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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Твенте
ПСВ - Твенте: обзор матча 20 марта 2010
ПСВ
20.03.2010, суббота, 21:45
Чемпионат Голландии, 28 тур
1 : 1
Завершен
Твенте
50'
Д. Куверманс
74'
Б. Нкуфо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Твенте
Замена
Л. де Йонг
️️️️
Б. Нкуфо
Замена
Н. Амрабат
️️️️
О. Баккал
Замена
Д. Марселлис
️️️️
Я. Вукович
Желтая карточка
В. Брама
ГОЛ! 1:1!
Б. Нкуфо
Пас отдал
Б. Руис
Замена
Ш. Тиоте
️️️️
К. Перес
Замена
З. Лабиад
️️️️
О. Тойвонен
ГОЛ! 1:0!
Д. Куверманс
Пас отдал
С. Манолев
Желтая карточка
Я. Вукович
Замена
Н. Кейпер
️️️️
Д. Тиндалли
Желтая карточка
Д. Тиндалли
Желтая карточка
Д. Куверманс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
15
Андреас Исакссон
ВР
2
Франциско Родригес
ЛЗ
11
Станислав Манолев
ЦЗ
30
Карлос Сальсидо
ЦЗ
26
Ягош Вукович
ПЗ
24
Орландо Энгелаар
ЛП
17
Отман Баккал
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
10
Балаж Джуджак
ПП
0
Данни Куверманс
ЦФ
11
Ола Тойвонен
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Твенте
1
Сандер Бошкер
ВР
4
Петер Висгерхоф
ЛЗ
19
Двайт Тиндалли
ЦЗ
8
Ронни Стам
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ПЗ
16
Тео Янссен
ЛП
6
Вут Брама
ОП
0
Кеннет Перес
ЦП
17
Мирослав Стох
ПП
22
Брайан Руис
ЦФ
0
Блез Нкуфо
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
ПСВ
1
Кассио
ВР
19
Ян Кромкамп
ЦЗ
4
Дирк Марселлис
ПЗ
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Твенте
13
Николай Михайлов
ВР
25
Ники Кейпер
ЛЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
17
Дарио Вуичевич
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
25
Бернард Паркер
ЦФ
4-4-2
15
Исакссон
2
Родригес
11
Манолев
30
Сальсидо
26
Вукович
24
Энгелаар
17
Баккал
3
Симонс
10
Джуджак
11
Тойвонен
0
Куверманс
4-1-3-2
1
Бошкер
6
Дуглас
19
Тиндалли
8
Стам
4
Висгерхоф
6
Брама
17
Стох
0
Перес
16
Янссен
0
Нкуфо
22
Руис
11
Тойвонен
52
Лабиад
52
Лабиад
11
Тойвонен
26
Вукович
4
Марселлис
4
Марселлис
26
Вукович
17
Баккал
39
Амрабат
39
Амрабат
17
Баккал
19
Тиндалли
25
Кейпер
25
Кейпер
19
Тиндалли
0
Перес
24
Тиоте
24
Тиоте
0
Перес
0
Нкуфо
26
де Йонг
26
де Йонг
0
Нкуфо
Остались в запасе
ПСВ
Твенте
19
Ян Кромкамп
ЦЗ
1
Кассио
ВР
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
Главный тренер
Фред Руттен
17
Дарио Вуичевич
ЦП
13
Николай Михайлов
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
25
Бернард Паркер
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
19
Ян Кромкамп
ЦЗ
1
Кассио
ВР
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
Остались в запасе
17
Дарио Вуичевич
ЦП
13
Николай Михайлов
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
25
Бернард Паркер
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча ПСВ - Твенте
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Филипс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 21:40 (прямая)
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