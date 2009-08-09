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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - ПСВ
Твенте - ПСВ: обзор матча 09 августа 2009
Твенте
09.08.2009, воскресенье, 16:30
Чемпионат Голландии, 2 тур
1 : 1
Завершен
ПСВ
18'
Ф. Дуглас
24'
Б. Джуджак
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Твенте - ПСВ
Замена
Н. Рукавица
️️️️
Б. Руис
Замена
Н. Амрабат
️️️️
Б. Джуджак
Замена
Д. Вуичевич
️️️️
М. Стох
Желтая карточка
Т. Симонс
Замена
Я. Кромкамп
️️️️
С. Манолев
Желтая карточка
Б. Руис
Замена
Д. Куверманс
️️️️
Д. Марселлис
ГОЛ! 1:1!
Б. Джуджак
ГОЛ! 1:0!
Ф. Дуглас
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Сандер Бошкер
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
4
Петер Висгерхоф
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
16
Тео Янссен
ЛП
6
Вут Брама
ОП
17
Мирослав Стох
ЦП
0
Кеннет Перес
ЦП
22
Брайан Руис
ЦФ
0
Блез Нкуфо
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
ПСВ
15
Андреас Исакссон
ВР
11
Станислав Манолев
ПЗ
4
Дирк Марселлис
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
3
Тимми Симонс
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
17
Отман Баккал
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
27
Данко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Твенте
13
Никита Рукавица
ЛП
17
Дарио Вуичевич
ЦП
ПСВ
19
Ян Кромкамп
ЦЗ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
0
Данни Куверманс
ЦФ
4-1-3-2
1
Бошкер
41
Райкович
6
Дуглас
4
Висгерхоф
8
Стам
6
Брама
16
Янссен
0
Перес
17
Стох
0
Нкуфо
22
Руис
2-4-2
15
Исакссон
4
Марселлис
11
Манолев
3
Симонс
11
Тойвонен
17
Баккал
10
Джуджак
27
Лазович
17
Афеллай
17
Стох
17
Вуичевич
17
Вуичевич
17
Стох
22
Руис
13
Рукавица
13
Рукавица
22
Руис
11
Манолев
19
Кромкамп
19
Кромкамп
11
Манолев
10
Джуджак
39
Амрабат
39
Амрабат
10
Джуджак
4
Марселлис
0
Куверманс
0
Куверманс
4
Марселлис
Остались в запасе
Твенте
ПСВ
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Фред Руттен
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Фред Руттен
Статистика матча Твенте - ПСВ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:25 (прямая)
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