует и баланс – всего 5 пропущенных голов в 5 играх, включая два матча на ноль.
Сложно представить, что эта атака не найдет способ взломать линию обороны «Твенте», которая в последних турах рассыпалась даже против команд из середины таблицы. Единственная уязвимость ПСВ – выездная нестабильность, что может сыграть роль, но вряд ли кардинально.
Факты о командах
«Твенте»
- Не выигрывает 4 тура
- Забивает в 17 матчах подряд
- Пропускает в 4 последних матчах
- Средние показатели: 1.20 гола забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
«ПСВ»
- 13 голов в 5 последних матчах
- Пропускает в среднем 1.00 гола за игру
- Победа в 3 из 5 последних матчей
- Самая результативная команда чемпионата
Прогноз на матч «Твенте» – «ПСВ»
Обе команды стабильно забивают, но ПСВ имеет более мощный атакующий потенциал и лучшую форму. При этом «Твенте» регулярно находит моменты и дома играет с характером. Ожидается результативный матч с обоюдными голами, но итоговую победу с высокой вероятностью заберут гости.
Рекомендованные ставки:
- Победа «ПСВ» – коэффициент 1.88
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.72
- Индивидуальный тотал «ПСВ» больше 1.5 – коэффициент 1.91
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.78